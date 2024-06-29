Фавориты против открытия прошлого Евро. Судьбу путёвки в четвертьфинал могут решить ветераны

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29 июня 2024, 12:53

Для одних четвертьфинал – прыжок выше головы, для других – задача-минимум.

Финиш немцев в группе настораживает

Бундестим ударно вкатилась в турнир – вынесла Шотландию (5:1), расправилась с Венгрией (2:0). В квартете у них не было конкурентов, как у той же Испании или Франции. Можно было порезвиться. Но под конец групповой стадии стали возникать вопросы. Это на фоне гораздо менее организованных соперников немецкая машина выглядела «Мерседесом».

А матч против Швейцарии дал более объективное представление о команде-хозяйке турнира. Вскрылась несбалансированность линий, перекос в сторону атаки. Не хватало и наконечника атак. Хаверц в минувшем сезоне раскрылся в качестве ложной девятки и в этой роли полностью удовлетворял Артету. Но на континентальном первенстве это не приносит такой пользы и скорее оборачивается минусом. «Красные крестоносцы» как организованная тренерская команда просто смогла воспользоваться слабостями соперника – и вырвала ничью. И тот факт, что уже простые, но организованные работяги могут подпортить жизнь немцам, настораживает.

Скучный квартет сыграл датчанам на руку

Неизвестно, как сложилась бы судьба датчан, попади они в квартет с испанцами или теми же немцами, которые рвали со старта – но в группе С им было абсолютно комфортно. Выделялся один фаворит – англичане – и три сопоставимые по уровню команды: Словения, Сербия и Дания. При этом сербам исторически не везёт на больших турнирах, групповой этап они ни разу не преодолели ни на Ерво, ни на ЧМ . А англичане решили проспать групповой этап – действовали вяло и несогласованно, надеялись на индивидуальные перформансы игроков.

На этом фоне подопечные Каспера Юльманна стартовали со вполне устраивающей ничьей против словенцев. Затем наказали «трёх львов» за излишний прагматизм – вторая ничья также была комфортна для обеих сторон. А в третьем туре спеленала «белых орлов». При том, что команда Гарета Саутгейта в параллельном матче со Словенией снова сыграла вничью, даже трёх очков датчанам оказалось достаточно для решения задачи. Чтобы пробиться в плей-офф, им не пришлось выкладываться на максимум или прыгать выше головы.

Юльманн раскрыл Данию

Вспышка «алой гвардии» осталась в конце 20-го века, когда коллектив завоевал бронзу Евро-1984 и стал чемпионом Европы в 1992 году. С тех пор команда не добивалась чего-то значительного – всего раз добралась до четвертьфинала (на Евро-2004 в Португалии).

Каспер Юльманн смог вернуть Дании имидж конкурентоспособной команды. Первые матчи под его руководством пришлись на Лигу Наций – и во втором круге групповой стадии коллектив выдал сенсацию, обыграв Англию. К Евро-2020 «алая гвардия» успела сыграться и адаптировалась к требованиям тренера – и выдала отличный турнир. Разгромная победа над сборной России позволила выйти в плей-офф, где датчане разобрались с Уэльсом и прошли Чехию, а в полуфинале зарубились со сборной Англии.

Сейчас датчане уже обжились в качестве крепкого коллектива, способного на сенсацию. К тому же набрались опыта – главный тренер сборной Каспер Юльманн отмечает:

Нам необходимо полагаться на собственную тактику. Мы должны отобрать у соперника мяч и заставить их задуматься. Необходимо показать, кто мы есть на самом деле, и играть смело. Мы аутсайдеры, но собираемся использовать это в своих интересах и оказывать давление на Германию. Я с самого начала говорил, что мы можем подойти к этой игре спокойными и просто показать все, на что способны.

Давление на Нагельсманна растёт

На руку датчанам играет и тот факт, что давление на соперника оказывается гораздо больше, чем на них самих. Это давление топ-статусом (к нему давно привыкли), давление недавних неудач (не вышли из группы на ЧМ -2018 и -2022, выбыли в 1/8 финала евро-2020), а самое главное – давление статуса страны-хозяйки. Два последних пункта сплетаются в комбо. Болельщики не привыкли к тому, чтобы сборная стагнировала. Спрос с бундестим по-прежнему как с недавних чемпионов мира – и это давление в домашних стенах только множится.

Юлиана Нагельсманна позвали как раз для того, чтобы он дал быстрый результат на домашнем Евро. Всё, что было до этого – лишь подготовка. Настоящее испытание на прочность для «немецкой машины» начинается сейчас.

Шмейхель, Кьер и Эриксен против Нойера, Мюллера и Крооса

Одна из составляющих встречи – персоналии. Что у тех, что у других достаточно возрастных игроков, которые проводят свои последние годы карьеры. Лидерам датчан – Симону Кьеру, Кристиану Эриксену, Касперу Шмейхелю – уже за 30. Только центральный защитник остаётся стабильным игроком старта в топ-клубе (выступает за «Милан») – Шмейхель уже давно покинул «Лестер» и доигрывает в Бельгии, Эриксен вернулся на топ-уровень, но уже теряет место в старте МЮ .

В составе бундестим все готовятся провожать Мюллера, Нойера и Крооса. Последний уже официально завязывает с футболом (решил уйти вовремя), уход первого подразумевает возраст (не факт, что Мануэль доберётся до ЧМ -2026), относительно Томаса тоже ничего не ясно. Просто представьте, что мы наблюдаем последний большой турнир сборных с их участием.

Прогноз Soccer.ru: всё же датчане, кажется, не в той форме, чтобы выгрызть победу над Германией. Да и поддержка домашних трибун погонит немцев вперёд. Нагельсманн выведет команду в четвертьфинал.