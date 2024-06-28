Андердоги дадут бой фаворитам Евро. Немцы и испанцы могут посыпаться, Роналду мешает Португалии

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вчера, 19:00

Рассматриваем мизерные шансы аутсайдеров.

Обидно вылетать с турнира сразу после того, как преодолели групповую стадию. В плей-офф сейчас есть очевидные андердоги. Сыграем в адвоката дьявола и подумаем, на что надеяться аутсайдерам в борьбе с фаворитами.

Соперники Грузии и Дании смогли выложиться в группе

Грузинов вообще никто не видел в плей-офф турнира – они впервые попали на Евро, команду перехлёстывали эмоции, которые они из-за неопытности и темперамента не всегда контролировали. Но на финише коллектив всё же сотворил невозможное – обыграл Португалию и запрыгнул в уходящий поезд. Датчане более уверенно вытеснили сербов со словенцами и забрались на 2-е место в группе С.

И тем, и другим уже доводилось играть с топ-соперниками. Теперь Дания сыграет с хозяевами турнира, а Грузия – с испанцами. Это лучшие команды групповой стадии. Немцы – ещё и хозяева турнира. Надежды призрачные – но они всё же остаются. Яркий перформанс команд может выйти им боком. На короткой дистанции, ещё и после энергозатратного сезона важно правильно распределить силы и вовремя выйти на пик. Если рвать со старта, к плей-офф сил не останется. И уже в 1/8 может наступить яма. У немцев тревожные звоночки прозвучали уже в игре против Швейцарии.

На руку Словении – скандалист Роналду

Токсичность Криштиану всем давно известно. Великие футболисты редко могут принять мысль, что пора отойти в сторону и дать дорогу молодым. Форвард на групповом этапе не забил ни разу, отметился только одной голевой. Мартинес всё равно ставит его с первых минут – но лишь из-за опасений за атмосферу в раздевалке.

Нащупывается очевидный конфликт. Оставить Роналду в старте – значит, лишиться одного игрока при прессинге и скорости, резкости в атаках. Можно убрать (тем более сборная уже показывала результат без возрастного лидера), но для этого нужна смелость и авторитет – иначе в раздевалке начнётся «пожар». Судя по предыдущим матчам, тренер не станет рисковать. Словении это облегчает жизнь.

Давление на Кумана и отсутствие системообразующего хавбека – аргумент за Румынию

Голландцам было нелегко против Польши – победу вытащил Вут Вегхорст. Ещё тяжелее пришлось против Франции – даже без Мбаппе «трёхцветные» забрали ничью. В матче против Австрии «оранжевые» и вовсе потерпели поражение. По-прежнему не ясно, каковы перспективы команды Кумана на турнире – к тому же на тренера идёт огромное давление со стороны медиа.

Общую картину дополняет отсутствие Френки де Йонга – важнейшего футболиста для Нидерландов в центральной оси. Куман не смог вызвать полузащитника из-за его травмы – дело дошло до прямых обвинений в адрес «Барселоны». Румынам же важно просто воспользоваться шансом. Потом можно уйти в глухую оборону.

Словакия – и пресный футбол Саутгейта

Англичане, как и французы – антипод Испании и Германии. Команда пресно выглядела на групповой стадии. Есть предположение, что для Дешама и Саутгейта важнее сохранить силы на плей-офф и вывести команду на проектные мощности к решающим поединкам. Но при таком подходе есть риск до них просто не добраться. Англия, например, уже оступилась с Данией и Словенией.

Качество футбола, который показывают «три льва», в разы ниже, чем имеющийся подбор игроков. Команде не хватает остроты, движения в финальной трети, хотя в составе – элитные исполнители, мировые звёзды. Давление на сборную от этого только возрастает.

И ведь англичане – не из тех, кто с таким давлением справляется. Постоянные провалы на больших турнирах сформировали менталитет талантливых неудачников, с которым не могут расстаться на протяжении 10-летий.

У словаков же проблем с психологией нет и близко. Они смело и агрессивно играли против Бельгии (были вознаграждены очками), продолжили гнуть свою линию против Украины (поплатились поражением). Благодаря ничьей с Румынией пробились в плей-офф – и это уже успех для Кальцоны. На них ничто не давит, словаки снова сыграют смело. На фоне зажатых и прагматичных англичан это может дать результат.

Швейцарии проще сдерживать Италию

Лучший бомбардир турнира на данный момент – грузин Микаутадзе. В топ-5 – Шранц, Гакпо, Мусиала, Фюллькруг. Ни одного итальянца. В составе «скуадры адзурры» 3 нападающих: Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка и Матео Ретеги. Никто из них не забил ни разу.

Понятно, что в составе итальянцев почти не сверкали забивные форварды, что их сильные стороны в другом – победу на прошлом Евро добыли организованностью, дисциплиной, следованием тренерским установкам. Но сейчас команда Спаллетти не убедила. Тряслись с Албанией и пропустили глупый гол в начале матча. Затем по всем фронтам проиграли Испании. А в заключительном туре против нерасторопных постаревших хорватов зачем-то перешли на тройку центральных защитников. Из-за этого сами смогли забить только на 90+8-й. Ошибки менеджера – опасная предпосылка, особенно в плей-офф.

В остальных парах нет такого разрыва

Интереснейшая пара 1/8 финала – поединок Бельгии и Франции. «Красные дьяволы» скомкано провели групповой этап, устрашает голевая засуха Лукаку, но Кевин де Брюйне старается сохранить уверенность партнёров по команде. После ничьей с Украиной он говорил: «Слушайте, всё в порядке. Мы можем выиграть следующий грёбаный матч! Всё хорошо». У французов тоже проблемы с реализацией, так что шанс у бельгийцев будет.

Австрию можно назвать фаворитом встречи с Турцией – но между командами нет пропасти в классе, есть просто незначительная разница. На первый план здесь выйдет уровень организованности и взаимопонимания.