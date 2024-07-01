Трагичный вылет невезучей сборной Бельгии. Французам помог автогол Вертонгена

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вчера, 21:13

Сильные команды в плохом состоянии.

Франции не хватало точных вертикальных пасов

Гуляя по Лондону, можно встретить Эрика Кантона с белым козлом на поводке. В этом зрелище – легендарный француз ходит с рогатым другом, больше смысла, чем в первом тайме матча Франции и Бельгии. Не знаем, кто сглазил Евро-2024. Но с определенного этапа увлекательный поначалу турнир перетек в русло дождливого и унылого перекатывания мяча поперек поля.

Игроки сборной Франции способны грамотно передавать мяч друг другу. За первый тайм команда Дешама сделала 317 точных передач против 212 у бельгийцев. Вот только подходы к воротам – у фаворита матча было 9 ударов, не стоит путать с опасными моментами. До перерыва на две команды был только один удар в створ, с которым справились. Французы играли стоя.

Не знаем, что заставило Дешама отказаться от заявленного до игры «ромба», схемы «4-4-2» в стиле Зидана с Тюрамом и Мбаппе на острие. Но Франция играла «4-3-3». Иногда Тчуамени уходил в линию обороны. Тогда Мбаппе, Рабьо, Канте и Гризманн располагались под единственным форвардом Тюрамом. Но схема с высокими позициями латералей тоже не впечатлила.

Французов словно усыпила модель Тедеско, схема «4-4-2» с Онана и Де Брюйне в качестве центральных полузащитников. Плотная игра бельгийцев приводила к странным паузам от французов. Иногда мастера уровня Гризманна и Рабьо не могли отдать точную передачу на ближайшего напарника. А как только Мбаппе и его свита пытались ускориться – следовала потеря мяча.

После перерыва удивило, что Дешам так долго тянул с выходом Коло Муани. Не было попытки перейти на «4-4-2» с Гризманном в роли «десятки». Если бы на последних минутах Франции не повезло с голом, могли уйти в овертайм. Но умница Канте выкатил мяч на Коло. Форвард пробил себе в ногу, после чего мяч от Вертонгена оказался в сетке ворот бедной сборной Бельгии.

Бельгийцы не исправили старые игровые ошибки

Команда Тедеско плохо провела поединок против сборной Украины. Могли не отыграться, если бы пропустили. Но молчаливый сговор Румынии и Словакии – расписали выгодную им ничью, завел Бельгию в сложную часть турнирной сетки. Вот и получается, что статично у Тедеско неплохая команда. Исполнители не все элитные, но приличного уровня. А вот первым номером играют слабо.

Де Брюйне разрушал и поэтому не придумывал последние передачи под удар. Форварды Опенда и Лукаку работали низко и прессинговали Тчуамени, Канте и Рабьо. Бельгийцы вынужденно отдали мяч и медленно развивали контратаки. Только Доку выделялся скоростью слева, и Карраско разок пытался включить высокие обороты на правом фланге. Но оба чаще играли без мяча.

Прогулка Кантона с козлом была увлекательнее, чем подход Тедеско к созидательной работе против Франции, которая располагала линию обороны достаточно высоко, чтобы свежий претендент добраться до ворот Меньяна. Но бельгийцы тяжелые и медленные. Им не хватало футбольного пенсионера Эдена Азара, чтобы за счет дриблинга с центра поля вывели всю команду на чужую половину.

Доку играет иначе, ему нужна ширина и открывания легкого в ногах форварда в штрафной площади. Но у Бельгии нет Холанда и Фодена. А Лукаку и Опенда не впечатляли. Первый тайм также провалили нападающие сборной Франции. Мбаппе упирался в чужую линию обороны глубоко на левом фланге. Тюрам ужасно работал в штрафной площади, хотя Фаэс и Вертонген не люди-молнии.

Французы мечтали замучить бельгийцев владением

Команда Дешама была лучше, ведь счет по ударам до перерыва 9:1. То есть Бельгия почти не сопротивлялась в атаке. Тедеско важно было внести коррективы в перерыве. Тактически его команда отвечала канону второго номера. Но с таким футболом не обыграть вице-чемпионов мира. Идеальным символом странного поединка можно назвать выстрел Мбаппе по воробьям на старте второго тайма.

Килиан будет винить маску. Видно, что ему мешает защита для носа. Но лучше бы винил собственную медлительность. Напарники тоже плохо прессинговали. Говорили до матча, что Бельгия и Франция среди худших команд по высокому отбору мяча. У Тедеско нет молодых полузащитников для такой работы, Онана играет глубже. А у Дешама старания Рабьо и Канте не получают поддержку других.

Англия разозлила собственных фанатов бессмысленной игрой. Но Франция сегодня не была лучше, чем вчера команда Саутгейта против Словакии. Тактически к игрокам Дешама меньше вопросов, чем к британцам, но правильное расположение надо дополнять движением. А вот с этим были проблемы, связной Гризманн в плохом состоянии. Антуан банально постарел, начал чаще ошибаться.

Франция пыталась добавить дальних ударов, вспомнили тренд начала турнира. Монотонные попытки вымучить голевой момент оказались предсказуемыми для спокойной обороны сборной Бельгии. Чего греха таить, шел скучный поединок, в котором Тедеско просил подопечных сыграть аккуратно. А Дешам наблюдал, как его суперзвезды сдаются после серии неудачных и банальных решений.

На трибунах слышался свист. У Тюрама были намеки на моменты, но без гола поединок мог завершиться ничьей в основное время. Или ещё хуже для Франции – контратакой сборной Бельгии. Тедеско пытался убаюкать грозного соперника, но команда Дешама сама с радостью дремала. С такой игрой Мбаппе точно не заберет «Золотой мяч» у напарников по «Реалу». Ещё один слабый матч Килиана.

Плохой поединок для всей сборной Франции. Голкипер Меньян потащил парочку плотных ударов бельгийцев. Опорный хавбек Тчуамени провел неплохой поединок. А вот все его напарники, даже красавчик Канте, сыграли неважно. Но бельгийцы настолько невезучие в футболе, что сегодня проиграли бы даже сборной Англии. Франция пока не лучше, но тоже отправляется в четвертьфинал Евро.