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сегодня, 01:00

Разгром, но первый тайм завершился вничью.

Грузинам важно было не пропустить быстрые голы

Под жестким прессом роскошной сборной Испании команде Саньоля важно было не пропустить на первых минутах. Получив преимущество, «Красная фурия» держала бы мяч и спокойно развивала успех. Пятнадцать минут прошли у ворот Мамардашвили, но испанцы не пробили Гиорги. В ответ форвард Микаутадзе шикарно прошел с мячом поперек поля и выкатил его на правый фланг. Там латераль грузинской команды Какабадзе жестко прострелил в штрафную площадь.

Кварацхелия поджимал Ле Нормана со спины. Робин дрогнул – неудачно подставился под мяч. Его величество автогол снова вмешался на Евро-2024. Испанцы забили сами себе, а у сборной Грузии сработала контратака – одна из главных надежд команды. Кварацхелия и Микаутадзе мечтали быстро переводить мяч на чужую половину поля за счет дриблинга. Не всегда получалось, но испанцы опешили после автогола. Линия мяча отодвинулась от ворот сборной Грузии.

Команде Саньоля важно было не заигрываться. Пойдешь вперед большими силами – испанцы накажут. Широкая схема Грузии «5-3-2» оказалась модернизированной под соперника. Защитники Саньоля персонально работали по нападающему Морате и хавбеку, который поднимался в атаку. Переживали грузины скорее из-за флангов, Ямаль и Уильямс умело открывались. Пропущенный мяч заставил Испанию продолжать атаковать. Набрали 35 ударов за матч и добились разгрома.

Испания работала шикарно, но точность их подводила

Фаворит рассчитывал на дальние удары, ведь шел дождь. Скользкое поле, мокрый потяжелевший мяч. Газон был быстрым, а грузины умеют цепляться за мяч, играть один в один и открываться за спинами. Конечно, команда Саньоля делала намного больше ошибок. Но всегда приятнее отбиваться, когда ведешь в счете. Французский тренер помнит поражение 1:7 от Испании, ценит тот погром – многому научил его подопечных. Футболисты тоже не забыли недавний поединок.

Испании мешало отсутствие в атаке форварда уровня Рауля Гонсалеса, Фернандо Торреса или Давида Вильи. Капитан Мората слабее, чем легендарные снайперы. Альваро с повязкой, но без железной воли. Знаменитым форвардам на турнире непросто, страдает даже капитан сборной Англии Кейн. Вот и испанский лидер атаки играл без четкой связи с вингерами, которые располагались широко, но мгновенно встречались двумя свежими игроками сборной Грузии.

Владение в одних матчах является лучшим в мире отцом для сборной Испании, определяет успех. Но бывают поединки, когда «Красная фурия» увлекается собственной атакой, оставляя за спиной у футболистов много пространства. И тогда владение – ужасный отчим. У Грузии для такого сценария всегда есть два быстрых нападающих. Испания искала лидера в центре поля. Родри и Педри пытались не просто связать кружева атак, но и подтолкнуть напарников идти вперед.

Хитрый тренер де ла Фуэнте придумал оригинальный подход, насыщал линии Грузии собственными игроками. Не искали позиции между линиями, а работали именно между соперниками. Так играть могут только невероятно сильные игроки, ведь сокращает расстояние до соперников. Зато подобный стиль заставляет оппонента менять расстояния между линиями обороны. Грузинам было сложно, но привычно ставить на эмоции и техничные вертикальные выпады.

Команде Саньоля не хватило сил на целый поединок

За полчаса команды отдали столько сил, что хватило бы на полный матч. Это хорошо доказывало одну из особенностей пары плей-офф – встретились молодые по духу атакующие сборные. Много движений и эмоций. Грузины старались успокоиться, а Испания пыталась взвинтить темп и найти оригинальный ход, вроде работы левого латераля Кукурельи в центре поля. Однажды Марк едва не забил, но Мамардашвили держался, радуя грузинских болельщиц на трибунах.

Гол аутсайдера всегда делает подобные поединки интереснее. Но крутые испанцы сравняли счет до перерыва. Родри, как подобает лидеру сборной и одному из лучших футболистов мира, идеально пробил в нижний угол. Гол проверяли на активные офсайды, но испанцы расположились правильно. Разумеется, фаворит заслужил мяч. Но одновременно нельзя сказать, что «Красная фурия» играла с запасом. Нет, Грузия заставила себя уважать. У Саньоля классная команда.

Де ла Фуэнте искал варианты, помимо прострелов с флангов. Пас Уильямса, о котором рассказывали, оказался голевым, но гол Родри не равен шансам форвардов. Грузии важно было уйти на перерыв при ничьей на табло. Высоченные позиции всех испанцев сочетались с самоотверженной работой грузинских игроков в низком прессинге. Трибуны свистели, на стадионе хватало фанатов команды Кварацхелии. Хвича тоже оборонялся, ведь это исторический день.

После перерыва испанцам повезло быстро выйти вперед. Идеальный навес Ямаля с правого фланга левой ногой нашел Фабиана Руиса. Хавбек пробил голкипера с близкого расстояния. Поскольку Испания тотально владела мячом, то грузин могли спасти только замены. Справедливости ради, невзирая на симпатии к сборной Кварацхелии, не хотелось терять такую Испанию на Евро. Шикарная команда де ла Фуэнте тоже украшает турнир, как и эмоциональная Грузия.

Достойная игра и заслуженная победа фаворита. Грузинам не повезло со жребием. Если бы сегодня сыграли против команды в форме Англии, то с их резкими атаками вполне могли добраться до сенсации. А выход на Испанию означал игру без мяча против команды, которая знает себе цену. У элитной сборной важные голы забили полузащитники, они тоже герои турнира. Руис и Родри – лидеры, а Ямаль и Уильямс – надежды сборной Испании на Евро-2024.