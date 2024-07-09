ЦСКА нашёл замену Чалову и Заболотному. Взяли игрока, который помогал «Зальцбургу» голами после Холанда

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09 июля 2024, 13:25

Но у новичка есть важные секреты.

Николич готовится к уходу форварда Чалова

«Армейцы» отправили легендарного нападающего Заболотного в «Химки». На сборах наигрывали в центре атаки Мусаева. Молодой форвард остается в обойме, но будет ещё одна потеря в атаке. Новый тренер ЦСКА Николич не скрывает, что Чалов может уйти. Это знают все, поэтому важно было загодя подписать нападающего. Ставку сделали на Секу Койта, невысокого малийца из «Зальцбурга».

В клубе, где зажег юный Холанд – всего за сезон Эрлинг забил 29 голов в 27 матчах, прежде чем уехал в Дортмунд, умеют выбирать нападающих. За клуб из структуры корпорации «Ред Булл» играли многие результативные игроки. Сенегалец Садио Мане провел в Австрии два классных года. Молодой замбиец Дака продуктивно бегал за «Зальцбург», а теперь представляет атаку «Лестера».

Карима Адейеми тоже развили в структуре клуба из Австрии. Немец удачно дебютировал, а потом перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Как видите, у «Зальцбурга» одна стратегия. Берут талантливых форвардов разных позиций и стилей. Некоторых, как Адейеми и Койта, отдают в аренды. Потом получают голы за основную команду, и следует продажа футболиста с выгодой для клуба.

Но у ЦСКА нет денег, поэтому Бабаеву пришлось включать шарм, чтобы убедить форварда Койта выбрать московскую команду. Заполучить 24-летнего свободного агента – большая удача, хотя тут сразу важная оговорка. В прошлом сезоне Койта пропустил 17 матчей из-за травм бедра и приводящей мышцы. Но если новичок здоров, то может сыграть в центре атаки или на месте инсайда.

Койта и Жемалетдинов пригодятся в ЦСКА

Не стоит забывать о грандах, которые присматриваются к узбекскому инсайду Файзуллаеву. На сборах юный футболист смотрится неплохо. То есть ЦСКА рискует потерять всю основную тройку атаки у тренера Федотова в прошлом сезоне – Чалова, Файзуллаева и Заболотного. Пусть все три расставания ожидаемые для руководства клуба, но после смены тренера и возможного возвращения к четверке в обороне, ЦСКА нужна помощь форвардов.

Есть Иван Обляков, который может сыграть на разных позициях. Не стоит забывать о подписании молодого белоруса Артема Шуманского. Но в 19 лет новичок вряд ли сразу станет лидером атаки ЦСКА . Тамерлану Мусаеву всего 22 года. Неприкаянному аргентинцу Гайчу, который вернулся из очередной аренды, лишь 25. Молодая атака нуждается в опытной поддержке. И пригодится старый знакомый тренера Николича по «Локомотиву».

Жемалетдинов играл за «железнодорожников», когда там работал Марко. Серб готов поддержать идею выдать 27-летнему плеймейкеру двухгодичный контракт с ЦСКА . Если останется Файзуллаев, а Койта будет играть в оттяжке ниже Мусаева, то Рифат может оказаться на скамейке «армейцев». Также в заявке чилиец Давила, Виктор пока не говорил о желании покинуть ЦСКА . Николич хочет протестировать игроков в первых турах РПЛ .

Разноплановость футболистов радует тренерский штаб. Но также важно, что все в списке подходят для игры в стиле ЦСКА . Это у Чалова были тактические проблемы. Аналитики «армейцев» не верили, что Фёдор заиграет в оттяжке. Ошиблись, нападающий провел не самый сильный сезон, но в лучших матчах хорошо играл ниже линии центрального нападающего. Теперь россиянин хочет уехать в европейский клуб, останавливать нет смысла.

Малийский новичок может зажечь в РПЛ

Невысокий Койта – 173 сантиметра, в шутку представлен клубом как великан, который может переступить через трибуны стадиона ЦСКА . Если станет Гулливером в стране лилипутов для защитников РПЛ , то Николич будет несказанно рад. Если нет проблем со здоровьем, то это хороший трансфер. Понятно, что несколько лет назад Койта оставлял лучшее впечатление. Тогда мог мечтать о большом клубе, как у Холанда и Мане. Но теперь всё иначе.

В 24 года Койта пора стать лидером бегущей команды. Поскольку Круговой и Келвен готовы создавать моменты на флангах, а Файзуллаев и Обляков – мастера последнего паса выше по линиям, то Секу попал в хорошую компанию для демонстрации высокой результативности. Койта в 106 матчах за «Зальцбург» забил 43 мяча и сделал 21 ассист. Делаем поправку на уровень австрийской лиги, где «Ред Булл» лишь раз за 10 лет не стал чемпионом.

Но когда любой российский клуб в 2024 году подписывает форварда с 64 голевыми действиями в сотне матчей, то это повод порадоваться за новую команду Койта. Пришел бесплатно, получил подъемные и зарплату, но у ЦСКА нет рекордных окладов. Даже Акинфеев соглашается работать на худших условиях, чем раньше. Зато увидит обновленную версию ЦСКА имени Николича, Игорь надеется, что новый сезон сложится успешнее.

Невысокий левша Койта хорошо держит мяч. Нападающий может накручивать соперников в стиле Вагнера Лава. У новичка низкий центр тяжести, широкий набор технических характеристик – бьет штрафные удары, открывается на линии офсайда. Может протащить мяч с центра в атаку и отдать умную передачу. Такой футболист, если здоровье не мешает, способен стать лидером нынешнего ЦСКА . Бабаев нашел очень классного игрока.

Но москвичам предстоит узнать, как на состоянии Койта сказались травмы. Несколько лет назад рвал «кресты», хотя после таких травм сейчас успешно продолжают футбольную карьеру. Также была дисквалификация за допинг на три месяца, но там глупая история. Койта и его напарнику по сборной Мали стало плохо высоко в горах, приняли лекарство. А в составе оказался запрещенные препарат, о чём узнали после тестов.