"Цюрих” — "Шелбурн”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 16:23

"Цюрих”

На данный момент этот футбольный клуб занимает 144-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего поединка с "Шелбурном”. 12-го числа команда уступила четыре мяча "Магдебургу” (4:0).

20-го июля "Цюрих” обыграл "Ивердон” с результатом 2:0.

"Шелбурн”

"Красные” на данный момент занимают 363-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты крайней пары сыгранных матчей. 18-го июля встреча с "Сент-Джозефс” закончилась вничью со счетом 1:1.

21-го числа "Шелбурн” выиграл "Брей Уондерерс” с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Цюриха” — 1.29

· Ничья — 5.40

· Победит "Шелбурн” — 9.55

· Победит "Цюрих” с форой -1.5 — 1.87

· ТБ 3.5 — 2.60

· ТМ 3.5 — 1.48

Статистика

· "Цюрих” выиграл 8 из 10 последних матчей.

· "Шелбурн” за тот же период времени получил 7 триумфов.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Швейцарская команда показывает серию несколько лучше чем "Шелбурн”. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle будет победа "Цюриха” с коэффициентом 1.29.