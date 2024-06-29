Столкновение тренеров-прагматиков. Соперник чемпионов Европы умеет останавливать топ-команды

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29 июня 2024, 09:32

Проверили умение на немцах.

Уже останавливали Германию

Подопечные Мурата Якина уверенно преодолели групповой этап. Отчасти повезло с календарём. Против Германии предстояло играть лишь в заключительном туре, до этого поделили очки с командами Шотландии и обыграли Венгрию. Немцы же слишком ярко стартовали – перед домашними трибунами не до прагматизма. И на последний матч при ощущении решённой задачи по выходу в плей-офф сил осталось немного.

Гол Ндойе на 28-й минуте позволил вести диалог с позиции силы – «красные крестоносцы» были крайне близки к победе. В последний момент включился Никлас Фюллькруг – форвард дортмундской «Боруссии» спас бундестим от позора на 90+2-й минуте.

И даже при упущенной победе групповой этап для швейцарцев прошёл успешно – они без лишних нервов прошли в плей-офф и взялись за подготовку к поединку против сборной Италии.

Опасность для топов

Чисто номинально фаворит пары – «скуадра адзурра». Но «красные крестоносцы» – очень крепкий и стабильный коллектив. Швейцарцы отбираются на все чемпионаты мира, начиная с 2006 года. С 2004-го пропустили лишь одно Евро – в 2012 году. С 2010 года команда закрепилась среди постоянных участников плей-офф – групповой этап не преодолела только на ЧМ -2010, после чего – 3 участия в 1/8 финала мировых форумов, 1/8 финала на Евро-2016 и четвертьфинал Евро-2020.

На этом отрезке Швейцария в групповых стадиях отнимала очки у французов и бразильцев, на текущем Евро сыграла вничью с Германией. А в 2020 году – когда прошли в 1/4 – подопечные Владимира Петковича устроили перестрелку с Францией и добились победы в серии пенальти. В четвертьфинале против испанцев тоже продержались до серии пенальти – но на этот раз сильнее была «красная фурия». У «красных крестоносцев» сформировался определённый имидж. Это команда-угроза для грандов – сборной хватает характера и запаса мощности, чтобы вести игру с позиции силы, эффективно играть по счёту и терпеть, когда это необходимо. Это крепкий кубковый боец, который эталонно подготовится к Италии.

Итальянцы тяжело раскачиваются

Наставник «скуадры адзурры» Лучано Спаллетти отлично понимает, насколько тяжело столкнуться со Швейцарией в первом же матче плей-офф:

Мы знаем, что встречаемся с неудобным соперником в лице Швейцарии. Пока на турнире нам не удалось показать весь свой потенциал. Может быть, мы показали его лишь на несколько мгновений. Мы заслужили выход из группы, пусть даже нам понадобился гол на последней минуте, но нам нужно прибавлять, особенно в плане характера.

И понимает, что его команда не до конца готова к борьбе за защиту титула. Группу они прошли благодаря неожиданному провалу Хорватии – при этом даже в последнем туре рисковали вылететь. К тому моменту в активе итальянцев было 3 балла. Играли с «шашечными», которые также претендовали на выход из группы и вели в счёте к последним минутам (в случае победы набирали 4 очка и выходили в плей-офф). Уже на 8-й добавленной забил Дзакканьи – в последний момент удалось сохранить вторую строчку. Но ситуация отлично описывает форму «скуадры адзурры» — команда играет крайне неровно.

Бой идеальных солдат

Что те, что другие – олицетворение фразы «порядок бьёт класс». Для Италии она тоже подходит – в команде мало топ-исполнителей в группе атаки, в финальной трети игра сказывается крайне тяжело. На фоне других претендентов на титул этот недостаток критичен – но его удаётся компенсировать цельностью построений, полным следованием тренерским установкам. Италия – абсолютно тренерская команда, своё они берут дисциплиной. Так уже удавалось взять Евро в 2021 году.

То же самое можно сказать о Швейцарии – разве что общий класс игроков у команды чуть ниже. Мурат Якин сформировался как прагматичный тренер, который ценит системность и чёткую организацию – эти качества позволяют сохранять стабильность результатов и выигрывать конкуренцию у сборных сопоставимого статуса (та же Венгрия, до этого – Сербия). Вдобавок – короткая дистанция турнира, которая полностью раскрывает такие тренерские команды.

Так что от них не стоит ожидать игры на встречных курсах, голевой феерии. Столкнутся в первую очередь тренеры и их философии. Крупный счёт ожидать точно не стоит.

Чемпионам Европы надо мыслить стратегически

Вполне возможно, что неуверенно проведённый групповой этап – часть плана Спаллетти. Важно вовремя выйти на пик формы – особенно на Евро и ЧМ , где цена любой ошибки многократно возрастает из-за скоротечности турнира. К тому же давление на коллектив стало в разы больше – когда они выигрывали турнир в 2021 году, это была «тёмная лошадка», на которую никто не ставил. Теперь же вопрос, сможет ли Италия защитить титул, – один из главных сюжетов. К сборной гораздо больше внимания (отсюда – место среди потенциальных провалов турнира).

Наставнику «скуадры адзурры» стоит учитывать и потенциального соперника по четвертьфиналу. Англичане – железобетонный фаворит в паре со Словакией, несмотря на пресный футбол в группе. К такому сопернику команду надо подвести в оптимальной форме – поэтому и против Швейцарии придётся действовать осторожнее.

Прогноз Soccer.ru: Италия пропускала в каждом из матчей плей-офф на пути к победе на Евро-2020. С другой стороны, ни «скуадра адзурра», ни Швейцария не склонны ввязываться в размен атаками. Спрогнозируем минимальную победу Италии.