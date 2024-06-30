Три тайма в Дортмунде. Невезение уничтожило смелую Данию

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вчера, 01:26

Второй матч 1/8-й Евро-2024 был богат на события.

Гол быстрый и отменённый

Немцам удалось очень быстро распечатать ворота датчан. На четвёртой минуте Тони Кроос подал угловой. Заменивший в стартовом составе Джонатана Та Нико Шлоттербек головой отправил мяч в сетку. Но гол этот был отменён. Игрок атакующей команды вышел за рамки правил в борьбе с надеждой датских болельщиков Каспером Шмейхелем.

Сборная Германии продолжила свой стартовый натиск. Но Шмейхель отвёл несколько угроз. И постепенно игровое преимущество хозяев турнира как-то сошло на нет. А там и датчане осмелели, стали наведываться к воротам Мануэля Нойера. Опасно били по воротам Кристиан Эриксен и Йоаким Меле. Но самая хорошая возможность была у сборной Дании на 31-й минуте. Роберт Андрих сбил Меле в двух метрах от штрафной площадки по центру ворот. Однако Эриксен бесхитростно направил мяч прямо в стенку.

И разверзлись хляби небесные

А потом случилось непредвиденное. На стадион обрушился сильнейший дождь с градом. А когда сверкнула молния и грянул гром, судья Майкл Оливер увёл команды с поля от греха подальше. Стихия бушевала минут 20. Когда же дождь стих, английский судья пригласил участников матча продолжить выяснение отношений.

После вынужденного перерыва футболисты забегали намного быстрее. Отличный момент был у Кая Хаверца, пробивавшего головой после навеса Давида Раума. Но Шмейхель умудрился отразить этот удар. Розыгрыш углового мог стать опасным, но Шлоттербек пробил хуже, чем в дебюте.

А уже перед запланированным, не вынужденным перерывом, отличный шанс имели датчане. Кристиан Эриксен нашёл точным пасом Томаса Дилейни, а тот в свою очередь Расмуса Хёйлунда. Но молодой нападающий не смог перебросить опытнейшего Мануэля Нойера. Хотя зачем было перебрасывать? Не лучше ли пробить низом? Как бы там ни было, судьбу эпизода решили сантиметры, сыграй датчане более четко в завершающей стадии атаки, гола было бы не миновать. Первый тайм завершился при счёте 0:0.

Бедный, бедный Андерсен

Второй тайм начался с гола уже в немецкие ворота. Навес со штрафного к воротам сборной Германии. Мяч заметался по штрафной площадке, пока не пришёл к Йоакиму Андерсену. Датский защитник отправил его в сетку. Оливер не засчитал этот гол, решив, что Дилейни успел побывать в миллиметровом офсайде. Первый мяч Андерсена в составе сборной Дании не случился.

А через минуту всё тот же Андерсен привёз пенальти. Заброс Раума в штрафную. Мяч задел пальцы Андерсена. Этого оказалось достаточно, чтобы указать на точку. Пробивать вызвался Кай Хаверц. Шмейхель угадал направление удара и почти взял пенальти. Ключевое слово — почти. Мяч в притирку со штангой вошёл в ворота. А бедный Йоаким Андерсен за считанные минуты успел побывать и героем, и получил приставку анти.

Далее пошёл открытый футбол. Мяч не задерживался в центре поля. Через несколько минут после гола Хаверц мог ставить точку в матче. Кай умчался к воротам соперника, прокинул мяч мимо выбежавшего Шмейхеля, но мяч почему-то пролетел мимо. Затем Хаверц снова устроил забег к воротам. Кай не стал бить с острого угла, а выложил мяч под удар Лерою Сане. А тот взял, да промазал.

Спринт Мусиалы

Расмус Хёйлунд просочился в штрафную сборной Германии и, не встретив помех, пробил. Нойер верно занял позицию и коленом отбил мяч. А его оппонент Каспер Шмейхель дрогнул и стал виновником второго гола в ворота своей команды. Мяч был издалека заброшен Шлоттербеком к штрафной датчан. Шмейхель мог сыграть на опережение и даже устремился вперёд. Но потом передумал и стал пятиться назад. Датские защитники Янник Вестергор и Йоаким Андерсен понадеялись на голкипера. В результате мяч подхватил юный Джамал Мусиала, который убежал к воротам от двух соперников и разобрался со Шмейхелем. Третий гол молодого футболиста на этом чемпионате.

Датчане не сдались на милость победителя. Атаковали, подавали угловые. Но прорвать мощную немецкую оборону было крайне сложно. Да и настроение уже не то. Отсюда и частые ошибки в передачах. Вышедший на замену Никлас Фюллькруг после паса Флориана Вирца в одиночестве убежал к датским воротам, но боковой судья вовремя поднял флажок. Снова вне игры.

В конце матча в составе сборной Германии появился Владимир Рипцов. Что, нет такого футболиста в заявке? Есть, только значится, как Вальдемар Антон. Несостоявшийся игрок сборной России дебютировал на чемпионате Европы. Тем временем Флориан Вирц переиграл Шмейхеля и забил третий гол. Который не был засчитан. Снова английские судьи увидели офсайд.

Финальный свисток зафиксировал викторию немцев со счётом 2:0. Сборная Германии вышла в четвертьфинал, где сыграет с победителем встречи между Испанией и Грузией. Победа Манншафт вполне закономерна. Но, кто знает, как бы сложился ход матча, засчитай судья Оливер гол Андерсена.