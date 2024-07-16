Тренеры моложе 30 лет на ЧМ-30: Аргентинец Трамутола — мало кто и сейчас знает его в лицо

На первом чемпионате мира 1930 г. у нескольких команд было по два тренера. Это признаёт ФИФА, это признают историки футбола. Правда, иногда сами федерации указывают только одного из двух тренеров, хотя на сайте той же ФИФА есть две фамилии.
Сегодня речь пойдёт о сборной Аргентины.
Сайты ФИФА и rsssf указывают две фамилии — Франсиско Оласар (Francisco Olazar) и Хуан Хосе Трамутола (Juan José Tramútola). Только сегодня уточнил у аргентинского специалиста — фамилия Трамутола читается с ударением на У, хотя чаще всего по-испански (тем более по-английски) пишется без верхнего знака, Tramutola. Принимайте во внимание, что в испанском языке звук Л всегда мягкий, поэтому по-русски будет ближе к ТрамУтоля. Но оставим общепринятый вариант.
На сайте ФИФА первым указан Хуан Трамутола. На сайте rsssf — первым уже указан Оласар. На сайте AFA (аргентинской ассоциации) в качестве Director técnico указан Трамутола. Это принятый термин, с сокращением DT. И на сайте AFA вторая фамиля не указана.
В бразильской прессе был и такой термин Director dos exercicios для Трамутола — то бишь главный по физподготовке. Между прочим, на сайте rsssf в теме Argentine Squads in the World Cups указан первым Оласар, потом Трамутола. В строке Physical Trainer вновь указан Трамутола.
Короче говоря, не отрицается, что было два тренера, но выбрать, кто из них был главным не представляется возможным.
Франсиско Оласар был 45-летним на турнире. Он бывший известный футболист, 12 лет отыгравший в клубе Расинг с 1910 по 1922 годы. Ирал и в сборной Аргентины.
А вот Хуан Трамутола был всего лишь 27-летним специалистом. Но, между прочим, перед его фамилией частенько ставили слово profesor. А по-испански это значит всего-навсего «учитель», т.е. учитель физкультуры. Но некоторые формально его считают главным. Я вам так скажу — в те времена люди на посту DT ещё не имели того влияния, которое есть сейчас. Зачастую, они даже не имели влияния на формирование состава. Главными были игроки, они и решали многие вопросы сами. Вот известный в прошлом футболист Оласар и был назначен как раз для контакта с игроками.
Как бы то ни было, но тренерский тандем Оласар — Трамутола (или наоборот) выиграл в 1929 турнир Копа Америка и привёл сборную Аргентины в финал первого в истории чемпионата мира.
15 июля 1930 на ЧМ-30 сборная Аргентины играла против Франции. У руля сборной Аргентины один из тренеров был в возрасте 27 лет и 267 дней.
Правда, этот широко растиражированный показатель придётся немного подкорректировать.
Дело в том, что в подавляющем количестве ресурсов днём рождения Хуана Хосе Трамутола значится 21 октября 1902 года.
Но есть официальный документ от 1963 года о посещении Бразилии этим аргентинским специалистом. Вот его миграционная карточка:
Мы видим, что день рождения у него 20 октября.
Это же подтверждает и сайт клуба Бока Хуниорс, тренером которого он был в 1937-38 годах:
Поправка в один день — это пустяки. Но его имя фигурирует среди трёх самых молодых тренеров в истории турниров Кубка мира. Статистический сборник ФИФА на русском языке «Достижения и рекорды. Статистика Чемпионата мира ФИФА» был выпущен и стал доступен в сети перед ЧМ-2018. Вот обложка этого издания:
В разделе о рекордах тренеров есть две таблицы — самые молодые и самые возрастные:
Возраст Трамутола рассчитан от неверной даты рождения, в действительности у него должно быть 27 лет и 268 дней.
Жёлтым в этой таблице выделены вновь добавленные строки по итогам ЧМ-2018, но это среди тренеров-ветеранов.
Перед тем, как мы перейдём к фото с ЧМ-30, отметим особо вот что. С 99,9% вероятностью могу утверждать, что в интернете вы не найдёте ни одного фото сборной Аргентины с ЧМ-30, в котором была бы подпись с именами игроков и тренеров, и где фамилия Трамутола была бы указана точно для этого тренера. Практически на всех таких фото мы видим лицо Трамутола, но написано, что это Франсиско Оласар. А фамилия Трамутола в подписи к фото соответственно приходится то на массажиста, то на медика. Чехарда, длящаяся уже очень давно. А вот за Оласара частенько выдают как раз медика, по комплекции и по обличию они похожи, но врач помоложе. Да и с грелкой в руках вряд ли бы был тренер — соответствующие фото вы увидите далее.
Фото Трамутола в солидном возрасте вы уже видели. А вот так он выглядел перед первым матчем на ЧМ-30 против Франции:
Эту подпись к фото сделал я. Чтобы вы понимали масштаб путаницы, вот фото с подписью от Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS):
Это фото перед матчем с Чили. Слева первым стоит как раз Франсиско Оласар — в подписи он значится как official (читай — неопознан). Третьим слева стоит тренер Хуан Хосе Трамутола — в подписи он значится как Оласар. На правом фланге, в ряду стоящих, в белых брюках массажист Мануэль «Чичило» Сола — его указали верно! А следом стоит, видимо, врач (имени его я пока не знаю) — так в подписи это никто иной как Трамутола.
Про грелку помните? Вот вам фото сборной Аргентины перед финальным матчем, даже в цвете:
Оласара тут нет, массажист и врач как всегда вместе справа на фото, врач с грелкой (хорошо не с клизмой :)). А слева, частенько на фото рядом с Хуаном Эваристо, тренер команды Хуан Хосе Трамутола.
Вот фрагмент фото перед матчем с Чили:
Это единственной фото, где оба тренера, и единственное фото, на котором Оласар вместе с командой.
Отдельные его фото есть. Вот Франсиско Оласар 18 июля 1930 в день открытия стадиона Сентенарио:
Есть и фото Франсиско Оласара, так сказать, на рабочем месте (это явно не в Монтевидео!):
Курит на рабочем месте!
С врачом (с тем, что с грелкой) Оласар на лицо очень похожи, но молодость выдает себя сразу.
Вот вам и другой вариант путаницы, вновь фото перед финалом, с именами не от меня, а от всемирно известного фотоагентства:
В качестве Трамутола теперь предлагается посмотреть не на врача с грелкой, а на массажиста Сола. А настоящий Трамутола вновь «в роли» Оласара.
Пришлось сразу внести коррективы, чтобы в сети не гуляло фото с неверными именами.
Вообще Трамутола есть на общекомандных фото перед всеми 5 матчами на ЧМ-30. Оласар же только раз попал в объектив на общекомандных фото.
Массажист Мануэль Сола (с ударением на А в фамилии) — легендарная личность в сборной Аргентины. Он работал в команде в 1928 года. Кстати, в 1929 сборная Аргентины с тандемом тренеров Оласар — Трамутола выиграли Копа Америка, массажист Сола также был при деле. Вообще массажист по прозвищу Чичило проработал в сборной Аргентины 25 лет. Он скоропостижно скончался в феврале 1953 во время первого так называемого чемпионата Южной Америки по футболу среди ветеранов, дело было в Бразилии. У Сола случился сердечный приступ на трибуне, когда он смотрел очередной матч. Ему было 56 лет. Аргентинская команда снялась с соревнований и сопровождала забальзамированное тело массажиста на родину.
Кстати говоря, старший из братьев Эваристо, Хуан — он на фото между двух тренеров — был постарше Трамутола, ровно на 4 месяца старше. Старше Трамутола также были Луис Монти (29), Рамон Муттис (31) и Наталио Перинетти (29).
В первом матче с Францией сидевшие на трибунах уругвайские игроки провоцировали и оскорбляли аргентинских футболистов, которым никак не удавалось забить хотя бы гол европейцам. Особо преуспел в оскорблениях Эктор Скароне, с ним чуть ли не в драку полез аргентинец Роберто Черро. Бразильский судья минут на 5-6 раньше времени дал финальный свисток. Черро и полез на трибуну искать уругвайца. Когда выяснилась оплошность арбитра, игроков кое-как уже из раздевалок выпроводили опять на поле. Но не Черро, он все рыскал по трибунам в поисках обидчика.
После игры 22-летний Черро, а также ветераны Муттис и Перинетти отказались далее играть в сборной на турнире в обстановке оскорблений.
Никто из штаба сборной не мог ничего сделать, даже именитый в прошлом игрок Расинга Франсиско Оласар, которого и приглашали в качестве посредника для поиска общего языка с игроками,— не справился. Непростое это дело — быть тренером.
Но, пожалуй, самый главный вопрос в биографии Хуана Хосе Трамутола — это дата ухода. В любой Википедии на любом языке вы прочитаете, что его не стало в 1968. Однако посмотрите на последнюю строку его биографических данных на скане с сайта Боки Хуниорс — Трамутола умер 23 августа 1991 года на 89-м году жизни. Как уверил меня аргентинский коллега — на сайте Боки работают серьёзные и аккуратные спецы, данные проверены.
Куда ни кинь — везде неточности, подмены, переиначивание фактов.
Вот фото тренера Трамутола в 1937 году, он руководил Бока Хуниорс:
Хуан Хосе Трамутола на привычном месте слева по фото. Участники ЧМ-30 Франсиско Варальо, Роберто Черро и Педро Суарес продолжали играть в Боке, под его руководством, первые двое за сезон только в чемпионате вдвоём наколотили 42 гола. Плюс знаменитый бразилец Домингес Да Гия сыграл в клубе в том сезоне. Да этот учитель физкультуры умел находить общий язык с игроками.
Для сведения. Главный собиратель информации по ЧМ-30, англичанин Дин Локьер, наотрез отказывается признавать Трамутола тренером, несмотря на таблицы от ФИФА. Он наотрез отвергает концепцию двух тренеров — главный всегда один. Да англичанин и Оласара готов не признавать, говоря о техническом комитете (читай — функционеры).
Сами аргентинцы, повторюсь, пишут то Оласара как DT, то Трамутола. Когда речь заходит о рекордах, то всегда вспоминают 27-летнего аргентинца, выведшего сборную в финал чемпионата мира.
Но вот ведь казус — есть такое издание 2014 года, называется Diccionario de Argentina en los Mundiales (Словарь Аргентины на мундиалях), 128 страниц. Там в алфавитном порядке перечислены все игроки и тренеры, принимавшие участие на ЧМ с 1930 по 2010 годы включительно. Для каждого даны биографические сведения, немного статистики. Так вот на букву Т в этом издании фамилия Трамутола вообще не значится. Оласар имеется в своем разделе на букву О.
Между прочим, Хуан Трамутола получил именную медаль за ЧМ-30. Её вы видите на фото обложки данной статьи.
Хуан Хосе Трамутола. А был ли такой?! Странный подход, вспоминать только ради рекорда. Да и рекорд продержался недолго. Через 4 года другой тренер другой сборной Аргентины (любители) на втором чемпионате мира был и вовсе иностранцем 26 лет от роду. Хотя по нему есть и противоречивые сведения о дате его рождения.