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Масштабный обмен вратарями в «Реале». Лунину надоело быть в тени Куртуа, финал Лиги чемпионов стал последней каплей

сегодня, 14:07
Лунин

Готов отправиться в «Челси».

Стал героем для Мадрида

Украина провела Евро не лучшим образом – подопечные Сергея Реброва не смогли даже пробиться в плей-офф, получив разгром от Румынии и сыграв вничью с Бельгией. Разочарованием турнир стал и для Андрея Лунина, который потерял место в старте и за двумя оставшимися матчами наблюдал со скамейки. То же самое можно сказать о завершении сезона в целом – момент славы для молодого вратаря оборвался слишком спонтанно.

Андрей долго ждал своего шанса, у «Реала» давно образовалась идиллия с Тибо Куртуа, бельгийца было попросту невозможно вытеснить из стартового состава. При этом в минувшем сезоне шанс появился – бельгиец слёг с серьёзной травмой. Если поначалу Лунин конкурировал с арендованным у «Челси» Кепой Аррисабалагой, то ближе к зиме стал основным. А пик пришёлся на весну, когда для «сливочных» наступила решающая пора.

Андрей играл в каждом матче плей-офф, с ним мадридцы прошли «Лейпциг», дальше предстоял скрытый финал с «Сити». И украинец стал героем того противостояния. После прошли «Баварию», а перед финалом против «Боруссии» всплыла такая классическая дилемма.

Лунин заслужил выйти на матч всей жизни по совокупности заслуг в период отсутствия Куртуа. Но Тибо выздоровел – пусть он ещё и не набрал форму, статус и опыт были его главными аргументами. Анчелотти подтверждал, что проблема с выбором действительно есть:

Футболисты, которые вернулись в строй после травм – Куртуа и Милитао, нуждаются в игровом ритме, им нужно проводить матчи. Я думаю именно так, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший в мире, когда он на своем уровне. Лунин нам сильно помог – это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй.

В итоге выбор всё-таки пал на бельгийца – это объяснялось тем, что Андрей заболел. При этом он всё же был в запасе на матч с дортмундцами.

Статус Куртуа непоколебим, а Андрею слишком тесно

Этот момент наверняка стал для 25-летнего голкипера определяющим. Его карьера развивалась планомерно: в «Реал» он переходил 19-летним юнцом, это было приобретение на перспективу. Дальше были аренды по клубам Испании и адаптация к чемпионату, к уровню сопротивления. После – уже постоянная роль сменщика в ожидании шанса. Долгожданный шанс, которым Андрей воспользовался, как мог, пришёлся на прошлый сезон.

И затем по логике событий – место в старте. Но статус Тибо непоколебим. Он годами зарабатывал репутацию топ-игрока, был первым номером в европейских грандах, обладает огромнейшим опытом и менталитетом победителей. Невозможно представить, чтобы даже такой яркий перформанс от коллеги по амплуа вынудил усадить его на скамейку.

Поэтому перед Андреем и встал тяжелейший выбор. Можно остаться в великой команде, но быть в тени и ждать следующей возможности, которая при этом ничего не гарантирует. А можно искать другую команду сопоставимого уровня, в которой Лунин будет основным. И, судя по всему, в «Реале» ему действительно стало слишком тесно.

У «Челси» уже есть два топ-вратаря

По последним данным, этой ситуацией готовы воспользоваться в «Челси». «Аристократы» пока рассматривают необходимость приобретения вратаря, в то же время мадридцы готовы расстаться с ним лишь в том случае, если найдут замену. Решением для обеих сторон может оказаться Кепа Аррисабалага. Испанский голкипер уже знаком с «Реалом» и провёл тут целый год. Да и лондонцам не сильно нужен. Сам Кепа хочет вернуться в Мадрид и не полетел с «Челси» на предсезонное турне в США. «Синим», если они согласятся на обмен, надо будет доплатить за Лунина.

Другой вопрос – есть ли необходимость в подписании Лунина на самом деле? У «Челси» уже образовалась вратарская бригада из двух примерно равных по уровню игроков: Роберта Санчеса и Джордже Петровича. Сербский голкипер вообще стал этаким открытием, когда Санчес получил травму колена в декабре и выбыл до окончания сезона.

Теперь «аристократы» ломают голову. Мареска выбрал основным Санчеса, при этом Петрович тоже достоин получать игровую практику, ему ищут другую команду. Только вот Лунин – точно такой же вратарь с амбициями, который к тому же почувствовал вкус решающих матчей и не настроен сидеть на скамейке.

Практика показывает, что ситуация, когда в бригаде сразу два равноценных вратаря, ни к чему хорошему не приводит. У «Челси», если они подпишут Лунина, таких будет сразу трое.

Лучше подобрать другой вариант

При этом сами мадридцы не против такого развития событий. Андрею они не смогут предложить место в старте, поэтому на рынке надо искать изначально второго номера. Кепа на эту роль подходит, он даже у Андрея конкуренцию не выиграл, что уж говорить о Куртуа. А вот в паре Лунин-«Челси» мэтча нет. Андрей идёт за игровой практикой, а не сидеть под Санчесом, так что на атмосфере в команде это скажется негативно.

Логично заняться поиском другого варианта. Но и найти такой крайне проблематично. В той же АПЛ «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» своего первого номера нашли, в «Брайтоне» растёт голландец Вербругген. Плюс не каждый найдёт на вратаря 30 миллионов евро, которые запрашивают мадридцы. Стоит посмотреть в сторону «Вест Хэма», где играет 31-летний Аероля, но и тут за место в старте придётся бороться. На данном этапе проще остаться в «Реале» и ждать действительно стоящее предложение – к Лунину отношение Карло после плей-офф ЛЧ в любом случае изменилось.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 16:43
Видно, что вы никогда сами не играли в футбол. Задача любой команды - сделать максимально положительный результат, задача любого тренера - построить команду так, чтобы она смогла выдать этот результат, задача футболиста - работать на тренировках и на матчах так, чтобы тренер увидел в нём часть этой команды. Именно так нам объяснял тренер эти понятные и простые истины, когда я сам играл в футбол, и это я играл в любительской лиге. А ещё я хорошо помню слова тренера: "Место в основном составе не за кем не забронировано, и напрямую зависит от ваших умений, усилий и самоотдачи на тренировках."
ProKop92
ProKop92
сегодня в 15:48
В ПСЖ не хватает третьего вратаря...
Roger Young
Roger Young
сегодня в 15:36
Кажется переход в Челси для Лунина не будет лучшим решением. Петрович действительно доказал, что может стоять в основе.

Кепу можно взять в Реал и посадить на скамейку, а вот Андрею нужно искать свой клуб, где будет железобетонно в основе.
Capral
Capral
сегодня в 15:25
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 14:36
    Правильно, что уходит. С ним перед финалом поступили по свински, "позабыв" все его заслуги в предыдущих матчах. Покидает команду, следовательно, есть чувство собственного достоинства. Приветствую это решение, хотя понимаю, как ему тяжело в такой ситуации.
    8cupr92t83vh
    8cupr92t83vh
    сегодня в 14:24
    Это очень занимательно. Мне кажется, что Андрей Лунин заслужил место в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, особенно учитывая его впечатляющий сезон и роль в успехах «Реала».
    Гость
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