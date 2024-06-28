Таинственные «матадоры». В Россию едет лидер чемпионата Аргентины

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вчера, 21:27

Соперником «Зенита» станет «Тальерес» из Кордобы.

Давайте ненадолго отвлечёмся от Евро. Тем более что в нашей стране скоро тоже пройдёт международный турнир — летний Кубок Winline, в котором примет участие изрядно обновившийся «Зенит». Также за главный трофей поборются «Сочи», сербская «Црвена Звезда» и аргентинский «Тальерес». Который прибудет в Санкт-Петербург в качестве лидера чемпионата Аргентины и вице-чемпиона южноамериканской страны.

Добро пожаловать, аргентинцы

Изначально планировалось, что на берега Невы пожалует и турецкий «Бешикташ». Турки получили приглашение, но у нового тренера «чёрных орлов» Джованни ван Бронкхорста иные планы на лето. Поэтому вместо «Бешикташа» сыграет «Сочи». Не чужой для северной Пальмиры клуб.

Но если «Сочи» хорошо знаком нашим любителям футбола, а «Црвена Звезда» не является тайной за семью печатями, то визит в Россию лидера чемпионата Аргентины бесспорно событие. Могу ошибиться, но наши контакты с аргентинцами на клубном уровне ограничились турне «Спартака» весной 1987 года. Тогда «красно-белые» выдали две боевых ничьих с «Ривер Плейтом» и «Бока Хуниорс», после чего вернулись домой полными сил и подарили своим болельщикам долгожданное чемпионство. В нашу страну аргентинские клубы, по-моему, не приезжали. «Тальерес» точно впервые прибудет в Россию. Весьма знаменательное событие, особенно на фоне некоторого охлаждения российско-аргентинских отношений после прихода к власти во второй по величине страны Южной Америки весьма эксцентричного политика.

Земляки Марио Кемпеса

«Тальерес» представляет город Кордова, что находится довольно далеко от столицы страны Буэнос-Айреса и второго по величине центра аргентинского футбола Росарио, где родился и стал футболистом великий Лионель Месси. Конечно, Кордоба не самая периферия на футбольной карте Аргентины. Есть, например, город Жужуй, где базируется любимый клуб комментатора Дмитрия Губерниева «Химнасия». Там вообще северная граница. В текущем чемпионате Аргентины Кордова, чьё население составляет более полутора миллионов, представлена тремя командами — «Тальерес», «Бельграно» и совсем уж безродным «Институто». Принимающий соперников на стадионе имени самого знаменитого уроженца Кордовы Марио Кемпеса «Тальерес» является самым титулованным и популярным клубом города. Хотя у фанатов «Бельграно» имеется особое мнение на этот счёт.

Сам Марио Кемнес, — а это чемпион мира 1978 года, его лучший игрок и бомбардир, уроженец Кордовы и воспитанник «Тальереса». Но за «матадоров» великий аргентинский футболист не сыграл на взрослом уроне ни минуты. На родине Марио был замечен в «Росарио Сентраль» и «Ривер Плейте», а начинал карьеру в том самом «Институто». Однако имя легенды носит домашний стадион «Тальереса».

Успехи «матадоров»

За 110, без малого 111, лет своего существования «Тальерес» никогда не выигрывал чемпионат Аргентины — ни Метрополитано с Насионалем, ни Апертуру с Клаусрой, ни нынешнюю гигантскую — 28 участников — Примеру лигу. Два раза «матадоры» становились вторыми, — в 1977 году в Насионале (чемпионате с участием как столичных, так и провинциальных клубов), и в прошлом 2023 году, когда клуб из Коровы пропустил вперёд только «Ривер Плейт». Второе достижение можно назвать выдающимся, тем более «Тальерес» нанёс поражение самому чемпиону. Можно прийти к заключению, что в наше время клуб из Кордовы переживает один из лучших периодов в своей истории. Тем более что на перерыв, связанный с Кубком Америки, он ушёл лидером чемпионата Аргентины. В этом же статусе «матадоры» прибудут в Санкт-Петербург.

Однако у «Тальереса» есть и международный трофей. В 1999 году он выиграл Кубок КОМНЕБОЛ, аналог европейской Лиги Европы. Но имеется некоторый нюанс. В тот год розыгрыш второго по значимости трофея в южноамериканском клубном футболе бойкотировали многие ведущие клубы континента. Например, в финале «матадорам» противостояла неизвестная бразильская команда «Сентро Спортиво Алагоано» из штата Алагоано.

В чемпионате 2023 года «Тальерес» отстал на 11 очков от чемпиона «Ривер Плейта», даром что обыграл победителя. Третий призёр «Сан-Лоренсо» набрал на 4 очка меньше «матадоров», а занявшая седьмое место «Бока Хуниорс» — на 6. Выдающийся результат. Однако с творцом этой сенсации тренером Хавьером Гандольфи контракт не был продлён, и специалист отправился трудиться в Эквадор. Новым предводителем «матадоров» стал бывший ассистент Гандольфи Вальтер Рибонетто. Под его руководством клуб блестяще начал чемпионат — в пяти турах 4 победы и ничья. Пока первое место. Но впереди ещё очень большой путь длиной в 22 тура.

Кто приедет в Петербург

Сначала о том, кто в северной столице точно не сыграет. Это главная звезда «матадоров» и цель европейских клубов левый крайний нападающий Рубен Соса. Причина уважительная, 25-летний футболист защищает честь сборной Парагвая на Кубке Америки. Соса не только прима «Тальерерса», но и его главный актив. По данным портала transfermarkt, ориентировочная стоимость парагвайца составляет 13 миллионов евро, но при потенциальной продаже накинут пару-тройку миллионов.

Вальтер Рибонетто обычно использует схему «4-3-2». Ворота защищает капитан Гуидо Эррера, проводящий свой восьмой сезон в команде. За правый фланг обороны отвечает Густаво Бенавидес, на противоположной бровке действует ещё один парагваец Блас Риверос, который не попал на Копа Америка. Пара центральных — молодой колумбиец Кевин Мантилья и опытный аргентинец Хуан Родригес. Хуан Портильо отвечает за опорную зону, а его однофамилец Маркос Портильо — главный плеймейкер команды. Рядом с ним могут сыграть Рубен Бота или парагваец Марком Галарса.

Левого крайнего нападающего обычно играет уже упомянутый Рубен Соса, но его неплохо заменяет чилиец Бруно Бартичотто, успевший забить 4 мяча в пяти турах. Когда Соса на поле, то Бартичотто смещается на правый фланг. Эту позицию способен успешно закрыть Алехандро Мартинес. Мощный Федерико Джиротти, побеждавший с «Ривером» в Кубке Либертадорес и чемпионате страны, действует на позиции центрального нападающего. Однако результативность 25-летнего футболиста пока оставляет желать лучшего.

«Зенит» и «Тальерес» сыграют в Санкт-Петербурге примерно через неделю — 6 июля. Встреча обещает быть интересной, несмотря на то что чемпион России ушёл с аргентинского рынка на бразильский. Может, кому-то из других участников Российской Премьер-Лиги приглянутся ещё не подорожавшие игроки команды из Кордобы.