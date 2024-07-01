«Они играли ужасно». В ответ на критику футболисты сборной Англии набросились на фанатов

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вчера, 16:33

Беллингем и Саутгейт не согласны с претензиями.

Игроки сами идут на конфликт с фанатами

Игроки и тренер сборной Англии Саутгейт отрицают, что плохо сыграли против Словакии. И чем больше говорят – тем сильнее злятся фанаты. Многие переживают из-за формы команды Швейцарии, следующего соперника. При этом болельщики поддержали Райса, который после матча сцепился с тренером словаков итальянцем Кальцоной. Хавбек сборной Англии назвал оппонента «лысой ******». Грубейшее определение понравилось британцам, нетрезвые ребята будут петь о «лысой *****» с трибун.

Но полтора часа матча Англии и Словакии были посвящены мучениям фаворита. С трибун слышали свист. Беллингем, который спас и забил очередной важный гол в дополнительное время, провёл плохой поединок. Зато отличился выстрелом через себя. Шестой гол Джуда после 90-й минуты, хавбек огорчал «Барселону» и других соперников «Реала». В овертайме мяч удачно отскочил к Кейну, Харри забил, но играл плохо. После эйфории болельщики вернулись к критике формы команды и тактики Саутгейта.

Англичан бесит самоуверенность многих футболистов. Беллингема после матча в шутку спросили, кто пишет сценарии подобных невероятных матчей. Джуд без улыбки и иронии ответил: «Я пишу». Сразу после гола 20-летний полузащитник орал: «Кто же ещё». Мол, никто другой не мог спасти Англию. Чемпионский характер важен, но британцы заигрываются. Беллингем заявил, что Англия заткнула рты критикам. Но поединок против Словакии лишь умножил все претензии к Саутгейту и его подопечным.

Болельщики зло реагируют на обвинения

Критика футбольных сборных бывает несправедливой. Иногда злость убивает команды морально. Но здесь болельщики правы, а футболисты не могут назвать вещи своими именами. У Англии бывали вылеты на крупных турнирах, когда играли не хуже, чем соперники. Например, полуфинал Евро-1996 против Германии с серией пенальти. Или финал турнира на «Уэмбли» против Италии.

Но матчи в скучной и вялой группе Евро-2024, а также поединок против Словакии из другой оперы. Один из известных английских журналистов показал свой черновик на последних минутах. В первом абзаце честно признавался публике, что после таких мучений был бы рад вылету сборной Англии. Всему есть предел, Саутгейт давно перешел все красные линии, ведь не прибавляет.

Модель не работает, результаты плохие. Сербам с трудом затолкали один мяч. Были ничьи против не самых сильных соперников. В плей-офф повезло. Прямо по курсу сборная Швейцарии, а дальше победитель в четверке Австрии и Турции, а также Нидерландов и Румынии. Все самые опасные соперники на Евро-2024 оказались в другой части сетки, но везение не индульгенция.

Плохо играет сама сборная Англии. А виноватыми делают фанатов и экспертов, которые просто констатируют всё, что каждый фанат видит своими глазами. Такие дикие развороты, как против Словакии, бывают заслуженными. Но это не тот случай. Полагаемся на статистику. У Англии xG ударов в створ до бисиклеты Беллингема был равен нулю, поскольку не было этих самых ударов.

Саутгейт точно не планирует ничего менять

Центральный защитник Гуэхи не сможет сыграть против Швейцарии из-за дисквалификации. Но в субботу главный тренер наглой и вялой команды Англии вряд ли пойдет на радикальные изменения в игре. Скорее Майну останется в основе. Палмер не заменит Сака справа. Перестройку на «4-4-2» вряд ли стоит ждать. Триппьер и Уокер, хотя плохо смотрятся, могут сохранить места в стартовом составе.

В матче со Словакией зрители могли развлечься наблюдениями. Например, интересно было считать лишние касания. Почти все игроки делали непонятные движения с мячом, передерживая снаряд на целые секунды. Понятно, что пока словаки не устали, то они нивелировали очевидную разницу в классе. Вторая игра, чтобы не уснуть по ходу матча– попытка угадать действия Фодена, Беллингема и Сака.

Тоже легкая задача, выбирали самые банальные пасы. Бывает солидная примитивность, когда фаворит контролирует игру, издевается над соперником. А бывает такой футбол, как у Саутгейта. Сложно смотреть, легко анализировать, ведь событий очень мало. За два часа у Англии 2 удара в створ ворот Дубравки, оба стали голами. Такая реализация встречается в футболе раз на сто матчей, если не реже.

Кейн заявил, что Англия разобралась со своими проблемами. Сказал, что продолжат играть в нынешнем стиле. Англия стала Италией в худших автобусных проявлениях. Ставка на результат любой ценой. Не исключаем, что подход сработает. Но странно заявлять после таких матчей, как против Словакии, что у Англии грамотный футбол. Достаточно почитать, что пишут фанаты, чтобы понять отношение:

«Саутгейт взял лучшего снайпера Бундеслиги, лучших игроков сезона в Ла Лиге и АПЛ , и соединил их в команду в стиле „Дерби“ сезона 2007/08. Невероятный результат».

«Это был уровень дерьмового матча против Исландии, когда Англия вылетела на Евро-2016. Джуд получил чудо на 95-й минует и думает, что понял жизнь».

«Пришло время поговорить о реальной проблеме сборной – фанатах. Ох, мы требуем финала. Не смогут, бедненькие, раньше улететь загорать в Дубае».

«Странная атмосфера в команде. Да, их критиковали, но справедливо. Удивляет, что настолько раздражают претензии по делу».

«Беллингем с зарплатой 340 тысяч фунтов в неделю набросился на мужиков, которые год копили, чтобы полететь в Германию на Евро. Вот же ******».

«Они играли ужасно. Мне страшно за результат в поединкесо Швейцарией».

«Такое отношение футболистов к людям вредит всему хорошему, что делал Саутгейт раньше. Нет понимания, что нужно говорить с публикой по-человечески».

«Наши футболисты слишком много болтают на этом турнире».

«Команде пора перестать ныть и плакать из-за критики, ведь играют как парни из Воскресной лиги. Признайте, что Англии надо прибавлять в плей-офф».

«Вся команда такая высокомерная, что я допускаю – реально думают, будто играют хорошо».

«Игроки – наглые *****. Каждый футболист сборной должен стыдиться такого футбола».

«Работа футболистов – играть. Если играете плохо, то вас критикуют. Фанатов прощают, если плохо работают?Молодым миллионерам надо научиться смирению».

«Первый удар в створ после 90-й минуты. Критика оправдана, важная победа перекрыла игру, но люди видят дисбаланс на поле».

«Ужасный пиар. Вы победили, но снова сыграли плохо. Двигайтесь дальше, становитесь лучше. Не начинает ссору с фанатами, заткнитесь, научитесь читать публику».