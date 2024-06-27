Кошмар для Роналду и Мбаппе, исторический шанс Нидерландов. Плей-офф Евро-2024 получился несправедливым

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вчера, 21:13

Голландцам и англичанам случайно повезло.

Шестнадцать участников раунда на выбывание разделены на две восьмерки. Из одной определят двух полуфиналистов, из другой аналогично. Пока есть восемь пар, участники которых наперёд знают, с кем могут сыграть. Разделим их на полуфинальные четвёрки для удобства оценки. Победители в четверках «А» и «В» сыграют между собой, аналогично с триумфаторами в квартетах «С» и «D». И заметим, что одна восьмёрка сильно уступает по классу другой. Да и по показанному футболу тоже уступает.

Четверка «А»

Франция – Бельгия; Португалия – Словения

Начинаем с козырей. В словенцев не верят, поскольку португальцы показали классный футбол. Поражение Роналду от Грузии можно списать на досрочный финиш на первом месте и на желание отдохнуть перед матчем плей-офф. Словенцы вышли из скучной группы с Сербией, Данией и Англией. Попытаются поставить на умение сыграть вничью, пробуя остановить Роналду. И не только Криштиану, а также Бруну и Бернарду, Пепе и Диаша. По составу команда Роберто Мартинеса одна из самых интересных на турнире.

Если Португалия пройдет дальше, то Роналду достанется победитель самой представительной пары раунда – Франции и Бельгии. Де Брюйне не бывал в больших финалах, где играла команда Мбаппе. Но теперь тяжело сказать, кто здесь однозначный фаворит. Вроде бы команда Дешама. Но подопечные Тедеско создали и не реализовали моменты. Бельгия умеет играть вторым номером, хорош хавбек Онана. Франции будет непросто, ведь Бельгия не слабее Швейцарии, а эта команда выбила Дешама на прошлом Евро.

Четверка «В»

Германия – Дания; Испания – Грузия

В этом квартете легко угадать любимчиков публики. У сборной Грузии резко увеличилось число фанатов после ничьей с чехами и победы над Португалией. Форварды Микаутадзе и Кварацхелия при поддержке вратаря Мамардавшили на первых полосах во всём мире. Их минута славы. Вот только третье место в квартете приговорило к поединку против лучшей команды турнира на данный момент. Испания по цельности работы выделяется, у команды де ла Фуэнте почти нет явных слабых мест.

Грузия возьмёт на вооружение тактику Черчесова против «Красной фурии»? Это вряд ли, ведь команда Саньоля не очень хорошо обороняется. А вот Дания, учитывая полуфинальный опыт три года назад, попробует навязать тактическую борьбу Германии. Хозяева турнира классно начали поход за трофеем, но немцы не были первыми на Евро с 1996-го. Это невероятно сложный турнир для них, даже в финале проигрывали. Данию не стоит недооценивать, хотя выступают хуже, чем на прошлом турнире.

Четверка «С»

Швейцария – Италия; Англия – Словакия

Хорошая четвёрка. Команда Словакии достаточно наглая, чтобы обыграть Бельгию. Поэтому унылая вариация Англии её не испугает. Будет сложный для Саутгейта матч, если не включат новые скорости. Британцы разочаровали, но при этом попали в удачную для себя часть сетки. Виноваты французы, которые не сумели выиграть свою группу и оказались в другой восьмёрке. Теперь Англии для попадания в ещё один полуфинал Евро достаточно обыграть Словакию и победителя следующей пары в плей-офф.

Уже в субботу первые поединки плей-офф. Швейцария и Италия стартуют в 19:00. Сложный поединок для Спаллетти, поскольку тренер обманулся после солидного второго тайма против Албании. Оказалось, что у действующих чемпионов Европы ровно столько проблем, как ожидали. Пара с крепкими швейцарцами Якина достаточно равная, ведь за плечами соперника опыт игр в плей-офф. «Зенит» против «Спартака», если вспоминать, кого возглавляли Спаллетти и Якин в РПЛ . Будет сложный матч.

Четверка «D»

Румыния – Нидерланды; Австрия – Турция

Последняя четвёрка, в которую всем бы хотелось попасть. Румыния выиграла группу с Бельгией – у всех команд было по четыре очка, и сыграет против Нидерландов. Голландцы заняли в своём квартете лишь третье место, но это удачный расклад для Кумана. Австрия выиграла группу, но ей попался более сложный соперник. Турки эмоциональные, но умеют играть в реакционный футбол. Так что Рангник и Монтелла не должны спешить, представляя себя в четвертьфинале Евро. Пара достаточно равная и сильная.

Нидерланды, разумеется, должны пользоваться жребием и выйти в полуфинал турнира, а там и до финала рукой подать. Но разве команда Кумана показала классный футбол? Проиграли Австрии 2:3, поэтому на данный момент «оранжевых» не стоит записывать в число фаворитов кубка Европы. Гакпо и Мемфис неплохо готовы в атаке, у Нидерландов молодой и талантливый голкипер. Но даже Ван Дейк – лидер обороны, не на пике формы, ведь совершал жёсткие ошибки. Вирджил с напарниками надеется, что в плей-офф смогут перестроиться.

Банальный и небанальный прогнозы

Если выбирать фаворитов, то в полуфинале сыграют Франция, Германия или Испания, Англия и Нидерланды. Между немцами и испанцами непросто определиться. Предположим, команда де ла Фуэнте пройдет дальше. Тогда полуфиналы Евро в банальном прочтении: Франция – Испания, Англия – Нидерланды. Неплохо, но вряд ли такая ставка сыграет до запятой. Рано выводить в полуфинал Англию, слишком загнаны Саутгейтом и критикой.

Франция может оступиться против Бельгии. Или позже против Португалии, поскольку Де Брюйне и Криштиану чётко понимают, что это их общий последний европейский турнир, невзирая на разницу в возрасте. На групповом этапе старались многие ветераны вроде великолепных Крооса и Канте, но пока сложно выбрать заправских фаворитов. А небанальный прогноз – ставка на Австрию или Турцию в полуфинале или на Бельгию на этой стадии.