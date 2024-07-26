"Мирассол” — "Операрио”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (27.07.2024)

"Мирассол”
На данный момент команда занимает 98-е место в рейтинге КБФ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Операрио”. 20-го числа команда обыграла "Коритибу” с результатом 1:0.
24-го июля встреча с "Аваи” закончилась вничью со счетом 0:0.
"Операрио”
"Деревенский призрак” на данный момент располагается на 43-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с его участием. 18-го числа команда обыграла "Гояс” с результатом 2:0.
24-го июля встреча с "Новоризонтиньо” закончилась вничью (0:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит "Мирассол” — 1.87
- Ничья — 3.20
- Победа "Операрио” — 4.62
- Победа "Мирассол” с форой -1.5 — 3.50
- ТБ 3.5 — 5.15
- ТМ 3.5 — 1.11
Статистика
- "Мирассол” победили в двух матчах из последних пяти.
- "Операрио” за тот же период времени получили один триумф.
- Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
У "Мирассол” серия игр удачнее чем у соперника. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа футбольного клуба "Мирассол” с коэффициентом 1.87.