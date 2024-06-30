Провалы действующих чемпионов – традиция Евро. Италия повторила опыт Иньесты и Зидана

В прошлом Франция вылетела от Греции.
Евро-2024. Италия страдала против Швейцарии
Спаллетти провалился в матче против бывшего тренера «Спартака». Тот случай, когда человек, не добившийся успеха в Москве – Мурат Якин, полностью переиграл чемпиона из Санкт-Петербурга. Лучано доверился чужим подсказкам, но не использовал толковый второй тайм против Албании для создания новой Италии. Подхватил команду в кризисе после предательства Манчини, ещё одного экс-наставника «Зенита». В результате сработал прогноз Моуриньо. Жозе не верил в «Скуадру», считая нынешнее поколение игроков менее талантливым, чем у главных фаворитов. Оценка справедливая. И хвалим Швейцарию, заставили Доннарумму работать и огорчили чемпионов.
Евро-2020. Бельгийцы обставили португальцев
Матч, в котором Роберто Мартинес получил работу тренером сборной Португалии? Испанец сыграл вторым номером против чемпионов Европы в первом матче плей-офф. Роналду и компания нанесли 23 удара в сторону ворот Куртуа, но попали всего четыре раза. Все выстрелы Тибо отразил. А вот Торган Азар – младший брат Эдена, забил после единственного удара в створ ворот Португалии. Бельгийцам повезло, что подтвердил последующий их вылет от Италии в четвертьфинале. Три года назад у «Скуадры» была другая физическая и тактическая готовность. У Манчини команда играла как одно целое, поэтому победили на турнире, не будучи фаворитами.
Евро-2016. Конте остановил уставших испанцев
Ещё на ЧМ-2014 закончилась история великой сборной Испании, ведь не вышли из группы с Нидерландами и Чили. Но тренер дель Боске остался, чтобы окончательно поставить точку на следующим чемпионате Европы. Поражение от хорватов в группе стало намеком, что обновленная команда заметно слабее версии с «тики-такой». В плей-офф Испания сыграла против Италии. Тренер Конте подготовился намного лучше, чем его коллега Спаллетти – Лучано признал ошибки. А вот на Евро-2016 голы Кьеллини и Пелле отправили Испанию домой. Тот вылет был предпоследним гвоздем в крышку гроба великого поколения. Добил их Черчесов на ЧМ-18 успешным «автобусом» и победой в серии пенальти.
Евро-2008. Греки стали последними в группе
В 21 веке только один чемпион – Испания, не провалился на следующем Евро-2012. А вот греки в 2008-м уступили не только «Красной Фурии», но и сборной России. Команды оказались в одной группе. Хиддинк обыграл действующих чемпионов Европы со счетом 1:0, Зырянов забил тот важный мяч. Ибрагимович и испанцы поступили с чемпионскими греками аналогично. Команда, которая стала сенсацией в Португалии, проиграла все три матча в Австрии на новом турнире. А вот сборная России, которая обыграла Грецию в группе, добралась до полуфинала. Там снова нарвались на злую Испанию, зато до этого был исторический поединок против Нидерландов.
Евро-2004. Команда Зидана вылетела от Греции
После двух побед на крупных турнирах – Зинедин покорил ЧМ-1998 и победил на Евро-2000, у Франции был сложный и скандальный турнир. Умудрились проиграть Сенегалу в первом матче дальневосточного ЧМ-2002. Затем была ничья с Уругваем и поражение от Дании, не вышли из группы. Но на Евро-2004 в плей-офф Зидан не думал, что вылетит от Греции. Немецкий тренер Рехагель дождался гола форварда Харистеаса. Команда Бартеза, Тюрама, Пиреса, Макелеле, Анри и Зидана вылетела. Тренер Сантини не справился, был уволен и уехал тренировать «Тоттенхэм». А вот Франция, невзирая на выбор в пользу «звездочета» Доменека, при помощи Рибери и Зидана дойдет до финала ЧМ-2006. И проиграют Италии, ведь Трезеге пробьет в перекладину в серии пенальти. А вот на Евро-2000 у Давида был «золотой гол» в финале.
Евро-2000. Кан пропустил три мяча от Консейсау
Очень сильный турнир, ведь у многих сборных были невероятные составы. И две невероятные сборные – Англия и Германия, решили опозориться в одной группе. Все знали о силе Португалии, ведь собрали прекрасных мастеров во главе с Фигу и Коштой. Но мало кто ждал, что Румыния отберет очки у Германии – ничья 1:1, и обыграет Англию 3:2. Хаджи вышел в плей-офф, британцы стали третьими в группе, а немцы замкнули квартет. Вратарь Кан дождался, когда ветеран Кёпке отдаст ему место в основе сборной Германии, но на Евро-2000 голкипер «Баварии» пропустил от Ширера единственный гол в матче с Англией, а затем пропустил 3 раза от Консейсау, сыграли 3:3. Португальцы обошли немцев в группе, а вылетят лишь в полуфинале от Франции в дополнительное время.
Три гола Португалии в ворота Германии вспоминали недавно, ведь сын Сержиу Консейсау – Франсишку, забил победный мяч в ворота сборной Чехии. Спустя 24 года на табло появилось знакомая фанатам футбола фамилия во время нового Евро. История на таких кубках незримо, но влияет. Итальянцы умеют сенсационно побеждать. Но в этот раз предсказуемо не добились успехов. Футболисты и особенно тренер Спаллетти недоработали. Для чемпионов вылет стал нормой. Из семи победителей, защищавших титул начиная с Евро-2020, у шести не получилось. Только Испания, поменяв Арагонеса на Дель Боске, справилась. Но та команда была уникальной. Золотое поколение рационально подходило к работе на ЧМ-2010 в ЮАР, где Нидерланды были в шаге от победы, но Роббен не забил Касильясу в финале. А на Евро-2012 испанцы просто делали, что умеют. Но уже тогда все понимали, что дальше их ждёт разочарование. В футболе сборных нет вечных чемпионов. И это одна из сильных сторон подобных турниров. Будет новой король футбольной Европы, а Швейцария Мурата Якина получит шанс сразиться за право сыграть в полуфинале Евро.
на равных с Ман Сити.
Есть еще игроки Ромы, Ювентуса, Наполи.
Эта команда не хуже Германии и Испании, просто надо подготовить.
Может все таки оставит Спалетти у руля сборной команды и готовить команду к отбору на ЧМ 2026? )))
Все таки проблема Италии в отсутствии системы подготовки.
примеру, коуч Красной фурии Де Ла Фуэенте из молодежи который провел годы в сборной и многих игроков лично воспитывал.
Тренер Испании отлично знает возможности каждого и игроки знают что хочет тренер от них...и доверяют ему.
Италия пока не готова на равных биться с ведущими командами мира.
с Лучано или без него.
Пусть Спалетти свою сборную готовит весь отборочный цикл.
на равных с Ман Сити.
Есть еще игроки Ромы, Ювентуса, Наполи.
Эта команда не хуже Германии и Испании, просто надо подготовить.
Может все таки оставит Спалетти у руля сборной команды и готовить команду к отбору на ЧМ 2026? )))
Все таки проблема Италии в отсутствии системы подготовки.
примеру, коуч Красной фурии Де Ла Фуэенте из молодежи который провел годы в сборной и многих игроков лично воспитывал.
Тренер Испании отлично знает возможности каждого и игроки знают что хочет тренер от них...и доверяют ему.
Италия пока не готова на равных биться с ведущими командами мира.
с Лучано или без него.
Пусть Спалетти свою сборную готовит весь отборочный цикл.