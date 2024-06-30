В итальянском футболе парадоксальный кризис. Нужно менять всю систему и доверять молодым

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вчера, 16:29

В еврокубках показывали характер, а дома развели бардак.

Проблемы умножаются между собой

Мафия бессмертна. Так говорят в Италии. И это неправда. В такой системе управления всё завершается большой кровью. Мафия питается бедностью и разрухой. Итальянцам пора признать, что у них системный кризис. Но с парадоксом, ведь он сочетается с победами вроде успеха на Евро-2020 и международными финалами клубов Серии А. Однако победа «Аталанты» над «Байером» не делает итальянские стадионы новыми. И не добавляет нулей в контракты по телевизионным правам Серии А.

Лучшие футболисты не рвутся в Италию. Мбаппе не приедет играть за «Ювентус», как приезжал Зидан. Анчелотти не работает в Серии А. Некоторые тренерские таланты из Италии быстро оказываются за рубежом, как Де Дзерби. После последней победы итальянцев в Лиге чемпионов в 2010 году впустую потратили почти 15 лет. Гегемония «Ювентуса» не помогла Серии А развиваться, а нежелание лучших играть за рубежом опустило уровень игры сборной.

Коррупция, кумовство, связи с мафией – например, продажа через них билетов на матчи, негативно повлияли на состояние итальянского футбола. И хотя речь о чемпионах Европы для 17-летних и 19-летних, сейчас всё чаще не умеют перевести талантливого юношу в большой футбол. В Англии и Франции полно детей мигрантов в первой сборной. А у Италии Балотелли и Эль-Шаарави не стали мегазвездами уровня Баджо и Тотти. Итальянцев отвлекла на время победа на Евро, но кризис растет.

Например, летом посмотрим на выбор 16-летнего форварда Камарды. Франческо стал чемпионом Европы для семнадцатилетних. Нападающий дебютировал в «Милане», но боссы клуба могут использовать древний метод – аренда в Серию С или Серию В, вместо доверия настолько юному, но талантливому мальчишке. Так и рождаются поражения сборной Италии. Они живут стереотипами и прошлым. Например, что надо пользоваться устаревшими тактическими идеями Капелло в 2024 году.

Не закрыт вопрос грамотных инвестиций

В итальянский футбол не любили пускать иностранный капитал. Мол, сами достаточно богатые. Теперь у многих клубов зарубежные владельцы. Но проверка оных слабая. «Милан» обвиняют в фиктивной продаже, клуб якобы контролирует бывший владелец. «Интер», невзирая на Скудетто, не могут передать в руки грамотным миллиардерам. Клуб застрял у китайца, семья которого потеряла поддержку партии на родине. Американские владельцы «Ювентуса» устали от выходок Аньелли, хоть он и семья.

С грамотными инвестициями в итальянском футболе беда. Чемпионы менялись, что привлекло зрителей – в прошлом сезоне средний показатель перешел отметку в 30 000 зрителей впервые с сезона 1999/2000. Реклама работает, на трибунах после победы на Евро-2020 появилась молодежь. Но по коммерческому мастерству Серия А сильно уступает не только Ла Лиге и АПЛ , но даже Бундеслиге. У итальянских клубов огромные долги. Доходы чемпионата намного ниже, чем в Германии или Испании.

В два с половиной раза уступают английским финансовым потокам. За десять лет доходы Серии А выросли на 60 %, а в АПЛ на сто тридцать процентов. Понятно, что у миллиардеров в английском футболе есть уловки. Но они закачивают деньги, а итальянцы на диете. Клубам Серии А тяжело получить прибыль до уплаты налогов. А вечно работать в убыток невозможно. «Милан», «Ювентус», «Рома» и «Интер» за последние пять лет потеряли 2.3 миллиарда евро. Огромная сумма на четыре клуба.

Заговорили о сокращении Серии А до 18 клубов. Меньше клубов, но больше стабильности. Итальянцы не платят футболистам так много, как англичане, но 2.4 миллиарда евро в год на дороге не валяются. И командам сложно отработать вложения владельцев клубов. Приходится отдавать ценных футболистов в зарубежные команды. Также шли на уловки, которые завели «Ювентус» к сезону без еврокубков и штрафам. И это ещё легко отделались. Другие клубы не могут пользоваться методом туринцев.

Могущественный итало-американский клан Аньелли привел в «Ювентус» 700 млн евро, устроив три рекапитализации. У всех остальных нет таких покровителей и денег. Даже семья Берлускони давно не в «Милане», а дон Сильвио умер в прошлом году. Итальянцам нужно строить рынок с нуля. Пора активнее продавать местных игроков в АПЛ и Ла Лигу. И важно привить бухгалтерскую дисциплину. Если у итальянца что-то не получается, то инстинкт ведёт к попытке найти уловку, а не законное решение.

Нестыковки за полем влияют на сборную

Маленькие страны строят крутые сборные, отдавая игроков в топ-5, как это давно делают хорваты. Италия так не может. В заявке на Евро только три человека не выступают дома. Запасной голкипер Викарио и хавбек Жоржиньо живут в Лондоне, представляют «шпор» и «канониров». А Доннарумма обитает в Париже, играет в воротах ПСЖ . Но двадцать три человека из заявки Спаллетти из Серии А. И на Евро-2024 им не могли помочь приличные легионеры, как в европейских кубках.

Неумение перевести молодых игроков на взрослый уровень, большие финансовые проблемы клубов, которые ведут к нелогичным трансферам, боязнь молодых игроков – всё это влияет на сборную Италии. Центральный защитник «Болоньи» Калафьори в 22 года случайно оказался в основе, поскольку травмировался его ещё более молодой коллега из «Аталанты» Скальвини. Возможно, следующий тренер сборной Италии учтет современную тенденцию, доверяя молодым?

У Италии не самый старый и точно не ужасный состав. Но звёзд уровня 90-х и начала века им остро не хватает. Не повезло с поколением, хотя удалось зацепиться за победу на Евро-2020. Надо ждать, когда подрастут ребята вроде Франческо Камарды. Итальянцам важно уйти от выполнения приказов, словно в клане мафии, к более смелым и свободолюбивым режимам работы. Дон мафии не строит, он захватывает и разрушает. Нужны менеджеры нового столетия.

Лет десять назад футбольную Италию мог отстроить Джузеппе Маротта, директор «Интера» и «Ювентуса». Но отказался работать на федерацию футбола, ведь знает, кто там сидит. Как обычно, футбольные результаты лишь отражение ошибок клубов и чиновников. Ничего не потеряно. Но пока планируют не менять тренера, так что ситуация невеселая. Победа на Евро-2020 обманула. В Италии многие подумали, что нет никакого кризиса в футболе. И они жестко ошиблись.