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Спаллетти взял на себя ответственность за вылет Италии в 1/8-й Евро

вчера, 23:19
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария2 : 0Логотип футбольный клуб ИталияИталияМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал поражение команды от Швейцарии в 1/8 финала плей-офф чемпионата Европы 2024 года (0:2).

Я несу ответственность за то, что произошло. Я подбирал команду. Недоволен игрой, которую мы показали сегодня вечером. Недоволен выступлением против Испании. Я был частично доволен двумя другими матчами, дал футболистам отдохнуть и поменял команду, тогда как в предыдущей игре я винил себя за то, что не сделал достаточно изменений, потому что нам нужно было сохранить такую ​​​​высокую интенсивность.

Это часть процесса. Все остальные тренеры провели по 20 матчей перед Евро, у меня же было только десять, а мы всегда находились под давлением. Вероятно, мне нужно немного лучше узнать свою команду, чтобы лучше подготовиться к игре. У нас также было несколько игроков с травмами, на которых я рассчитывал.

С точки зрения интенсивности мы были ниже своего уровня, а Швейцария оказалась достойным победителем. Будущее сборной Италии теперь сводится к трудному выбору. У нас есть качество, но когда вы теряете интенсивность в течение 90 минут, вполне естественно, что вы думаете о том, что нужно что-то изменить и добавить в физике.

Мы пробовали кое-что на этом турнире, но у меня сложилось впечатление, что я должен что-то изменить. Это не такой скандальный результат, как могут представить себе люди. Мы преодолели сложную группу. Но не увидели команду, обладающую индивидуальностью с точки зрения фундаментальных принципов. И это то, чему мы научились на Евро-2024.

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Все комментарии
mt6fb3cpe7wm
mt6fb3cpe7wm
сегодня в 01:54
Чёт после ковида уже футбол сам не свой
всё продинамил
всё продинамил
сегодня в 01:32
Достоевщина какая-то...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:31, ред.
Похвально, канеш., но я больше склонен поддержать юзера 25 процентный клоун, который седня золотые слова сказал: с таким подбором игроков и уровнем их мастерства ни один именитый тренер ничего бы с итальянцами не добился.

Матч с Испанией показал реальную пропасть в классе и физ. подготовке команд, после чего я итальянцев уже серьезно не воспринимал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:40
Так и должно быть. А то некоторые ищут виноватых где угодно, только не в себе...
drug01
drug01
вчера в 23:28
Смелое заявление тренера! Всё так по делу! Просто теперь надо сделать выводы!
Гость
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