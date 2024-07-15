Винисиус упустил «Золотой мяч», а Хамес – трофей. Завершился безумный Кубок Америки

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вчера, 20:57

У Аргентины рекорд, а Бразилия провалилась.

Бразильцы потеряли яркий стиль

Главной персоной на Кубке Америки стал аргентинский наставник сборной Уругвая Марсело Бьелса. Он превратил пресс-конференции в шоу. На поле тоже неплохо получалось. Его Уругвай снова обыграл Бразилию. На этот раз в серии пенальти. Винисиус пропустил решающий поединок. Поскольку у бразильца плохая репутация, то жюри «Золотого мяча» могут услышать наставника сборной Испании. В обновленном рейтинге букмекеров новый лидер, лучший игрок чемпионата Европы Родри. Перес постарается убедить голосовать за своего парня из «Реала». Но теперь за награду отвечают в ФИФА , а не в Париже. Голосование на «Золотой мяч» будет сложными, а вот оценки игры сборной Бразилии сделать проще. Нет тренера мирового класса. Анчелотти отказался. Нет состава, с которым можно показать стиль «играй красиво». Испания сохранила идентичность и развивалась на Евро-2024. Бразильцы потеряли себя, не вышли в финал Кубка Америки. Форвард Эндрик против Уругвая не касался мяча, словно его фамилия Кейн, и малыш играет за скучную Англию.

Аргентина взяла кубок в 16-й раз

Кубок Америки намного более древний турнир, чем чемпионат Европы. Испания вырвалась вперёд с четвертой победой, а сборная Аргентины опередила команду Уругвая, когда взяла шестнадцатый кубок. Но важно напомнить, что это всего лишь вторая победа за 30 лет. Чилийцы тоже выигрывали трофей дважды на таком отрезке. У Месси долго не получилось на Кубках Америки. В этот раз снова сыграл так себе. А вот Лаутаро Мартинес стал лучшим снайпером Кубка Америки, забил 5 мячей. На счету форварда «Интера» победный гол в сложном финале. Зашли в овертайм против Колумбии. Но один Мартинес – защитник Лисандро, хорошо блокировал чужие попытки, а другой – Лаутаро, удачно открылся после умной передачи Ло Чельсо. А капитан Месси был зрителем. У Лионеля 1 гол и 1 ассист, но легендарный форвард не стал героем финала. Сначала получил по ноге, а потом подвернул стопу. Плакал на скамейке, ведь не было понятно, выиграет ли Аргентина второй Кубок Америки подряд. Всё сложилось для фаворита удачно, но понервничали.

Колумбийцы проиграли за полем

Фанатам сборной Колумбии не стоило нападать на семьи игроков Уругвая в полуфинале турнира. Футбол удивительным образом не терпит подобные вещи. В финале фанаты Аргентины и Колумбии тоже полезли через вентиляцию и ограждения на стадион в Майами. Нарушали закон, из-за них на арену не попали люди с дорогими билетами. Обидно прилететь из Южной Америки и оказаться перед закрытыми решетками, ведь дикари вломились на стадион без билетов. Хорошо, что в давке никто не погиб. Плохо, что отвлекли от событий на поле. Кордоба из «Краснодара» в финале отметился промахами, а лидер команды Хамес Родригес, хоть и получил приз лучшему игроку Кубка Америки, разминулся с историческим успехом. У Колумбии всего одна победа на турнире. Многие футболисты родились после неё. Нестор Лоренцо поставил классную игру, Диас и Родригес помогали Кордобе. Риос, Лерма и Ариас оставили неплохое впечатление в центре поля. Давинсон Санчес и Дани Муньос классно сыграли в обороне. Правого защитника «Кристал Пэлас» не хватало в финале. Колумбийские футболисты молодцы, а колумбийские фанаты должны исправиться. Нельзя пролезать на стадионы через вентиляцию.

Организаторы – главные антигерои

Сейчас футбольные чиновники из США и Южной Америки перебрасывают ответственность друг на друга. КОНМЕБОЛ , который в ответе за организацию Кубка Америки, кивает на местную полицию и стюардов. В ответ получают, что в США предоставили плохие газоны и большие стадионы, а вина за проколы в организации лежит на чиновниках из Южной Америки. Решили заработать, показывая игры Бразилии, Аргентины, Уругвая и Колумбии. И сэкономили на организованных расходах. Базы некоторых команд, вроде Боловии, не были готовы. Через год в США будет Клубный чемпионат мира, приедут ведущие команды из Европы. Ещё через год чемпионат мира. Бьелса предупреждал, что развели бардак. Скандальное поведение зрителей лишь подтвердило всё, что сказал Марсело. Кубок Америки и так пострадал из-за переноса. В Эквадоре отказались проводить турнир в 2023-м. Решение гонять параллельно с чемпионом Европы оказалось ошибочным. Не были в центре внимания. И дело не только в неудобном ночном времени проведения матчей для зрителей из футбольной Европы.

На Кубке Америки хватало сюрпризов

Победитель предсказуемый. Но путь в финал оказался сложным. Голкипер Эмилиано Мартинес спасал команду Месси и выиграл ещё одну важную серю пенальти в матче против Эквадора. Одиннадцатиметровые били сразу после основного времени без овертаймов. Отличная идея. Наверное, на ЧМ и Евро в будущем надо поступать аналогично. Команды будут стараться победить, а зрителей избавят от получасовой возни, которая редко завершается классным футболом из-за усталости игроков. Именно присутствие на Кубке Америки ребят, которые сохранили свежесть после клубного сезона, позволило добавить на карту героев парочку новых имен. Напарник Захаряна из «Реал Сосьедада», левый латераль сборной Венесуэлы Арамбуру ярко провёл три матча. Ему всего 21 год. Поддержал усилия ветерана Рондона, бывшего форварда «Зенита», Соломон забил 3 мяча. Неплохо смотрелся Кайседо из «Челси» и сборной Эквадора. Можно похвалить двух центральных хавбеков Уругвая Угальде из ПСЖ и Вальверде из «Реала». Привычно мазал форвард Нуньес, но выходил на ударные позиции. Хорошо сыграл колумбиец Диас, вингер «Ливерпуля», пока его папа становился героем роликов, где танцует с горячими фанатками.