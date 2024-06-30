Пара пешком прошла Сахару и подарила Испании крутого вингера. Технарь из «Атлетика» – очарование Евро-2024

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вчера, 19:08

Помогает команде дриблингом.

Родители братьев могли погибнуть до их рождения

За «Атлетико» могут играть только уроженцы определенных регионов. Николас Уильямс появился на свет в Памплоне, в Наварре. Идеально подходит под правила клуба из Бильбао, который сейчас представляет. Но путь из Ганы в Испанию для его родителей стал борьбой за жизнь. В списке самых стрессовых событий есть переезд, война, нищета, смерть близких и потеря работы.

Из этой пятерки родители братьев Уильямсов – форвардов «Атлетика», пережили четыре, кроме войны. Феликс и Мария – ганцы, в 1993-м решились на опасный переезд в Европу. Разумеется, могли попасть в Испанию только как нелегалы. Пришлось преодолеть почти 4 000 километров. Часть пути проехали в маленьких грузовиках, в кузове которых набивалось по сорок человек.

Но как часто бывает с африканскими нелегалами, по дороге их постоянно пытались обмануть. Взяли деньги, но отказались отвезти к Средиземному морю. В Сахаре их просто бросили на жаре. Феликс и Мария вместе со знакомыми и друзьями из Ганы прошли значительную часть пути пешком. Напомним, что это 1993 год, мир без мобильной связи.

Путешествие было опасным. Многие попутчики умерли в дороге, их просто хоронили в песке и шли дальше. Как только пираты переправили пару к границе Испании, их схватила полиция. Грозила депортация в Гану, но спас неизвестный адвокат. Гражданский защитник пришел с инструкцией – уничтожить все ганские документы и назвать себя жителями Либерии, бежавшими от войны.

Обман сработал, Феликс и Мария оказались под опекой местного священника Иньяки Мардонеса. Мария была беременной, когда шагала по пустыне, а родила первого сына уже в Испании. Назвали его в честь помощника – Иньяки. Оба брата с именами в честь христианских святых, семья довольно религиозная. Иньяки до сих пор на связи с отцом Мардонесом, давно дружат.

Сейчас священник в Африке с миссией, а названный в его честь Иньяки болеет на Евро-2024 за младшего в семье – Нико. Старший форвард играл за сборную Ганы, а вот второй Уильямс попал в основу сборной Испании в 21 год. Братьям не сразу рассказали страшную историю путешествия родителей в Испанию. Зато братья поняли, почему отец потерял чувствительность в стопах.

Феликс шел по раскаленному песку, чтобы его будущие дети не остались в страшной нищете. Надо отдать должное семье Уильямсов. Когда Феликс не нашел хорошую работу в Испании, то отправился в Лондон, где устроился работать на «Стэмфорд Бридж». Ганец был одним из тех, кто проверял билеты на матчах «Челси». Жил там 10 лет, а Иньяки стал вторым отцом для Нико.

Уильямс – наглый и искусный дриблер с фланга

Николас притворяется скромным. И у него не получается. Вся Испания видела, как братья Уильямсы сцепились после неудачного матча. Они с характером. Иньяки выговаривал брату и напарнику по атаке «Атлетика» на правах старшего и опытного футболиста. Нико отвечал жестко, невзирая на юный возраст. У парней есть характер. Мама даже звонила из Ганы сыновьям и строго запретила ссориться на публике.

Ведь их ставят в пример юным футболистам «Атлетика». Все споры надо оставлять для раздевалки. Нико Уильямс любит повторять, что скромный, но даже по ответам на вопросы на Евро-2024 понятно, что это классический игрок атаки. Нужно быть наглыми, чтобы добиться успехов. Нико шутит, что иногда крайние защитники просят о пощаде после игры один в один. Также оценил футбол Испании.

Говорит, что на этом чемпионате Европы нет команды сильнее. Зато Уильямс честно делится мыслями. В целом прав. У Испании пока самый симпатичный футбол на турнире. И против Ди Лоренцо вингер Уильямс сыграл круто. Но ему, как и напарнику с другого фланга Ямалю, будет сложно работать стабильно. Нико слишком юный, чтобы не было спадов. Зато уже стал частью истории «Атлетика», весной взял Кубок Испании.

Иньяки запретил Нико уехать в АПЛ прошлым летом

В Бильбао братьев обожают. Иньяки ценят за верность клубу и игру в команде без пропусков, старший Уильямс –железный форвард. А Нико любят за технику. Также все понимают, что трансфер парня принесет деньги, ведь младший из братьев продлил контракт, что повысило его стоимость. Год назад Эмери приехал в Бильбао и убеждал Уильямса выбрать «Астон Виллу». Убедил, конечно, так как давил на юного парня из провинции.

Но Иньяки Уильямс – старший брат, наложил вето на переезд в Бирмингем. Форвард считает, что его родственнику надо выбирать между «Реалом» и «Барселоной». В Мадриде места слева на фланге заняты. Зато Ямаль подружился с Уильямсом, живут в одной комнате. Мечтают играть вместе за каталонцев. Вот только у «Барселоны» нет денег на трансфер, поэтому покупатели из АПЛ приедут упрашивать семью выбрать команду из Англии.

Испанцы отдали Иньяки сборной Ганы, но на Нико рассчитывали давно. В футболе младшие братья реже талантливее старших. Но в этом случае Иньяки не спорит, что из Нико проще вырастить большую звезду футбола. Главное, чтобы выбрал правильного тренера, как де ла Фуэнте в сборной Испании. Вечером с одной стороны будет грузин Микаутадзе, рожденный во Франции, а с другой – ганец Уильямс, появившийся на свет в Испании.

Посмотрим, чья техника сработает лучше. О меткости тоже важно поговорить. Атака «Красной фурии» создала моментов на 6-7 голов, а забили 5 мячей, причем один из них – автогол Калафьори. Ямаль и Уильямс пока не отличались забитыми мячами, но их справедливо хвалят вместе с Мусиалой. Джамал из сборной Германии сыграет против победителя пары Испании и Грузии в следующем раунде. В любом случае таланты против талантов.