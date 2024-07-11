Канада — Уругвай: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

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11 июля 2024, 12:30

Канада

"Кэнакс” на данный момент занимают 48-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход в предстоящей встрече с Уругваем. Шестого числа канадцы обыграли национальную команду Венесуэлы с разницей в один мяч (2:1).

10-го июля сборная проиграла Аргентине со счетом 2:0.

Уругвай

"Чарруа” стоят на 14-м месте в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей. Седьмого числа Уругвай закончил триумфом поединок с бразильской сборной (1:0).

11-го числа национальная команда уступила колумбийцам один мяч (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победа Канады — 6.28

Ничья — 4.34

Победа Уругвая — 1.58

Победа Уругвая с форой -1.5 — 1.01

ТБ 3.5 — 2.99

3.5 — 2.99 ТМ 3.5 — 1.34

Статистика

У Канады за последние пять матчей два триумфа

У Уругвая за тот же период времени четыре победы.

Единственная очная встреча на данный моментзакончилась в пользу Уругвая.

Прогноз

Уругвай демонстрирует отличную игру в последнее время. Рекомендованная позиция для ставки в БК Pinnacle победа "Чарруа” с коэффициентом 1.58.