Спаллетти взял на себя ответственность за вылет Италии в 1/8-й Евро

Главный тренер сборной Италии прокомментировал поражение команды от Швейцарии в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (0:2).

Я несу ответственность за то, что произошло. Я подбирал команду. Недоволен игрой, которую мы показали сегодня вечером. Недоволен выступлением против Испании. Я был частично доволен двумя другими матчами, дал футболистам отдохнуть и поменял команду, тогда как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что нам нужно было сохранить такую ​​​​высокую интенсивность.

Это часть процесса. Все остальные тренеры провели по 20 матчей перед Евро, у меня же было только десять, а мы всегда находились под давлением. Вероятно, мне нужно немного лучше узнать свою команду, чтобы лучше подготовиться к игре. У нас также было несколько игроков с травмами, на которых я рассчитывал.

С точки зрения интенсивности мы были ниже своего уровня, а Швейцария оказалась достойным победителем. Будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору. У нас есть качество, но когда вы теряете интенсивность в течение 90 минут, вполне естественно, что вы думаете о том, что нужно что-то изменить и добавить в физике.

Мы пробовали кое-что на этом турнире, но у меня сложилось впечатление, что я должен что-то изменить. Это не такой скандальный результат, как могут представить себе люди. Мы преодолели сложную группу. Но не увидели команду, обладающую индивидуальностью с точки зрения фундаментальных принципов. И это то, чему мы научились на Евро-2024.