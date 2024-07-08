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Кади перешёл из «Краснодара» в «Ференцварош»

сегодня, 15:38

«Краснодар» объявил о переходе полузащитника Кади в «Ференцварош».

Бразилец играл за «быков» с января 2023 года. За это время он провёл в составе команды 44 матча, забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:45
Игрок хороший
adekvat
adekvat ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 18:42
Галицкий в последнее время не по детскичудит.
derrik2000
derrik2000
сегодня в 18:05, ред.
Всегда нравилась "спартаковская", точнее "романцевско-спартаковская" игра Краснодара, поэтому всегда с большим удовольствием смотрел матчи с участием этой команды.
И Кади, естественно, видел.
Что скажу.
Играл как-то "рывками": то хорошо, то та себе, но в целом оставил приятное впечатление.
Если новые приобретения Галицкого из латиносов будут лучше на его позиции или появятся кто-то из российских игроков там же - буду только рад.
112910415
112910415
сегодня в 18:03
неплохую память оставил ...
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:07
Бразильцы долго не могут сидеть в одном клубе...
Дед и ушко
Дед и ушко
сегодня в 16:40
Полкоманды разбежалось. Зенит славно откушал кусок. По праву сильного мира сего. Матвей ушел, что кстати неплохо. Агкацев великолепен, и его час настал. Что касается Кади, давно ныл, просился. Пусть гуляет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:10
Причина ? Отдавать отличного футболиста "нА сторону" - смерти подобно в наступающем сезоне. Не смерти, так выстрелу в собственную ногу. С кем останетесь, друзья ?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:57
Теперь точно хоть сыграет в Еврокубках.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:40
Венграм пора укреплять каркасы ворот...)))
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