60 млн за ненужного воспитанника. «Барса» хочет подписать игрока, который вывел Испанию в финал Евро

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вчера, 11:16

Ольмо созрел для топ-клуба.

Каталонцы приглядывались весной, но предпочитали другого

Дани попадал в сферу интересов европейских грандов ещё до континентального первенства, поскольку держал стабильный уровень весь сезон. Та же «Барселона» присматривалась к своему воспитаннику.

При этом спортивный директор «блауграны» Деку параллельно рассматривал нескольких кандидатов – ему так же по душе приходились вингер «Ливерпуля» Луис Диас и край «Атлетика» Нико Уильямс. Причём предпочтение функционер отдавал футболисту мерсисайдцев – он дольше показывает высокий уровень и более опытен.

Но Луис для каталонцев – скорее задача-максимум. Всё-таки речь о сложившемся исполнителе на длительном контракте с топ-клубом. «Барса» не может предложить Луису ничего такого, чего не смог бы повторить «Ливерпуль». А Уильямс и Ольмо – более реальные цели.

Дани в любом случае уже тогда было из чего выбрать – параллельно игроком интересовалась «Бавария» и два клуба из АПЛ . В межсезонье за футболиста должна была развернуться серьёзная борьба.

На Евро выдал оверперформанс

Чемпионат Европы серьёзно подогрел интерес к футболисту. Тут важно не только то, что он забил три мяча и идёт среди лидеров в топе бомбардиров. Важно то, когда он включился. Групповую стадию он провёл почти незаметно – на первых двух матчах даже не попадал в стартовый состав, против Албании ограничился ассистом.

Но как же он включился, когда настала пора плей-офф! Гол в ворота Грузии имел не такое большое значение («красная фурия» и так победила с крупным счётом) – куда ярче Дани провёл топ-матчи против хозяев Евро Германии и серебряных призёров ЧМ -2022 Франции. В четвертьфинале полузащитник был вынужден экстренно включиться – на восьмой минуте заменил травмированного Педри. И даже так Дани смог забить – а потом, при равенстве, на последних минутах дополнительного времени отдал голевую на Мерино.

Полуфинал с французами складывался даже тяжелее – «синие» отличились первыми и заставили испанцев отыгрываться. Начало камбэку положил тинейджер Ямаль шедевральным дальним ударом – но именно гол Ольмо стал победным.

Ольмо созрел для топ-клуба

Дани демонстрирует менталитет победителя, качества настоящего лидера – он включился в самый необходимый момент, не затерявшись против топ-соперников и сыграл значительную роль в попадании Испании в финал. Это ключевые качества, когда речь заходит о готовности к испытанию топ-клубом.

И ещё важнее, что это не стихийная вспышка, а плод многолетней работы. Дани годами закалял себя – в 2014 году пошёл на риск и уехал в неизведанную Хорватию добиваться места в старте загребского «Динамо». Спустя шесть лет Дани готовым отправился на повышение в «Лейпциг», где постепенно вырос в лидера топ-клуба. Впечатление от минувшего сезона смазали травмы – но даже так хавбек после восстановления вернулся на топ-уровень, за 21 матч в Бундеслиге отметившись четырьмя голами и пятью ассистами.

Чемпионат Европы для Ольмо просто стал возможностью подтвердить топ-уровень в момент, когда к игроку приковано огромное внимание и оказывается пропорциональное ему давление.

Уйти или остаться

Полузащитнику и самому важно определиться, в каком направлении пойти дальше. Можно остаться в «Лейпциге» или искать вызов в европейском гранде – у обоих вариантов порядочно аргументов.

С одной стороны, лучше закрепить успех. Когда ты впервые выдаёшь перформанс на международном турнире, у потенциальных покупателей остаются сомнения – будет ли показанная планка поддерживаться на клубном уровне. Теперь за Дани будут следить пристальнее – а в «Лейпциге» хавбек легко сможет подтвердить свой уровень (он уже является системообразующим элементом команды, плюс «Лейпциг» прогрессирует при Розе). Да и не всем же суждено проявить себя в «Баварии», «Барсе», «Ливерпуле», других грандах. А в «Лейпциге» всё привычно и знакомо.

С другой, Дани уже обратил на себя внимание, за него готовы бороться – и грех этим не воспользоваться. После ухода из родной «Барселоны» остался гештальт – теперь же «сине-гранатовые» хотят его вернуть. Тем более команда в состоянии кризиса. В таких условиях, во-первых, у Дани 100 процентов будет достаточно игрового времени, а во-вторых, он может стать одним из тех, кто выведет «блауграну» из кризисного состояния.

Претендентам надо поторопиться

К этому моменту круг претендентов на Ольмо сузился. Из гонки выбыл «Ливерпуль» — мерсисайдцы до последнего сомневались в необходимости подписания полузащитника и решили сэкономить. Слухи относительно интереса «Баварии» тоже поутихли – мюнхенцы уже провернули топ-трансфер опорника Пальиньи.

Зато подключился «Челси» и сохраняется интерес «Барселоны». При этом у тех же каталонцев никуда не исчезли финансовые проблемы – а воспользоваться пунктом об отступных можно лишь до 20 июля. Сам футболист подтверждает:

Да, так и есть. Поэтому если клубы хотят меня приобрести, то они знают, что делать. До 20 июля еще есть время, иначе потом переговоры будут сложными. А так у меня контракт с «Лейпцигом», и я хочу выигрывать титулы.

По последним данным, фиксированная сумма отступных – 60 млн евро. Это значит, что клубам достаточно предложить эту сумму «Лейпцигу» – и тогда останется лишь договориться с игроком. Но после 20 июля этот пункт перестанет действовать – и провернуть сделку станет гораздо сложнее. Пока в гонке со временем «Барса» проигрывает.