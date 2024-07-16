Тренеры моложе 30 лет на ЧМ-30: Аргентинец Трамутола — мало кто и сейчас знает его в лицо

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вчера, 23:38

На первом чемпионате мира 1930 г. у нескольких команд было по два тренера. Это признаёт ФИФА , это признают историки футбола. Правда, иногда сами федерации указывают только одного из двух тренеров, хотя на сайте той же ФИФА есть две фамилии.

Сегодня речь пойдёт о сборной Аргентины.

Сайты ФИФА и rsssf указывают две фамилии — Франсиско Оласар (Francisco Olazar) и Хуан Хосе Трамутола (Juan José Tramútola). Только сегодня уточнил у аргентинского специалиста — фамилия Трамутола читается с ударением на У, хотя чаще всего по-испански (тем более по-английски) пишется без верхнего знака, Tramutola. Принимайте во внимание, что в испанском языке звук Л всегда мягкий, поэтому по-русски будет ближе к ТрамУтоля. Но оставим общепринятый вариант.

На сайте ФИФА первым указан Хуан Трамутола. На сайте rsssf — первым уже указан Оласар. На сайте AFA (аргентинской ассоциации) в качестве Director técnico указан Трамутола. Это принятый термин, с сокращением DT. И на сайте AFA вторая фамиля не указана.

В бразильской прессе был и такой термин Director dos exercicios для Трамутола — то бишь главный по физподготовке. Между прочим, на сайте rsssf в теме Argentine Squads in the World Cups указан первым Оласар, потом Трамутола. В строке Physical Trainer вновь указан Трамутола.

Короче говоря, не отрицается, что было два тренера, но выбрать, кто из них был главным не представляется возможным.

Франсиско Оласар был 45-летним на турнире. Он бывший известный футболист, 12 лет отыгравший в клубе Расинг с 1910 по 1922 годы. Ирал и в сборной Аргентины.

А вот Хуан Трамутола был всего лишь 27-летним специалистом. Но, между прочим, перед его фамилией частенько ставили слово profesor. А по-испански это значит всего-навсего «учитель», т.е. учитель физкультуры. Но некоторые формально его считают главным. Я вам так скажу — в те времена люди на посту DT ещё не имели того влияния, которое есть сейчас. Зачастую, они даже не имели влияния на формирование состава. Главными были игроки, они и решали многие вопросы сами. Вот известный в прошлом футболист Оласар и был назначен как раз для контакта с игроками.

Как бы то ни было, но тренерский тандем Оласар — Трамутола (или наоборот) выиграл в 1929 турнир Копа Америка и привёл сборную Аргентины в финал первого в истории чемпионата мира.

15 июля 1930 на ЧМ -30 сборная Аргентины играла против Франции. У руля сборной Аргентины один из тренеров был в возрасте 27 лет и 267 дней.

Правда, этот широко растиражированный показатель придётся немного подкорректировать.

Дело в том, что в подавляющем количестве ресурсов днём рождения Хуана Хосе Трамутола значится 21 октября 1902 года.

Но есть официальный документ от 1963 года о посещении Бразилии этим аргентинским специалистом. Вот его миграционная карточка:

Мы видим, что день рождения у него 20 октября.

Это же подтверждает и сайт клуба Бока Хуниорс, тренером которого он был в 1937-38 годах:

Поправка в один день — это пустяки. Но его имя фигурирует среди трёх самых молодых тренеров в истории турниров Кубка мира. Статистический сборник ФИФА на русском языке «Достижения и рекорды. Статистика Чемпионата мира ФИФА » был выпущен и стал доступен в сети перед ЧМ -2018. Вот обложка этого издания:

В разделе о рекордах тренеров есть две таблицы — самые молодые и самые возрастные:

Возраст Трамутола рассчитан от неверной даты рождения, в действительности у него должно быть 27 лет и 268 дней.

Жёлтым в этой таблице выделены вновь добавленные строки по итогам ЧМ -2018, но это среди тренеров-ветеранов.

Перед тем, как мы перейдём к фото с ЧМ -30, отметим особо вот что. С 99,9% вероятностью могу утверждать, что в интернете вы не найдёте ни одного фото сборной Аргентины с ЧМ -30, в котором была бы подпись с именами игроков и тренеров, и где фамилия Трамутола была бы указана точно для этого тренера. Практически на всех таких фото мы видим лицо Трамутола, но написано, что это Франсиско Оласар. А фамилия Трамутола в подписи к фото соответственно приходится то на массажиста, то на медика. Чехарда, длящаяся уже очень давно. А вот за Оласара частенько выдают как раз медика, по комплекции и по обличию они похожи, но врач помоложе. Да и с грелкой в руках вряд ли бы был тренер — соответствующие фото вы увидите далее.

Фото Трамутола в солидном возрасте вы уже видели. А вот так он выглядел перед первым матчем на ЧМ -30 против Франции:

Эту подпись к фото сделал я. Чтобы вы понимали масштаб путаницы, вот фото с подписью от Международной федерации футбольной истории и статистики ( IFFHS ):

Это фото перед матчем с Чили. Слева первым стоит как раз Франсиско Оласар — в подписи он значится как official (читай — неопознан). Третьим слева стоит тренер Хуан Хосе Трамутола — в подписи он значится как Оласар. На правом фланге, в ряду стоящих, в белых брюках массажист Мануэль «Чичило» Сола — его указали верно! А следом стоит, видимо, врач (имени его я пока не знаю) — так в подписи это никто иной как Трамутола.

Про грелку помните? Вот вам фото сборной Аргентины перед финальным матчем, даже в цвете:

Оласара тут нет, массажист и врач как всегда вместе справа на фото, врач с грелкой (хорошо не с клизмой :)). А слева, частенько на фото рядом с Хуаном Эваристо, тренер команды Хуан Хосе Трамутола.

Вот фрагмент фото перед матчем с Чили:

Это единственной фото, где оба тренера, и единственное фото, на котором Оласар вместе с командой.

Отдельные его фото есть. Вот Франсиско Оласар 18 июля 1930 в день открытия стадиона Сентенарио:

Есть и фото Франсиско Оласара, так сказать, на рабочем месте (это явно не в Монтевидео!):

Курит на рабочем месте!

С врачом (с тем, что с грелкой) Оласар на лицо очень похожи, но молодость выдает себя сразу.

Вот вам и другой вариант путаницы, вновь фото перед финалом, с именами не от меня, а от всемирно известного фотоагентства:

В качестве Трамутола теперь предлагается посмотреть не на врача с грелкой, а на массажиста Сола. А настоящий Трамутола вновь «в роли» Оласара.

Пришлось сразу внести коррективы, чтобы в сети не гуляло фото с неверными именами.

Вообще Трамутола есть на общекомандных фото перед всеми 5 матчами на ЧМ -30. Оласар же только раз попал в объектив на общекомандных фото.

Массажист Мануэль Сола (с ударением на А в фамилии) — легендарная личность в сборной Аргентины. Он работал в команде в 1928 года. Кстати, в 1929 сборная Аргентины с тандемом тренеров Оласар — Трамутола выиграли Копа Америка, массажист Сола также был при деле. Вообще массажист по прозвищу Чичило проработал в сборной Аргентины 25 лет. Он скоропостижно скончался в феврале 1953 во время первого так называемого чемпионата Южной Америки по футболу среди ветеранов, дело было в Бразилии. У Сола случился сердечный приступ на трибуне, когда он смотрел очередной матч. Ему было 56 лет. Аргентинская команда снялась с соревнований и сопровождала забальзамированное тело массажиста на родину.

Кстати говоря, старший из братьев Эваристо, Хуан — он на фото между двух тренеров — был постарше Трамутола, ровно на 4 месяца старше. Старше Трамутола также были Луис Монти (29), Рамон Муттис (31) и Наталио Перинетти (29).

В первом матче с Францией сидевшие на трибунах уругвайские игроки провоцировали и оскорбляли аргентинских футболистов, которым никак не удавалось забить хотя бы гол европейцам. Особо преуспел в оскорблениях Эктор Скароне, с ним чуть ли не в драку полез аргентинец Роберто Черро. Бразильский судья минут на 5-6 раньше времени дал финальный свисток. Черро и полез на трибуну искать уругвайца. Когда выяснилась оплошность арбитра, игроков кое-как уже из раздевалок выпроводили опять на поле. Но не Черро, он все рыскал по трибунам в поисках обидчика.

После игры 22-летний Черро, а также ветераны Муттис и Перинетти отказались далее играть в сборной на турнире в обстановке оскорблений.

Никто из штаба сборной не мог ничего сделать, даже именитый в прошлом игрок Расинга Франсиско Оласар, которого и приглашали в качестве посредника для поиска общего языка с игроками,— не справился. Непростое это дело — быть тренером.

Но, пожалуй, самый главный вопрос в биографии Хуана Хосе Трамутола — это дата ухода. В любой Википедии на любом языке вы прочитаете, что его не стало в 1968. Однако посмотрите на последнюю строку его биографических данных на скане с сайта Боки Хуниорс — Трамутола умер 23 августа 1991 года на 89-м году жизни. Как уверил меня аргентинский коллега — на сайте Боки работают серьёзные и аккуратные спецы, данные проверены.

Куда ни кинь — везде неточности, подмены, переиначивание фактов.

Вот фото тренера Трамутола в 1937 году, он руководил Бока Хуниорс:

Хуан Хосе Трамутола на привычном месте слева по фото. Участники ЧМ -30 Франсиско Варальо, Роберто Черро и Педро Суарес продолжали играть в Боке, под его руководством, первые двое за сезон только в чемпионате вдвоём наколотили 42 гола. Плюс знаменитый бразилец Домингес Да Гия сыграл в клубе в том сезоне. Да этот учитель физкультуры умел находить общий язык с игроками.

Для сведения. Главный собиратель информации по ЧМ -30, англичанин Дин Локьер, наотрез отказывается признавать Трамутола тренером, несмотря на таблицы от ФИФА . Он наотрез отвергает концепцию двух тренеров — главный всегда один. Да англичанин и Оласара готов не признавать, говоря о техническом комитете (читай — функционеры).

Сами аргентинцы, повторюсь, пишут то Оласара как DT, то Трамутола. Когда речь заходит о рекордах, то всегда вспоминают 27-летнего аргентинца, выведшего сборную в финал чемпионата мира.

Но вот ведь казус — есть такое издание 2014 года, называется Diccionario de Argentina en los Mundiales (Словарь Аргентины на мундиалях), 128 страниц. Там в алфавитном порядке перечислены все игроки и тренеры, принимавшие участие на ЧМ с 1930 по 2010 годы включительно. Для каждого даны биографические сведения, немного статистики. Так вот на букву Т в этом издании фамилия Трамутола вообще не значится. Оласар имеется в своем разделе на букву О.

Между прочим, Хуан Трамутола получил именную медаль за ЧМ -30. Её вы видите на фото обложки данной статьи.

Хуан Хосе Трамутола. А был ли такой?! Странный подход, вспоминать только ради рекорда. Да и рекорд продержался недолго. Через 4 года другой тренер другой сборной Аргентины (любители) на втором чемпионате мира был и вовсе иностранцем 26 лет от роду. Хотя по нему есть и противоречивые сведения о дате его рождения.