Кубок Америки полон эмоций. Аргентину тащит забытый герой, хозяева ЧМ-2026 пролетели мимо плей-офф

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вчера, 16:29

Осталось два матча.

США не будет в плей-офф

Американцы активно осваивают вид спорта, к которому ранее относились с прохладой – в МЛС играет Лионель Месси и целая диаспора его экс-партнёров по «Барселоне», их командой владеет знаменитый Дэвид Бекхэм, в сборной достаточно игроков из европейских топ-чемпионатов и крепкий костяк: Пулишич стал лидером «Милана», там же играет Юнус Муса. Уэстон МакКенни и Тимоти Веа борются за место в старте «Юве», Фоларин Балогун нашёл себя во Франции. В целом команда хороша на мировых форумах. И всё подчинено цели стать столицей международного футбола на ближайшие 3 года. Дело в том, что США стали хозяевами сразу двух крупнейших футбольных турниров: Кубка Америки-2024 и ЧМ -2026 (также матчи примут Канада и Мексика).

Но в рамках текущего Копа Америка «звёздно-полосатые» неожиданно провалились. В группе они стартовали с уверенной победы над Боливией (2:0) и делили лидерство с Уругваем. Но во втором туре коллектив Грегга Берхальтера уступил Панаме и усложнил себе жизнь, теперь судьба американцев определялась в заключительном матче группы против Уругвая. С таким соперником Штаты были очевидным аутсайдером, «небесно-голубые» вообще не заметили сопротивления в первых двух встречах. И дожали ещё одного конкурента. Весь первый тайм держался счёт 0:0, но на 66-й минуте уругвайцы всё же реализовали свой момент. США выбывают из турнира, в котором рассчитывали выстрелить.

Мексика тоже оказалась за бортом плей-офф

«Зелёные» приехали на турнир с крайне перспективным форвардом Сантьяго Хименесом, который покорил «Фейеноорд», опорником-мотором команды Эдсоном Альваресом и обладателем поставленного дальнего удара – полузащитником «Динамо» Луисом Чавесом. Ярко выраженных лидеров не так много, но это крепкий и работоспособный коллектив, который мог выходить в плей-офф.

До второго места мексиканцам не хватило мелочи. Начали-то они неплохо, с победы над Ямайкой. Поражение от Венесуэлы тоже не ставило на команде крест – бороться за путёвку предстояло в очном поединке с Эквадором. Но если последним было достаточно ничьей, то первым была нужна только победа – эквадорцы имели преимущество по разнице мячей.

Это предопределило ход встречи. Мексика устроила массированный штурм, соперник отбивался. В итоге коллектив нанёс 20 ударов по воротам (четыре в створ), больше владел мячом – но Эквадор сохранил нули на табло и пробился дальше.

Мартинес повёл Аргентину к трофею

Чемпионы мира обошлись без лишних нервов, дежурно финишировали первыми в группе. При этом ни канадцы, ни чилийцы, ни перуанцы не смогли поразить ворота Эмилиано Мартинеса. Но в повседневности нашлось место личной драме – сборную повёл за собой футболист, который на триумфальном чемпионате мира-2022 был лишь бледной тенью. Тогда всё в команде было подчинено тому, чтобы избавить Лионеля Месси от лишней работы, он и стал лучшим игроком мундиаля, забив при этом 7 голов (больше только у Мбаппе – 8 мячей). В команде было достаточно ярких футболистов атаки, поэтому кому-то обязательно пришлось бы полировать скамейку. Этим кем-то стал форвард «Интера» Лаутаро Мартинес.

Футболист, начинавший в роли лидера стартового состава, за весь путь от групповой стадии до финала не забил ни разу – ближе к плей-офф его вытеснил молодой и дерзкий Хулиан Альварес, который на пару с Лео феерил вплоть до финиша турнира.

Наступил Кубок Америки, Скалони не отошёл от связки Альварес-Месси в «4-4-2», но Лаутаро своими силами переломил ситуацию и выгрыз заслуженное ранее место в старте. Сначала отличился голом в ворота Канады (вышел на 76-й, забил на 88-й), потом появился на 73-й минуте игры с Чили при 0:0 – и принёс аргентинцам победу, отметившись на всё той же 88-й. Против Перу Скалони уже доверил Лаутаро место в основе, в итоге тот стал автором обоих мячей «небесно-голубых». Всего на его счету четыре гола в трёх матчах группы. Мартинес буквально восстал из пепла – теперь он готов принести сборной Кубок. Сам Месси, к слову, на этом отрезке отошёл на второй план, в его активе только одна голевая за 2 игры.

Матч Бразилии за лидерство в группе D важнее, чем можно представить

Завтра определится окончательный состав участников плей-офф. Осталось сыграть командам группы D. Обладатель одной из путёвок уже известен – как ни странно, это Колумбия. Всё потому, что «кофейщики» на классе разобрались со сборными Парагвая (2:1) и Коста-Рики (3:0), а бразильцев – главных конкурентов – лихорадит, что привело к ничьей с костариканцами в первом туре.

К счастью для «пентакампеонов», Коста-Рика подходит к финишу групповой стадии с отрицательной разницей мячей – чтобы они вырвались на второе место, нужна собственная крупная победа и разгромное поражение бразильцев.

Но для подопечных Доривала Жуниора всё же есть серьёзная мотивация на игру с Колумбией. Дело в том, что вторая сборная квартета выходит на Уругвай в плей-офф. «Селесао» с таким соперником будут аутсайдерами из-за собственной лихорадки и прогресса оппонента. А победитель группы встретится в четвертьфинале с Панамой, что в разы лучше. Всё-таки Бразилия хочет задержаться на турнире – куда лучше играть с фаворитом как можно ближе к финалу.