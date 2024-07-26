Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

"Мирассол” — "Операрио”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.07.2024)

сегодня, 10:09

"Мирассол”

На данный момент команда занимает 98-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Операрио”. 20-го числа команда обыграла "Коритибу” с результатом 1:0.

24-го июля встреча с "Аваи” закончилась вничью со счетом 0:0.

"Операрио”

"Деревенский призрак” на данный момент располагается на 43-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с его участием. 18-го числа команда обыграла "Гояс” с результатом 2:0.

24-го июля встреча с "Новоризонтиньо” закончилась вничью (0:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит "Мирассол” — 1.87
  • Ничья — 3.20
  • Победа "Операрио” — 4.62
  • Победа "Мирассол” с форой -1.5 — 3.50
  • ТБ 3.5 — 5.15
  • ТМ 3.5 — 1.11

Статистика

  • "Мирассол” победили в двух матчах из последних пяти.
  • "Операрио” за тот же период времени получили один триумф.
  • Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

У "Мирассол” серия игр удачнее чем у соперника. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа футбольного клуба "Мирассол” с коэффициентом 1.87.

Все комментарии
r3uaev9pzs7q
r3uaev9pzs7q
сегодня в 12:18
Матч между командами «Мирасол» и «Операрио Ферровиарио» обещает быть интересным. Фаворитом в этом матче считается команда «Мирасол».
shlomo
shlomo
сегодня в 11:21
Мирассол играет дома да еще и является фаворитом матча.... должны как минимум не проиграть.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 