Главная футбольная династия Дании. Отец остановил немцев в 1992-м, сын — надежда в 2024-м

1719677993

29 июня 2024, 19:19

Матч с немцами может стать последним для вратаря сборной Дании.

Сегодня в Дортмунде в матче 1/8 финала встретятся сборные Германии и Дании. Фаворит этой встречи более чем очевиден. Датчанам остаётся рассчитывать на сенсацию. А уж по этой части они мастера.

Для вратаря и капитана датской команды Каспера Шмейхеля матч с немцами будет 105-м и, возможно, последним в составе национальной сборной. После завершения Евро 37-летний голкипер сосредоточится на играх за свой клуб. На данный момент он выступает в составе бельгийского «Андерлехта».

Если брать личные встречи сборных Германии и Дании, то перевес на стороне немцев: 16 побед против 9 при 5 ничьих. Но есть в истории один матч, который очень не любят вспоминать немцы, зато датчане никогда не забывают. Вы, наверное, догадались, что речь идёт о финале чемпионата Европы 1992 года. В той встрече наскоро собранная команда Дании обыграла чемпионов мира со счётом 2:0. К той легендарной победе имеет прямое отношение отец Каспера Петер Шмейхель.

Знаменитые финалы Шмейхеля-старшего

Петер к тому времени стал уже известным вратарём. Немало поиграл в сильнейшем датском клубе «Брондбю», побывал на Евро-88, в 1991 году перебрался в «Манчестер Юнайтед». Но 26 июня 1992-го, почти 32 года назад стал знаменитым и великим. Когда выстоял против своих соплеменников. Да-да, соплеменников, ибо Шмейхель — немец по национальности. Его предки — фольксдойче из Польши, перебрались в Данию. Петер, конечно, помнил о своих немецких корнях, но чувствовал себя датчанином. И провёл блестящий матч. А голы Йона Йенсена и Кима Вильфорта помогли сборной Дании одержать сенсационную победу в Гётеборге.

Шмейхель. Кстати, так датского вратаря называют только у нас. На самом деле его фамилия звучит как Шмайкель. Когда-то автор этих строк набрался дерзости и спросил Петера, как же правильно произносится его фамилия. Петер был несколько удивлён такому вопросу, но улыбнулся и ответил: «Шмайкель». Но у нас сложилась традиция называть его именно так. Неправильная версия фамилии перешла от отца к сыну. Каспера мы тоже называем Шмейхелем.

После этого победного финала карьера Петера резко пошла вверх. Он выиграл с «Манчестер Юнайтед» полный комплект трофеев в Англии. И был в биографии Шмейхеля-старшего ещё один знаменитый финал. И тоже с немецкой командой, но уже на клубном уровне. 26 мая 1999 года великий вратарь проводил свой последний матч за «Манчестер Юнайтед». И это был финал Лиги чемпионов, в котором «красным дьяволам» противостояла «Бавария».

Допустив результативную ошибку в начале игры — ох уж эта реклама, в которой обыгрывался промах голкипера со словами «ну, пошутил я», в дальнейшем Петер играл безупречно. А в уже добавленное время огромная фигура в салатовом свитере устремилась в чужую штрафную. Сам Шмейхель не забил, но во многом организовал ответный гол «Манчестера». Отличился Тедди Шерингем. На следующий угловой датчанин уже не пошёл, но его рейд больше не требовался. Оле-Гуннар Сульшер отличился без помощи своего вратаря и принёс «Юнайтед» историческую победу.

Сложный путь Каспера

После этого финала на «Камп Ноу» Петер Шмейхель покинул «Манчестер Юнайтед», за его плечами были восемь лет безупречной службы. Ушёл не слишком хорошо. В клубе решили, что 36-летний Петер староват для больших дел. Потом манкунианцы ещё несколько лет искали вратаря, а Петер продлил своё спортивное долголетие. Заканчивал в 41 год в Манчестере. Но не в «Юнайтед», а в «Сити». Видимо, обида на бывший клуб была велика, раз своего сына Каспера Петер также перевёл в академию «горожан».

Каспер вырос и тоже стал вратарём. Как папа. К тому же Шмейхель-младший внешне оказался очень похож на своего великого отца. А вот что касается игры. В «Сити», похоже, решили, что природа отдыхает на детях гениев, безжалостно гоняли Каспера по арендам. Причём были командировки в такие гранды, как «Бери», «Дарлингтон» или «Фалкирк». В «Манчестер Сити» Шмейхель-младший сыграл лишь 8 встреч и заработал прозвище Бэби Шмайкс, которое сам датчанин терпеть не мог. Некоторые доброхоты советовали Касперу завершить карьеру и не позорить фамилию.

Но молодой вратарь был терпелив и настойчив. Ушёл из «Сити» в старейший клуб мира «Ноттс Каунти», потом в многострадальный «Лидс». И, наконец, почти в 26 лет нашёл свою команду — «Лестер». Тут он стал и чемпионом Англии, и вратарём сборной Дании, а главное — заткнул рот всем недоброжелателям. И от прозвища Бэби Шмайкс тоже избавился. Каспер превратился из сына Петера Шмейхеля в фигуру самодостаточную.

За одиннадцать лет Каспер провел в составе сборной Дании 104 матча. У папы за 14 лет набежало 129 встреч. Также дослужился до капитана национальной команды. Чемпионом Европы не становился, но бронза Евро-2020 у младшего Шмейхеля имеется. Конечно, к выдающимся вратарям нынешнего капитана датчан не отнесёшь. Но сын оказался достоин своего знаменитого отца. Петер может им гордиться.

Младший Шмейхель против немцев

На уровне сборных Каспер Шмейхель лишь раз играл против немцев. В июне 2021 года, незадолго до бронзового для датчан чемпионата Европы команды провели товарищеский матч в Австрии. Встреча завершилась вничью 1:1. Мелочь, но, возможно, важная. У Каспера нет комплекса сборной Германии, которую порой испытывают некоторые вратари. Да чего можно бояться в 37 лет?

Когда сборная Дании обыграла немцев в финале чемпионата Европы, Касперу было пять с половиной лет. Может, он и смотрел эту встречу, но в силу возраста мало что помнил. Ничего, папа потом наверняка освежил память и показал сыну видеозапись. А игра с «Баварией» наверняка отложилась в памяти двенадцатилетнего на тот момент подростка. И, вероятно, перед важнейшей встречей с хозяевами чемпионата Европы Шмейхель-младший вспомнил матчи своего легендарного отца и полон желания сыграть не хуже.

У сборной Дании в 1992 году шансов было ещё меньше, чем у нынешней команды в предстоящей встрече. Уже выход в финал был прыжком выше головы. В команде Петера практически не было сильных игроков, а Касперу грех жаловаться на партнёров. Да и немцы нынче не чемпионы мира, а всего лишь хозяева соревнований. Очень многое будет зависеть от вратаря. Петер смог разбить атаки сборной Германии. Посмотрим, что скажет Каспер.