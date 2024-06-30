Грузию поддерживают по всему миру. Но в Кварацхелию не верят против Испании

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вчера, 14:03

Мечтают продлить сказку в плей-офф.

Сборную Испании немного переоценивают. Команда симпатичная, спору нет. Но отрезками играли в похожий футбол при Луисе Энрике. И потом не обыграли Германию, уступили Японии. Вышли в плей-офф ЧМ -2022, где вылетели от Марокко в серии пенальти. Грузия попала на Евро-2024 после стыков и пенальти против Греции. Их никто не ждал в плей-офф, кроме самых отчаянных прогнозистов.

Победа над Португалией не значит, что Грузия стала ровней подобным сборным. Но успех тренера Саньоля подарил команде уверенность. Испанию немного переоценивают, а Грузию немного недооценивают. Понимаем, что оборона аутсайдера может сломаться против Уильямса и Ямаля, и тогда будет скучная уверенная победа фаворита. Но до вечера важно не забывать о козырях двух команд.

Аргументы в пользу Испании

Де ла Фуэнте подходит команде

Испанский наставник долго возился с молодыми игроками. Луис 11 лет работает со сборными разных возрастных категорий. А в 63 года получил шанс закрепить успех после победы в Лиге наций на более серьезном турнире. Тренер подходит для организации игры именно такого состава. Испания без созвездия легенд, как в прошлом, но с талантами. Многие игроки не добрали на клубном уровне. Голкипер Симон, защитник Ле Норман, латераль Кукурелья, хавбек Руис в прошлом сезоне не всегда были в центре внимания. Как и капитан Мората, которого выставляют из «Атлетико». Де ла Фуэнте нашёл подход к этому составу, и это важно для Испании как сборной с традициями и стилем.

Спелись молодые и опытные игроки

Карвахалю, Ляпорту, Родри и Морате, который умеет забивать голы на Евро, не нужно объяснять азы футбола. Это опытные люди, игравшие за большие клубы с финалами Лиги чемпионов. Рядом с проверенными есть не самые молодые игроки без грандиозных успехов в большом футболе. И совсем юные ребята – Ямаль, Педри и Уильямс, для которых этот Евро-2024 открывает путёвку в мир футбола фаворитов. Испания привозила талантливых ребят на предыдущие кубки. Но лишь теперь получили правильную пропорцию. Достаточно соли и специй, чтобы верить во вкусную игру Испании, но с юношеским максимализмом и смелостью в ключевых эпизодах матчей.

Испания научилась менять режимы

У «Красной фурии» нет рекорда по владению мячом на Евро. Команда не тратит силы на лишнюю агрессию. Против Хорватии и Италии показали себя тактически зрелым коллективом. Матч против Албании вне оценок, ведь досрочно вышли из группы. Испания попала в сложную часть сетки. Зато достался соперник, поражение от которого никто не поймёт. Если сегодня команда де ла Фуэнте грамотно подстроится под агрессивный футбол Грузии – невысокий прессинг, но шикарную игру один в один, то скажутся культура паса великолепных хавбеков Испании, умение летаралей сыграть высоко, а вингеров срезать угол для ударов. Грузии сложнее менять режимы.

Легко создают множество моментов

На Евро нет команды, которая допустила больше моментов соперников, чем Грузия. Команде Саньоля будет непросто переключиться в режим аккуратной работы у своих ворот, выключив эмоции. Попробуют, как в том самом стыковом матче против Греции. Но испанцы намного опаснее. Атака недобрала несколько голов. «Красная фурия» легко рожает опасные шансы у чужих ворот. Сегодня попробуют учесть опыт поражения от Марокко. Для Грузии плохо, что у Испании есть недавний вылет от аутсайдера. Де ла Фуэнте не позволит команде недооценить подопечных Саньоля. С другой стороны, за последние десять лет у Испании хватало неожиданных поражений.

Аргументы в пользу Грузии

Мамардашвили понимает испанцев

Молодой голкипер «Валенсии» – один из главных героев Евро-2024. Статный бородач стал кумиром для молодых грузинских фанатов. Мамардашвили вытаскивал безумно сложные мячи. Он поставил сэйвы на поток. Гиорги 21 раз справлялся с чужими ударами. Его команда пропускала, но один из трех мячей против Турции забит в пустые ворота, когда вратарь пошёл сравнивать счёт. Мамардашвили в уязвимом положении, как любой вратарь – можно играть феноменально, но ошибки обороны всё испортят. Но испанцы знают, с кем имеют дело. Один из самых талантливых голкиперов Европы должен ещё раз показать максимум. Мамардашвили играет ещё лучше, чем ждали.

Грамотность тренера Вилли Саньоля

Саньоль не был частью великого состава Франции на ЧМ -1998 и Евро-2020. На правом фланге тогда бегал Тюрам. Вилли моложе, защитник «Баварии» заиграл за Францию позже, застал только серебро на ЧМ -2006 в Германии. Спустя много лет вернулся на немецкую землю, где всех прекрасно знает в футболе. Саньоль вышел в плей-офф с аутсайдером. Не повезло с сеткой турнира – в другой части шансы на сенсацию были бы намного выше. Сыграет с Испанией, а прямо по курсу Германия. Если не включат режим сборной Греции-2004, то сегодня завершат борьбу. А пока команду выручает грамотность Саньоля, который идеально настраивает Грузию, не убивая идентичность команды.

Техника и эмоциональность команды

Испанцам не всегда легко даются поединки против тех, кто готов сыграть с ними на эмоциях. А для техничной команды Грузии, где даже крайние защитники рады показать дриблинг, соперники в стиле Испании понятные. «Красная фурия» будет давить, а грузины терпеть и ждать контратаку. Понятно, что все козыри Кашии и его напарников по обороне можно разбить, используя сильные стороны вингеров Испании. Но широкая пружина, в которую превращается команда Грузии в удачных матчах, делает её опасным соперником. Дело не в том, что все научились играть в футбол одинаково. Дело в том, что у каждой сборной в мире современных технологий одни учебники.

Маневренность линии нападения

Французский грузин Микаутадзе – лучший снайпер Евро. У него 1 ассист и 3 гола, как у Мусиалы после мяча в ворота Дании. Помогает Жоржу в атаке знакомый всем Кварацхелия. У вингера «Наполи» не всегда сильный футбол на Евро. Но гол в ворота Португалии и футболка кумира Роналду, подаренная Хвиче после матча, подняли ему настроение. Кварацхелия помог написать новую историю грузинского футбола, и не надо останавливаться. Жорж и Хвича достаточно хитрые и опасные форварды, чтобы сборная Испании допустила парочку ошибок при чужих контратаках или даже широком позиционном наступлении.

Грузинский олигарх подарил десять миллионов евро сборной Грузии за выход в плей-офф. Обещал ещё 10 миллионов, если пройдут Испанию. Но футболистам сейчас плевать на премии. Им важно показать максимум, ведь смотреть будут грузины во всём мире. Ситуативных фанатов у команды тоже много, ведь это классика футбола. Фаворит против выскочки. Но что их объединяет? У Испании и Грузии живой, молодой и красивый футбол. Класс разный, но не всегда его проста доказать в матчах на вылет.