Soccer.ru
ГлавнаяБлогиСмотри ширеПревью, анонсы, раскладыЕвро-2024

Андердоги дадут бой фаворитам Евро. Немцы и испанцы могут посыпаться, Роналду мешает Португалии

вчера, 19:00
Грузия

Рассматриваем мизерные шансы аутсайдеров.

Обидно вылетать с турнира сразу после того, как преодолели групповую стадию. В плей-офф сейчас есть очевидные андердоги. Сыграем в адвоката дьявола и подумаем, на что надеяться аутсайдерам в борьбе с фаворитами.

Соперники Грузии и Дании смогли выложиться в группе

Грузинов вообще никто не видел в плей-офф турнира – они впервые попали на Евро, команду перехлёстывали эмоции, которые они из-за неопытности и темперамента не всегда контролировали. Но на финише коллектив всё же сотворил невозможное – обыграл Португалию и запрыгнул в уходящий поезд. Датчане более уверенно вытеснили сербов со словенцами и забрались на 2-е место в группе С.

И тем, и другим уже доводилось играть с топ-соперниками. Теперь Дания сыграет с хозяевами турнира, а Грузия – с испанцами. Это лучшие команды групповой стадии. Немцы – ещё и хозяева турнира. Надежды призрачные – но они всё же остаются. Яркий перформанс команд может выйти им боком. На короткой дистанции, ещё и после энергозатратного сезона важно правильно распределить силы и вовремя выйти на пик. Если рвать со старта, к плей-офф сил не останется. И уже в 1/8 может наступить яма. У немцев тревожные звоночки прозвучали уже в игре против Швейцарии.

На руку Словении – скандалист Роналду

Токсичность Криштиану всем давно известно. Великие футболисты редко могут принять мысль, что пора отойти в сторону и дать дорогу молодым. Форвард на групповом этапе не забил ни разу, отметился только одной голевой. Мартинес всё равно ставит его с первых минут – но лишь из-за опасений за атмосферу в раздевалке.

Нащупывается очевидный конфликт. Оставить Роналду в старте – значит, лишиться одного игрока при прессинге и скорости, резкости в атаках. Можно убрать (тем более сборная уже показывала результат без возрастного лидера), но для этого нужна смелость и авторитет – иначе в раздевалке начнётся «пожар». Судя по предыдущим матчам, тренер не станет рисковать. Словении это облегчает жизнь.

Давление на Кумана и отсутствие системообразующего хавбека – аргумент за Румынию

Голландцам было нелегко против Польши – победу вытащил Вут Вегхорст. Ещё тяжелее пришлось против Франции – даже без Мбаппе «трёхцветные» забрали ничью. В матче против Австрии «оранжевые» и вовсе потерпели поражение. По-прежнему не ясно, каковы перспективы команды Кумана на турнире – к тому же на тренера идёт огромное давление со стороны медиа.

Общую картину дополняет отсутствие Френки де Йонга – важнейшего футболиста для Нидерландов в центральной оси. Куман не смог вызвать полузащитника из-за его травмы – дело дошло до прямых обвинений в адрес «Барселоны». Румынам же важно просто воспользоваться шансом. Потом можно уйти в глухую оборону.

Словакия – и пресный футбол Саутгейта

Англичане, как и французы – антипод Испании и Германии. Команда пресно выглядела на групповой стадии. Есть предположение, что для Дешама и Саутгейта важнее сохранить силы на плей-офф и вывести команду на проектные мощности к решающим поединкам. Но при таком подходе есть риск до них просто не добраться. Англия, например, уже оступилась с Данией и Словенией.

Качество футбола, который показывают «три льва», в разы ниже, чем имеющийся подбор игроков. Команде не хватает остроты, движения в финальной трети, хотя в составе – элитные исполнители, мировые звёзды. Давление на сборную от этого только возрастает.

И ведь англичане – не из тех, кто с таким давлением справляется. Постоянные провалы на больших турнирах сформировали менталитет талантливых неудачников, с которым не могут расстаться на протяжении 10-летий.

У словаков же проблем с психологией нет и близко. Они смело и агрессивно играли против Бельгии (были вознаграждены очками), продолжили гнуть свою линию против Украины (поплатились поражением). Благодаря ничьей с Румынией пробились в плей-офф – и это уже успех для Кальцоны. На них ничто не давит, словаки снова сыграют смело. На фоне зажатых и прагматичных англичан это может дать результат.

Швейцарии проще сдерживать Италию

Лучший бомбардир турнира на данный момент – грузин Микаутадзе. В топ-5 – Шранц, Гакпо, Мусиала, Фюллькруг. Ни одного итальянца. В составе «скуадры адзурры» 3 нападающих: Джакомо Распадори, Джанлука Скамакка и Матео Ретеги. Никто из них не забил ни разу.

Понятно, что в составе итальянцев почти не сверкали забивные форварды, что их сильные стороны в другом – победу на прошлом Евро добыли организованностью, дисциплиной, следованием тренерским установкам. Но сейчас команда Спаллетти не убедила. Тряслись с Албанией и пропустили глупый гол в начале матча. Затем по всем фронтам проиграли Испании. А в заключительном туре против нерасторопных постаревших хорватов зачем-то перешли на тройку центральных защитников. Из-за этого сами смогли забить только на 90+8-й. Ошибки менеджера – опасная предпосылка, особенно в плей-офф.

В остальных парах нет такого разрыва

Интереснейшая пара 1/8 финала – поединок Бельгии и Франции. «Красные дьяволы» скомкано провели групповой этап, устрашает голевая засуха Лукаку, но Кевин де Брюйне старается сохранить уверенность партнёров по команде. После ничьей с Украиной он говорил: «Слушайте, всё в порядке. Мы можем выиграть следующий грёбаный матч! Всё хорошо». У французов тоже проблемы с реализацией, так что шанс у бельгийцев будет.

Австрию можно назвать фаворитом встречи с Турцией – но между командами нет пропасти в классе, есть просто незначительная разница. На первый план здесь выйдет уровень организованности и взаимопонимания.

Кошмар для Роналду и Мбаппе, исторический шанс Нидерландов. Плей-офф Евро-2024 получился несправедливым
27 июняВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии4
Группа Португалии – самая увлекательная. Квартет, где всех хочется увидеть в плей-офф
26 июняВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии7
На Евро-2024 могут сыграть договорной матч. В группе «Е» на первое место четыре претендента
26 июняВадим Багров в блоге Магический шарКомментарии3
Призрачный шанс Хорватии, угроза для Бельгии и Дании. Таблица 3-х мест Евро-2024 таит сюрпризы
25 июняМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии5
Англия с футболом аутсайдера досрочно в плей-офф. У Дании и Словении заочная рубка на финише
25 июняМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии2
Франция только вторая, неожиданный лидер квартета. На Евро – развязка в группе D
25 июняМаксим Тарасов в блоге Магический шарКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 09:50
Принято. Со Швейцарией Кроос и Гюндоган потерялись, отсюда и такой тяжёлый матч. Поставлю на ничью, скорее с забитыми мячами, ну скажем 1:1. А вот, как в серии пенальти, одному Богу известно. Думаю выиграют немцы за счёт опыта и мастерства Нойера
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Palex (раскрыть)
вчера в 21:49
вставлю на испанцев. даже на победу всухую.
испанские игроки центра поля -молодые, быстрые, резвые))
Педри. Родри. Руис Фабиан. плюс защитники любят и умеют подключаться в атаку.
Гримальдо и Карвахаль. ну и отличные фланги - Ямаль и Уильямс.
за немцев большой опыт и домашняя стена.
многое зависит от Крооса и Гюндогана. Мусиала топчик.
слабое звено - нападающие.
матч с Данией будет тяжелой, много сил и нерв отнимет.
Palex
Palex ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:27
А что, вполне имеет место быть. Тогда прогноз на следующий матч, Германия- Испания?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:33
Что то мне подсказывает, что Роналду еще разок пнет бутылку...
Может и хет-трик.
Германия - Дания.
Фаворит против солидного середняка.
увы, датчане потеряли Хьюлманна, у полузащитника перебор ж.к.
у немцев скорей всего пропустит матч Рюдигер. Точно пропустит защитник Та.
Но Шлоттербек лучше справляется в обороне.
без Хьюлманна закрыть центр поля будет сложно.
значит, Вирц, Гюндоган, Кроос получат больше свободы.
на ЧЕ-2020 датчане добралась до полуфинала.
здесь вылетят в 1\8 финале. Нагельсманн ставит на агрессивный, атакующий футбол, и если датчане проиграют центр поля, оборона не выдержит.
Немцы победят 2-0.
Италия - Швейцария.
есть проблемный правый фланг Италии с Джованни Ди Лоренцо.
Посмотрим, даст это шанс швейцарцам.
Мне кажется, Спалетти выставит 5 защитников.
1-0 победа Италии, Скамакка наконец забьет.
Англия - Словакия.
Наверно, на классе игроков англ.команды Саутгейт пройдет. Вставлю 2-0.
Беллингэма на лавку. Пусть играет Палмер.
Словаки рисунком игры напоминают Балтику. Надеюсь, у них не получится над Англией те самые 7-1, что в Грозном сделала Балтика.
Испания - Грузия.
Красная фурия устроит разгром. Уверенно и идеально. 3-0.
Мамардашвили, конечно, герой, но не человек-паук.
Франция - Бельгия.
Лукаку забьет гол, но это не спасет команду от вылета. 3-1, французы просто лучше.
Португалия - Словения. И снова 0-2.
Мы верим в Облака, который иногда ловит кураж.
Тем более, ярость от поражения ослепляет звезд португальской команды.
Румыния - Нидерланды.
Куману главное не забыть выпустить на поле Симонса и Гакпо, без них совсем печально у тюльпанов.
Пусть команды порадуют нас феерией голов.
3-3...и все решится в серии пенальти.
Австрия - Турция.
порядок бьет класс. 4-2.
команда Рангника на порядок сильней именно как Команда.
Так представил, что последние две пары выдадут огненные матчи!
Но чтоб без жертв.
бундер
бундер
вчера в 20:32
Про Роналду - бред. После его замены в матче с Грузией атака португальцев не показала ровным счётом ничего.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:50, ред.
Про Роналду тут написано не верно
Зюпин
Зюпин
вчера в 19:38, ред.
На заметку автору:
Правильно писать/говорить "из турнира", а не "с турнира".

"Может наступить яма"? Серьëзно?)))

Дальше читать не смог. Вы отбиваете всякое желание своим косноязычием.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 