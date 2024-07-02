Облак довёл Роналду до слёз. Криштиану спас вратарь Кошта

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сегодня, 01:22

Криштиану Роналду смог забить только в послематчевой серии.

Во Франкфурте-на-Майне определился ещё один участник четвертьфинала чемпионата Европы. Им стала сборная Португалии, переигравшая команду Словении в серии пенальти (3:0).

Как Ванья «съел» Криштиану

Португальцы резво начали. Бруну Фернандеш навесил с правого фланга, Рафаэл Леау пробил с ходу, а мяч ушел на угловой, который, как водится на Евро, ни к чему ни привёл. На этом чемпионате Европы стандартные положения разыгрываются крайне неудачно. Штрафной, заработанный португальской сборной, завершился забросом за линию ворот.

Криштиану Роналду получил мяч от Леау в штрафной, но так неудачно обработал его, что упал без посторонней помощи. Сборная Португалии активно прессинговала. Словенцы же часто ошибались с передачами, а потом и вовсе утратили контроль над мячом.

Дальний заброс Бернарду Силвы был внешне эффектен. Но ловкий Криштиану Роналду до мяча не дотянулся, а Бруну Фернандеш не смог замкнуть передачу. Затем Криштиану картинно упал в борьбе с Ваньей Дркушичем, но итальянский судья Даниэле Орсато никакого криминала в действиях словенца не усмотрел. Несмотря на давление португальцев и их очевидное преимущество, работы у Яна Облака практически не было.

Словенцы стали наведываться к воротам соперника где-то к минуте 20-й. Все пути в штрафную были перекрыты. Особенно хороши оказались в отборе 41-летний ветеран Пепе и Нуну Мендеш, который почти вдвое моложе. Португальцы взяли некоторую паузу, сбавили скорость. И вдруг включился Бруну. Убежал к чужой штрафной и растерялся. Затем навес на Роналду, который проиграл борьбу в воздухе представителю «Сочи» Дркушичу.

Португальцы снова завелись. Однако дело ограничилось угловыми и навесами. А Облак лишь раздавал команды своим защитникам. До ударов по воротам дело не доходило. Получил Фернандеш в штрафной, стал обрабатывать и потерял мяч. Дркушич снова не позволил Криштиану пробить. А потом Ванья как косой срубил рвавшегося к воротам Леау, за что был удостоен жёлтой карточки. Португалия получила право на опасный штрафной. Криштиану выпалил как из пушки, но мяч просвистел над перекладиной.

Роналду пробил ещё один штрафной с левого фланга, хотя напрашивалась передача. И тут же первая опасная атака сборной Словении. Мендеш выбил на угловой мяч у Андража Шпорара, который уже собирался расстрелять ворота Диогу Кошты. Словенский угловой постигла та же участь, что и несколько португальских. А вот удар Беньямина Шешко метров с 20 был неплох. Кошта правильно выбрал позицию и забрал мяч. А перед самым свистком на перерыв Палинья ударом с линии штрафной навёл страху на соперников, но в ворота не попал. На перерыв соперники ушли при счёте 0:0.

Много старания и ничего

В начале второго тайма былого преимущества сборной Португалии не наблюдалось. Напротив, словенцы осмелели и несколько раз посетили португальскую штрафную. Созданные ими моменты голевыми назвать было нельзя. Скорее подходило слово неприятные. Но потом завелась сборная Португалии. А ключом стал Жоау Канселу, заработавший штрафной. Криштиану Роналду обвёл стенку и, наконец, заставил поработать Облака. Ян отбил мяч внешне неловко, но на безопасное расстояние. Команда Португалии выдала серию атак, завершившихся ударами, которые были заблокированы. Восходящая звезда словенского футбола Беньямин Шешко убежал было к воротам Кошты, но оказался настигнут неувядающим Пепе.

Постепенно преимущество перешло к сборной Португалии. Словенцы откровенно играли на удержание. Но что делали португальцы? Все навесы снимали Ванья Дркушич и бывший защитник ЦСКА Яка Бийол. Пробить издалека тоже не получалось. Мяч не долетал до ворот Облака. Криштиану Роналду старался, но толку от его стараний было немного. Капитан португальцев то тормозил атаки, то часто брал игру на себя в ущерб командным действиям. Основное время истекало, на табло стадиона во Франуфурте по-прежнему горели два нуля.

Но на 90-й минуте Криштиану мог решить сразу две проблемы — вывести португальцев в 1/4 финала и забить свой первый гол на турнире. Роналду ворвался в штрафную и пробил. Но Облак в броске забрал мяч. Словенцы ответили острой атакой, однако Шешко бездарно распорядился мячом. До конца второго тайма соперники обменялись уколами, но счёт не изменился. Командам пришлось задержаться на поле ещё на полчаса.

Браво, Облак

В первом из дополнительных таймов игра не изменилась. Португальцы много и суетно атаковали. Словенцы временами показывали весьма острые зубы. Например, мяч после удара Беньямина Вербича попал в португальца и ушёл на угловой в опасной близости от ворот.

Роберто Мартинес не спешил с заменами. Выпустил во втором тайме Диогу Жоту и Франсишку Консейсау, но игры этим не усилил. Команда Португалии продолжала играть активно, но предсказуемо. После длительного розыгрыша углового Жота пробил головой, но таким ударом Облака можно было только рассмешить.

На 103-й минуте Жота ворвался в штрафную и упал в окружении двух защитников. Орсато не сразу, но назначил пенальти. Потребовался просмотр, который подтвердил решение главного арбитра. Кстати, весьма спорное.

Ясно, что пробивать взялся Криштиану Роналду. Лучше бы он предоставил это право кому-то другому. Ян Облак потащил мяч, летевший в угол, и перевёл его на угловой. Удар был неплохим, но голкипер, видимо, хорошо изучил манеру исполнения лидера португальцев. А тот пустил слезу. Криштиану и в 39 лет остаётся столь же впечатлительным.

Во втором дополнительном тайме опасно бил головой Палинья. Облак кулаком перевёл мяч над перекладиной. После подачи углового Роналду врезался в Облака. Как и в игре с Грузией, у седьмого номера португальцев стали сдавать нервы. Тренер словенцев Матьяж Кек слишком бурно отреагировал, увидел красную карточку и был вынужден переместиться со скамейки запасных на трибуну.

А на 115-й минуте свою первую ошибку совершил Пепе. Ветеран на ровном месте подарил мяч Шешко. Беньямин вышел один на один с Диогу Коштой, и только мастерство вратаря спасло португальцев от катастрофы. Тем временем 120 минут встречи истекли, и судьба путёвки в четвертьфинал решалась в серии пенальти.

Первым к точке подошёл ветеран словенцев Йосип Иличич. Но этот улар потащил Диогу Кошта. Криштиану Роналду на этот раз сменил угол. Облак почти достал мяч, но отбить его не смог. Кошта отразил удар Юре Балковеца. Бруну Фернандеш хладнокровно пробил низом. Облак даже не двинулся — 0:2. Португальский вратарь вытянул третий удар — на этот раз от Беньямина Вербича. Бернарду Силва переиграл Облака — 3:0, и вывел Португалию в 1/4 финала, где её ждёт сборная Франции. Команда Словении покидает турнир, не выиграв, но и не проиграв ни одного матча.