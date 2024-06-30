Чудо-гол Беллингема спас Саутгейта. Словакия едва не отправила Англию домой

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вчера, 22:44

Вымученная победа вице-чемпионов.

Сборная Англии – одна из самых токсичных на чемпионате Европы. Её критикуют все кому не лень. Причём по делу. Больше стрел прилетело разве что в адрес итальянцев. «Скуадра Адзурра» уже отправилась домой после неудачи в игре со Швейцарией, Англии же пришлось тяжко против словаков.

Утомлённые солнцем

Начало первого тайма осталось за Словакией. Она сумела провести две относительно острые фланговые атаки. Кроме того, в первые 16 минут сразу три англичанина – Марк Гуэхи, Кобби Майну и Джуд Беллингем, увидели по жёлтой карточке, вследствие чего были вынуждены действовать осторожно.

Постепенно игра выровнялась. Но старательные словаки всё же смотрелись предпочтительнее. Сборная Англии продолжала играть в свой седативный футбол имени Гарета Саутгейта – скучный и медлительный. Нельзя было отделаться от ощущения, что англичан разморило яркое солнце, висевшее над стадионом в Гельзенкирхене. Был момент у Кирана Триппьера, оказавшегося незакрытым в чужой штрафной. Но левый защитник островитян пробил не по воротам, а вертикально вверх. Накануне швейцарский футболист Рубен Варгас из такого положения забил итальянцам.

На 25-й минуте вялотекущий характер встречи взорвал гол сборной Словакии. Давид Штрелец сделал пас в штрафную, где самым расторопным оказался Иван Шранц, опередивший Гуэхи и пробивший в касание метров с шести. Джордан Пикфорд капитулировал – 0:1. Просыпайтесь, болельщики сборной Англии. Ваша команда пропустила.

Баю-баюшки-баю

Думаете, англичане проснулись после пропущенного мяча? Не тут-то было. Конечно, команда Саутгейта прибрала мяч к ногам. Но скорости не добавилось. Более-менее опасные моменты у ворот Мартина Дубравки возникали лишь после стандартов, которые когда-то были оружием англичан. Сейчас это некогда грозное оружие затупилось.

Почти двадцать минут английская команда делала какие-то потуги в атаке. Всё, чего удалось добиться – посадить на карточку сильнейшего защитника Милана Шкриньяра. Фил Фоден, вернувшийся в сборную Англии после кратковременной отлучки, навесил. Мартин Дубравка кулаком выбил мяч. Удар Майну – рикошет и угловой. Харри Кейн бил после подачи Фодена. Лучше бы этого не делал. Мяч улетел в дальний от ворот угол. На этом первый тайм завершился.

Бесполезное преображение

Мы пока не знаем, что говорил Саутгейт в раздевалке. Но в начале второго тайма на поле вышла совсем другая сборная Англии. Быстрая атака с участием Кейна, Триппьера и Фодена завершилась точным ударом молодого отца. Но не успели англичане как следует обрадоваться, как турецкий судья Халил Мелер отменил гол. И, наверное, оказался прав. Офсайд был вполне очевиден, не то что днём ранее во встрече Германии и Дании. Любопытно, что Халил Мелер в третий раз на Евро пожалел словаков. На групповом этапе он не засчитал сразу два гола Ромелу Лукаку в ворота Дубравки.

На 55-й минуте тысячи английских болельщиков едва не получили инфаркт. Пикфорд потерял ворота, что заметил Давид Штрелец и пальнул из центрального круга. Не попал, и поэтому у англичан остался шанс всё изменить. Мелер потом пожалел Юрая Куцку за снос Майну. У ветерана словацкой сборной уже была жёлтая карточка. За второй турецкий судья в карман не полез и ограничился штрафным. Фоден со всей силы пробил в стенку, и момент был утрачен.

Не смог продолжить игру Триппьер. Саутгейт выпустил на поле Коула Палмера. Сборная Англии прижала словаков к воротам, но не знала, что же делать дальше. А команда Франческо Кальцоны хладнокровно и грамотно отбивалась. Многочисленные угловые островитян угрозы воротам Дубравки не несли. Разве можно испугать Шкриньяра навесами в штрафную? Но на 77-й минуте Кейн переиграл всех в воздухе и пробил головой рядом со штангой. Счёт не изменился. Через четыре минуты Деклан Райс приложился из-за штрафной, Дубравка до мяча не дотянулся, но тот угодил в штангу. Кейн добивал «ножницами», однако вновь промахнулся.

И чудесное спасение

Англичане атаковали всей командой. Словаки отбивались, забыв о существовании чужих ворот. А основное время близилось к концу. И каждая новая неудачная атака приближала сборную Англии к фиаско. Судья добавил шесть минут.

Английские журналисты уже начали строчить некрологи по своей сборной и склонять на все лады её тренера. Команда выглядела обречённой. Но когда до окончания второго тайма оставалось две минуты, и в спасение «трёх львов» верил разве что Саутгейт, его подопечные сравняли счёт. Вброс мяча из аута, навязанная Гуэхи борьба в чужой штрафной, скидка и красивейший удар Джуда Беллингема через себя. Дубравка был бессилен. Основное время завершилось вничью 1:1. Командам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса. Сборная Англии чудом избежала фиаско.

Золотая голова Кейна

И только начался первый из двух дополнительных таймов, как англичане вышли вперёд. Казалось, словаки отбились после стандарта. Но Эберечи Эзе подобрал мяч, отдал Айвену Тоуни, а тот забросил точнёхонько на голову Кейну. Харри на этот раз был точен, и бросок Дубравки оказался бесполезным.

Пропущенный мяч, конечно, отразился на настроении словаков. Да и сильнейшие нападающие Штрелец и Шранц к тому времени отправились отдыхать. В атаке у команды Кальцоны мало что получалось. Но перед самым завершением первого из дополнительных таймов ветеран сборной Словакии Петер Пекарик простил англичан, пробив выше ворот с угла вратарской площадки.

Во второй дополнительной 15-минутке Кейн отправился отдыхать. Его заменил защитник Эзри Конса. Автор спасительного гола Джуд Беллингем также ушёл на скамейку, уступив место Конору Галлахеру. Третий гол англичане забивать не собирались и решили потратить остатки сил на удержание счёта.

Словацкая сборная получила полный контроль над мячом и приступила к осаде ворот Пикфорда. Но дело сводилось к навесам, которые не несли особых угроз. Англичане откровенно играли на отбой. На последней минуте свежие Палмер и Тоуни провели быструю контратаку, но Айвен пробил выше ворот.

И когда до финального свистка оставались считанные секунды, словаки смогли пробить по воротам. Но Джордан Пикфорд поймал мяч и продержал его до конца встречи. Сборная Англии выиграла 2:1 и вышла в четвертьфинал, где сыграет со швейцарцами. Симпатичная команда Словакии покидает турнир.