"Цюрих” — "Шелбурн”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Цюрих”
На данный момент этот футбольный клуб занимает 144-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего поединка с "Шелбурном”. 12-го числа команда уступила четыре мяча "Магдебургу” (4:0).
20-го июля "Цюрих” обыграл "Ивердон” с результатом 2:0.
"Шелбурн”
"Красные” на данный момент занимают 363-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты крайней пары сыгранных матчей. 18-го июля встреча с "Сент-Джозефс” закончилась вничью со счетом 1:1.
21-го числа "Шелбурн” выиграл "Брей Уондерерс” с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Цюриха” — 1.29
· Ничья — 5.40
· Победит "Шелбурн” — 9.55
· Победит "Цюрих” с форой -1.5 — 1.87
· ТБ 3.5 — 2.60
· ТМ 3.5 — 1.48
Статистика
· "Цюрих” выиграл 8 из 10 последних матчей.
· "Шелбурн” за тот же период времени получил 7 триумфов.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
Швейцарская команда показывает серию несколько лучше чем "Шелбурн”. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle будет победа "Цюриха” с коэффициентом 1.29.