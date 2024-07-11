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Канада — Уругвай: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

11 июля 2024, 12:30
Канада — Уругвай: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

Канада

"Кэнакс” на данный момент занимают 48-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход в предстоящей встрече с Уругваем. Шестого числа канадцы обыграли национальную команду Венесуэлы с разницей в один мяч (2:1).

10-го июля сборная проиграла Аргентине со счетом 2:0.

Уругвай

"Чарруа” стоят на 14-м месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей. Седьмого числа Уругвай закончил триумфом поединок с бразильской сборной (1:0).

11-го числа национальная команда уступила колумбийцам один мяч (0:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победа Канады — 6.28
  • Ничья — 4.34
  • Победа Уругвая — 1.58
  • Победа Уругвая с форой -1.5 — 1.01
  • ТБ 3.5 — 2.99
  • ТМ 3.5 — 1.34

Статистика

  • У Канады за последние пять матчей два триумфа
  • У Уругвая за тот же период времени четыре победы.
  • Единственная очная встреча на данный моментзакончилась в пользу Уругвая.

Прогноз

Уругвай демонстрирует отличную игру в последнее время. Рекомендованная позиция для ставки в БК Pinnacle победа "Чарруа” с коэффициентом 1.58.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
11 июля в 13:38
Уругвай в шикарной форме и вряд ли упустит 3 место - П1.
shlomo
shlomo
11 июля в 12:54
Канадцы и так прыгнули выше головы... так что думаю Уругвай свое возьмет.
Гость
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