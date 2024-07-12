Дважды становился чемпионом Испании, играл с Дасаевым, проваливался с «Алавесом». Главные факты о лучшем тренере Евро-2024

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вчера, 21:45

Луис де ла Фуэнте нацелился на четвёртый трофей.

В декабре 2022 года после неудачи на чемпионате мира ушёл в отставку главный тренер сборной Испании Луис Энрике. И велико же было удивление болельщиков, когда вакантное место занял бывший тренер молодёжки, 61-летний Луис де ла Фуэнте. Многие пожимали плечами — неужели более именитого специалиста не нашлось?

Выбор Рубиалеса

Но были и те, кто поддержал испанскую федерацию футбола и её тогдашнего президента Луиса Рубиалеса, которого потом чуть со свету не сжили за невинный поцелуй футболистки. Ведь это именно Рубиалес стал инициатором назначения бывшего тренера юношеской, молодёжной и олимпийской сборных Испании в главную команду страны. Успешный Де ла Фуэнте знает большинство испанских футболистов с младых ногтей, довёл их от юношеской сборной до первой, кому, как не ему, очень уважаемому в среде игроков человеку, руководить командой.

Тем более что де ла Фуэнте не просто тренировал юношей, молодёжь и олимпийцев, но и добивался с ними приличных успехов. Например, в 2015-м он помог юным испанцам выиграть чемпионат Европы. В финале юношеская сборная страны победила российскую команду со счётом 2:0. Взяли реванш за поражение от нашей команды в групповом турнире 1:3. Из того состава на Евро-2024 играют вратарь Унаи Симон, ведущий полузащитник Родри и автор победного гола в ворота немцев Микель Мерино. Наверняка читателям будет интересно, кто же играл в сборной России, которую тренировал Дмитрий Хомуха. Назову несколько имён — Александр Головин, Дмитрий Баринов и Никита Чернов.

Через четыре года молодёжная сборная Испании стала первой на проходившем в Италии чемпионате Европы среди сверстников. В финале они победили Германию благодаря голам Фабиана Руиса и Дани Ольмо. И, конечно же, в том составе играли уже упомянутые Симон и Мерино.

Де ла Фуэнте мог сделать своеобразный хет-трик, если бы смог привести команду к победе на Олимпиаде в Токио. Но в финале испанские олимпийцы в дополнительное время проиграли бразильцам 1:2, причём решающий гол провёл Малком. Из той сборной на Евро-2024 приехали Марк Кукурелья, Дани Ольмо, Педри, Унаи Симон и Микель Мерино.

Третьего крупного тренерского успеха Луис де ла Фуэнте добился уже в первой сборной страны. Под его руководством испанцы выиграли Лигу Наций. Пока молодой и не самый престижный, но всё же крупный международный турнир. Теперь 63-летний невысокий лысый дяденька с бородкой в шаге от своей главной вершины.

«Лев» из Бильбао

Нельзя сказать, что де ла Фуэнте — какой-то мистер Икс испанского масштаба. В своё время он был весьма известным игроком. Наполовину баск, наполовину испанец, воспитанник «Атлетика». Играл на позиции левого защитника. Начало карьеры Луиса пришлось как раз на баскский расцвет в испанском футболе — первая половина восьмидесятых. Четыре года подряд клубы из Эускади становились чемпионами страны: по два раза «Реал Сосьедад» и «Атлетик». Совпадение, а может и нет, но клуб из Бильбао выиграл оба титула, когда де ла Фуэнте прописался в основе «львов». А в сезоне 1983/84 была ещё и победа в Кубке. На чемпионские сезоны пришлись и первые голы Луиса.

До первой сборной Луис де дослужился, но поиграл за юношей и молодёжку. Как говорил однажды сам тренер, именно тогда он проникся духом команды, собранной из ровесников, представлявших разные регионы страны. И тогда де ла Фуэнте понял, что когда-нибудь будет работать с молодыми игроками и делать из них звёзд.

Постепенно «Атлетик» сдал свои позиции. Во многом из-за ухода ведущих игроков. В том числе и будущего тренера сборной Испании. Де ла Фуэнте оказался игроком «Севильи». Через год с небольшим его одноклубником стал знаменитый вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев. Надо сказать, что наш голкипер нередко начинал атаки андалусийцев броском мяча рукой своему левому защитнику.

Отец солдатам

Луис ушёл из «Севильи» в начале 90-х и вернулся в родной «Атлетик». Где нечасто выходил на поле. Свой последний сезон в карьере игрока он провёл за третий клуб из Страны Басков — «Алавес». Там же, в городе Витория, де ла Фуэнте провёл свой первый и пока единственный сезон в качестве тренера клубной команды. Получилось крайне неудачно — не продержался и двух месяцев. Был уволен за плохие результаты. Луис хотел даже бросить ремесло и отправиться выращивать виноград в родной городок Аро. Но позвонил Хулен Лопетеги и предложил стать помощником в юношеской сборной Испании. Так всё и закрутилось.

В Испании сейчас нередко сравнивают де ла Фуэнте с Висенте Дель Боске, хотя истории не вполне параллельны. Дель Боске тоже не был лидером мадридского «Реала», а являлся просто хорошим добротным игроком. Также внезапно стал главным тренером и добился огромных успехов как в клубе, так и в сборной. Успехи де ла Фуэнте пока скромнее и все они связаны со сборными. Но двух специалистов роднит бережное отношение к игрокам, умение принимать нестандартное решение и доверие к молодым футболистам. Посмотрите, как нынешний тренер сборной научился правильно использовать Альваро Морату, уже немолодого футболиста. Или как он не испугался привлечь в первую команду страны школьника Ламина Ямаля, которого называют главной звездой сборной.

Луис де ла Фуэнте стал главным открытием нынешнего чемпионата Европы. «Красная фурия» дошла до финала, показывая самый симпатичный футбол на турнире. Кроме того, специалист создал в сборной Испании очень добрую, семейную атмосферу. Футболисты с радостью приезжают в команду, где забывают свои клубные противоречия и полностью отдают себя игре. Наверное, в этом кроется секрет данного коллектива.