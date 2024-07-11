Провал Мбаппе и Гризманна не снял Дешама с должности. Франция разочаровала на 9 турнирах в новом веке

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11 июля 2024, 19:05

Бывшие чемпионы мира слишком часто проигрывают.

Проваливались с Зиданом, Бензема и Мбаппе

Глава федерации футбола сказал, что Дешам «достиг поставленной цели», работает дальше. Если цель – снотворный футбол с кривыми ударами и поражение от 16-летнего школьника, а также провал подготовки Гризманна и Мбаппе, то Дидье стоит назвать чемпионом. Впрочем, для Франции провалы на крупных турнирах не являются чем-то новым. На ЧМ -2002 финишировали на последнем месте в группе с Сенегалом, Данией и Уругваем.

В 2004 году прекрасный состав провалился в матче с Грецией. В 2006-м и 2016-м, хотя дважды были фаворитами в финалах против Италии и Португалии, допускали глупые ошибки. В немецком матче Зидан боднул Матерацци. Бил за дело, нельзя оскорблять сестру соперника, но подставил Францию. В 2016 году тренер Дешам бездарно спланировал игру против Португалии. Напомним, что команда Роналду с трудом пролезла в финал.

Были третьими в группе, полагались на серии пенальти в плей-офф. Могли бить с «точек» в Париже, но Эдер, нападающий уровня «Локомотива», принёс Сантушу кубок Европы. Мощная Франция слишком часто проваливается, если вспоминать состав и соперников. Можно оправдать тренера Блана в 2012-м. Его основа была намного слабее, чем у Испании. Вопросов нет. Но даже поражение от Германии на ЧМ -2014 – это грех тренера Дешама.

У тебя на поле Варан, Эвра, Погба, Гризманн и Бензема, а не можете забить один гол в ворота немцев? Даже нынешняя Испания не настолько неуязвимая, чтобы прощать Франции результат в полуфинале. Но вылет опытной команды оказался заслуженным. Мбаппе честно резюмировал свою игру, а этот вывод можно расширить на многих в составе сборной Франции:

В футболе ты либо хорош, либо нет. Моё выступление на Евро – это провал. Я хотел стать чемпионом Европы… Теперь поеду в отпуск, хорошо отдохну, мне это нужно, а потом начну новую жизнь.

Франция могла проиграть Англии в двух финалах

Даже если бы прошли Ямаля сейчас, или встретили вместо Хорватии англичан в финале ЧМ -2018 в Москве, оба раза Мбаппе могли ждать разочарования. Франция была хороша в финале в «Лужниках», но этому способствовал уровень соперника. При всем уважении к хорватам, команда Далича ещё на прошлом Евро вылетела от не сильно классно организованной Испании после перестрелки 3:5. Франция тоже участвовала в результативных финалах.

Но поражение от Аргентины — «заслуга» Коло Муани, который не смог реализовать выход один на один, и тренера Дешама. Нельзя врать, будто Дидье простой и мудрый человек. У него вечно конфликты в сборной Франции. Прямо сейчас с Гризманном. Антуан приехал на турнир выжатым. Перепалки с тренером, разумеется, не помогли ему экстренно набрать форму. Без плеймейкера, пасов молодого Погба и рывков юного Мбаппе тренер не справился.

Никто не спорит с уровнем французских футболистов. Даже задира Рабьо, который решил подколоть Ямаля, а в ответ получил шах и мат от 16-летнего парня, умеет играть в роскошный футбол. Только у Англии есть 4 полноценных состава, как у сборной Франции. Например, на Евро-2024 не попал голкипер Лукас Шевалье из «Лилля», который через пару лет может быть элитным вратарем. Йоро – 18-летний защитник из состава «догов», отказывает МЮ .

Англичане готовы заплатить, сколько просит «Лилль», но парень, которому нет места в заявке первой сборной Франции, хочет играть за «Реал», как раньше Варан. Ляпорт и Ле Норман вышли в финал Евро с Испанией, ведь Дешам от них отказался. Но загвоздка в том, что победа в «Лужниках» и успех в Лиге Наций с Бензема не снял с французов печатку великих неудачников. Знаем, что им повезло на ЧМ -98, у бразильца Роналдо был приступ перед финалом.

Также Франции повезло в плей-офф Евро-2000, где проходили крутых соперников. В финале был «золотой гол» Трезеге. Но эксперт на российском ТВ спустя шесть лет промахнется в серии пенальти против Италии на ЧМ -2006. Получается, что в 21-м веке, который стартовал 1 января 2001 года, у Франции 6 из 6 провалов на Евро и 3 – на ЧМ . Ещё два раза проигрывали финалы на мундиалях. Это не провал, но крупная неудача в решающий момент.

Решение оставить Дешама – глупость и саботаж

Слово «саботаж» французского происхождения. «Сабо» это деревянный башмак. По одной из версий, слово «саботаж» придумали, когда во время протестов ткачи блокировали станки башмаками. По другой версии, «саботаж» пошел от выражения «стучать сабо», то есть плохо выполнять работу. Сейчас это слово значит сознательное вредительство. Решение французов оставить Дешама – чистой воды саботаж.

У Франции слишком много провалов вопреки силе. В 2010-м не вышли из группы с ЮАР , Мексикой и Уругваем. При всем уважении к Форлану, все соперники были по зубам конфликтным французам. Но они вечно ссорятся между собой, а Дешам показал истинный класс лишь на ЧМ -2018. Или там просто звёзды сошлись, а не тренер отработал гениально? Куда чаще видим слабую версию большой команды.

Даже на ЧМ -2022 могли проиграть Англии в четвертьфинале, если бы Кейн забил с пенальти. Или Португалии в полуфинале, если бы младший на пару лет Роналду оказался напротив Мбаппе вместо сборной Марокко. У Франции был сложный путь в полуфинал Евро-2024, но даже крутость Испании не может служить оправданием, раз на пляже загорает Зидан. Зинедин готов работать на сборную Франции.

Обычно не рискует, но ставит логичный футбол. Не всегда хорош в трансферах, но сборной Франции они не нужны. К Зидану в штаб придут классные помощники, все захотят работать на обновленную команду. Вернут его друга Беттони, у которого не складывается карьера главным тренером, но Давид – сильный ассистент. Францию можно возродить к ЧМ -2026. Вместо этого заявили, что оставляют Дидье Дешама.