Канада — Уругвай: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (14.07.2024)

Канада
"Кэнакс” на данный момент занимают 48-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход в предстоящей встрече с Уругваем. Шестого числа канадцы обыграли национальную команду Венесуэлы с разницей в один мяч (2:1).
10-го июля сборная проиграла Аргентине со счетом 2:0.
Уругвай
"Чарруа” стоят на 14-м месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последней пары сыгранных матчей. Седьмого числа Уругвай закончил триумфом поединок с бразильской сборной (1:0).
11-го числа национальная команда уступила колумбийцам один мяч (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победа Канады — 6.28
- Ничья — 4.34
- Победа Уругвая — 1.58
- Победа Уругвая с форой -1.5 — 1.01
- ТБ 3.5 — 2.99
- ТМ 3.5 — 1.34
Статистика
- У Канады за последние пять матчей два триумфа
- У Уругвая за тот же период времени четыре победы.
- Единственная очная встреча на данный моментзакончилась в пользу Уругвая.
Прогноз
Уругвай демонстрирует отличную игру в последнее время. Рекомендованная позиция для ставки в БК Pinnacle победа "Чарруа” с коэффициентом 1.58.