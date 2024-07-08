Кади перешёл из «Краснодара» в «Ференцварош»

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сегодня, 15:38

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника в «Ференцварош».

Бразилец играл за «быков» с января 2023 года. За это время он провёл в составе команды 44 матча, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.