Провалы действующих чемпионов – традиция Евро. Италия повторила опыт Иньесты и Зидана

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вчера, 11:30

В прошлом Франция вылетела от Греции.

Евро-2024. Италия страдала против Швейцарии

Спаллетти провалился в матче против бывшего тренера «Спартака». Тот случай, когда человек, не добившийся успеха в Москве – Мурат Якин, полностью переиграл чемпиона из Санкт-Петербурга. Лучано доверился чужим подсказкам, но не использовал толковый второй тайм против Албании для создания новой Италии. Подхватил команду в кризисе после предательства Манчини, ещё одного экс-наставника «Зенита». В результате сработал прогноз Моуриньо. Жозе не верил в «Скуадру», считая нынешнее поколение игроков менее талантливым, чем у главных фаворитов. Оценка справедливая. И хвалим Швейцарию, заставили Доннарумму работать и огорчили чемпионов.

Евро-2020. Бельгийцы обставили португальцев

Матч, в котором Роберто Мартинес получил работу тренером сборной Португалии? Испанец сыграл вторым номером против чемпионов Европы в первом матче плей-офф. Роналду и компания нанесли 23 удара в сторону ворот Куртуа, но попали всего четыре раза. Все выстрелы Тибо отразил. А вот Торган Азар – младший брат Эдена, забил после единственного удара в створ ворот Португалии. Бельгийцам повезло, что подтвердил последующий их вылет от Италии в четвертьфинале. Три года назад у «Скуадры» была другая физическая и тактическая готовность. У Манчини команда играла как одно целое, поэтому победили на турнире, не будучи фаворитами.

Евро-2016. Конте остановил уставших испанцев

Ещё на ЧМ -2014 закончилась история великой сборной Испании, ведь не вышли из группы с Нидерландами и Чили. Но тренер дель Боске остался, чтобы окончательно поставить точку на следующим чемпионате Европы. Поражение от хорватов в группе стало намеком, что обновленная команда заметно слабее версии с «тики-такой». В плей-офф Испания сыграла против Италии. Тренер Конте подготовился намного лучше, чем его коллега Спаллетти – Лучано признал ошибки. А вот на Евро-2016 голы Кьеллини и Пелле отправили Испанию домой. Тот вылет был предпоследним гвоздем в крышку гроба великого поколения. Добил их Черчесов на ЧМ -18 успешным «автобусом» и победой в серии пенальти.

Евро-2008. Греки стали последними в группе

В 21 веке только один чемпион – Испания, не провалился на следующем Евро-2012. А вот греки в 2008-м уступили не только «Красной Фурии», но и сборной России. Команды оказались в одной группе. Хиддинк обыграл действующих чемпионов Европы со счетом 1:0, Зырянов забил тот важный мяч. Ибрагимович и испанцы поступили с чемпионскими греками аналогично. Команда, которая стала сенсацией в Португалии, проиграла все три матча в Австрии на новом турнире. А вот сборная России, которая обыграла Грецию в группе, добралась до полуфинала. Там снова нарвались на злую Испанию, зато до этого был исторический поединок против Нидерландов.

Евро-2004. Команда Зидана вылетела от Греции

После двух побед на крупных турнирах – Зинедин покорил ЧМ -1998 и победил на Евро-2000, у Франции был сложный и скандальный турнир. Умудрились проиграть Сенегалу в первом матче дальневосточного ЧМ -2002. Затем была ничья с Уругваем и поражение от Дании, не вышли из группы. Но на Евро-2004 в плей-офф Зидан не думал, что вылетит от Греции. Немецкий тренер Рехагель дождался гола форварда Харистеаса. Команда Бартеза, Тюрама, Пиреса, Макелеле, Анри и Зидана вылетела. Тренер Сантини не справился, был уволен и уехал тренировать «Тоттенхэм». А вот Франция, невзирая на выбор в пользу «звездочета» Доменека, при помощи Рибери и Зидана дойдет до финала ЧМ -2006. И проиграют Италии, ведь Трезеге пробьет в перекладину в серии пенальти. А вот на Евро-2000 у Давида был «золотой гол» в финале.

Евро-2000. Кан пропустил три мяча от Консейсау

Очень сильный турнир, ведь у многих сборных были невероятные составы. И две невероятные сборные – Англия и Германия, решили опозориться в одной группе. Все знали о силе Португалии, ведь собрали прекрасных мастеров во главе с Фигу и Коштой. Но мало кто ждал, что Румыния отберет очки у Германии – ничья 1:1, и обыграет Англию 3:2. Хаджи вышел в плей-офф, британцы стали третьими в группе, а немцы замкнули квартет. Вратарь Кан дождался, когда ветеран Кёпке отдаст ему место в основе сборной Германии, но на Евро-2000 голкипер «Баварии» пропустил от Ширера единственный гол в матче с Англией, а затем пропустил 3 раза от Консейсау, сыграли 3:3. Португальцы обошли немцев в группе, а вылетят лишь в полуфинале от Франции в дополнительное время.