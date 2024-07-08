Кади перешёл из «Краснодара» в «Ференцварош»

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кади в «Ференцварош».
Бразилец играл за «быков» с января 2023 года. За это время он провёл в составе команды 44 матча, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кади в «Ференцварош».
Бразилец играл за «быков» с января 2023 года. За это время он провёл в составе команды 44 матча, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.
И Кади, естественно, видел.
Что скажу.
Играл как-то "рывками": то хорошо, то та себе, но в целом оставил приятное впечатление.
Если новые приобретения Галицкого из латиносов будут лучше на его позиции или появятся кто-то из российских игроков там же - буду только рад.
И Кади, естественно, видел.
Что скажу.
Играл как-то "рывками": то хорошо, то та себе, но в целом оставил приятное впечатление.
Если новые приобретения Галицкого из латиносов будут лучше на его позиции или появятся кто-то из российских игроков там же - буду только рад.