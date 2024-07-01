Ноль голов с игры и скучный Дешам. Франция копирует скупой футбол англичан

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вчера, 08:54

Ругаем фаворита, чтобы проснулись против Бельгии.

Францию легко хвалить за номинальную силу, чем занимались многократно. Но профилактически лучше отругать после группового этапа. В группе «трёхцветные» отдали первое место в группе Австрии. Рисковали проиграть Нидерландам, если бы не активный офсайд и отмена гола Симонса. А ещё французы не забивали с игры. Команда Бельгии точно не слабее Швейцарии трехлетней давности. На Евро-2020 тренер Петкович вместе с подопечными добрался до серии пенальти против Франции, и фаворит вылетел. Сегодня подопечные Дешама хотят сыграть лучше, но у вице-чемпионов мира немало минусов.

Неэффективный футбол в атаке

Когда у тебя нападают Гризманн и Мбаппе, то рассчитываешь на моменты и голы, независимо от имени третьего форварда. Тюрам, Дембеле и Баркола могут выйти рядом с проверенными футболистами «Атлетико» и «Реала». Даже Жиру в заявке, но Дешам недоволен ветераном. А на выходе получили пятую команду по количеству ударов с двумя голами. По ударам в створ Франция на девятой строчке в общей таблице Евро-2024, уступают сборной Румынии. «Трёхцветные» пока атакуют много и плохо. Реализация подводила Гризманна, но пятая сборная турнира по xG в хвосте по голам. Австрия против Франции забила в собственные ворота. Поляки пропустили от Франции всего один мяч с пенальти. Игра фаворита в атаке не выдерживает никакой критики. Мбаппе можно оправдать травмой носа, ему было тяжело дышать в первой маске. Сделали вторую, посмотрим на игру Килиана вечером. Но Франция из 48 ударов родила 1 собственный гол, и тот с пенальти. Легко сделать вывод, что Дешам недоволен действиями в атаке.

Слишком часто экономят силы

Разница с Англией лишь в том, что у команды Саутгейта не получается ещё сильнее. А вот Франция словно бережет силы. В плей-офф ЧМ -2022 они устали, поэтому провалили дебют финального поединка против Аргентины. Соперник бегал в овертаймах и бил пенальти, но команда Месси была намного активнее. Выложились в дебюте, но устали в концовке матча. В овертайме великого финала, когда счет был 3:3, подопечные Дешама не реализовали убойный момент – тот самый исторический сейв Мартинеса. Даже когда Мбаппе заводит напарников и сам играет феноменально, у сборной Франции сохраняется желание сыграть с запасом, словно всегда есть завтрашний поединок. Вот поэтому не вышли в финал Евро-2020, будучи фаворитом. И не справились в Лиге наций на последнем таком турнире. Вечное желание сыграть так, будто финал гарантируют, обычно оборачивается против команды Дешама. Они и против Португалии в домашнем решающем матче Евро-2016 действовали так, словно гол обязательно придет. В итоге пропустили от нападающего Эдера в овертайме и отдали ценный кубок Роналду. Франция зря не включает скорости. И ещё хуже для Дешама, если это не расчет, а неспособность сыграть в другом темпе, как в лучших матчах из прошлого. Мбаппе пора разбегаться, иначе не только Онана остановит его даже без нарушения правил. Бельгийцам пришлось извиняться за шутливую песню о Килиане, а французам не до шуток. Показанный футбол их не устраивает.

Не работает высокий прессинг

Три линии атаки плохо прессингуют – голландская, бельгийская и французская. Соседи хуже сборной Шотландии по количеству перехватов. Ленивая игра от форвардов увеличивает нагрузку для хавбеков. Рабьо и Канте справились со многими атаками, но Адриен и Нголо устали. Онана и Тилеманс могут активно поработать в центре поля у Бельгии. А плеймейкера Де Брюйне сложно поймать, невзирая на возраст Кевина. Французам стоит перестроиться, изменить подход к высокому прессингу. Возможно появление Тчуамени в центре и перевод Рабьо в четверку атаки с креном на левый фланг. Тогда Дембеле будет справа, Гризманн в роли «десятки», а Мбаппе формально на острие. Или сыграют с двумя формальными форвардами. Дешаму в плей-офф нужно наладить прессинг, ведь речь о команде, которая не смогла переиграть сборную Польши, хотя победа отправила бы к Турции в первом раунде. А также к победителю пары Румынии и Нидерландов в четвертьфинале. Франция променяла простой путь на невероятно сложный, поскольку не включили высокий прессинг, хотя один в один в отборе играют сильно. Персонально невероятно крутая команда, но гармонии в игре было мало. Даже латерали Эрнандес и Кунде на флангах работают слишком глубоко. Не успевают выходить в атаку, поэтому у латералей на двоих всего 13 фланговых передач. Для сравнения, один Гризманн сделал 16 навесов. Франция играет неправильно, поэтому стала второй в группе, которую рассчитывала выиграть.

Тренер исчерпал запас идей

От наставника Дешама не ждешь гениальных тактических ходов, но раньше Дидье порой придумывал революционные вещи. Например, позиция Гризманна в Катаре. Если бы Антуан шикарно сыграл в финале против Аргентины, то сейчас могли топтать поля Германии как двукратные чемпионы мира. Рисковать выиграть два кубка подряд впервые со времен Бразилии с Пеле. Но уступили в серии пенальти Аргентине и Месси. Дешам невероятно опытный наставник сборных, у него хватало чемпионских решений. Но даже Дидье порой паникует. Людей, которые били пенальти против Аргентины, тренер выбирал в последний момент. Скалони тренировал удары с «точки», ему было проще. По таких нюансах видно, что Дешам порой недооценивает соперников, как было со Швейцарией три года назад. Посмотрим на отношение к соседям из Бельгии. Франции в первых трех матчах катастрофически не хватало свежих тренерских идей. Команда Мбаппе напоминает пока сборную с Кейном. Франция и Англия словно уверены в будущем финале между собой. Но Дешам уже доигрался до попадания в сложную часть турнирной сетки плей-офф с испанцами и немцами. А после Бельгии, если выиграют, Дидье может сыграть с Португалией. Но для начала надо пройти Де Брюйне, ведь если Лукаку начнет попадать – сушите весла Меньяна.