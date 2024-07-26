Масштабный обмен вратарями в «Реале». Лунину надоело быть в тени Куртуа, финал Лиги чемпионов стал последней каплей

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сегодня, 14:07

Готов отправиться в «Челси».

Стал героем для Мадрида

Украина провела Евро не лучшим образом – подопечные Сергея Реброва не смогли даже пробиться в плей-офф, получив разгром от Румынии и сыграв вничью с Бельгией. Разочарованием турнир стал и для Андрея Лунина, который потерял место в старте и за двумя оставшимися матчами наблюдал со скамейки. То же самое можно сказать о завершении сезона в целом – момент славы для молодого вратаря оборвался слишком спонтанно.

Андрей долго ждал своего шанса, у «Реала» давно образовалась идиллия с Тибо Куртуа, бельгийца было попросту невозможно вытеснить из стартового состава. При этом в минувшем сезоне шанс появился – бельгиец слёг с серьёзной травмой. Если поначалу Лунин конкурировал с арендованным у «Челси» Кепой Аррисабалагой, то ближе к зиме стал основным. А пик пришёлся на весну, когда для «сливочных» наступила решающая пора.

Андрей играл в каждом матче плей-офф, с ним мадридцы прошли «Лейпциг», дальше предстоял скрытый финал с «Сити». И украинец стал героем того противостояния. После прошли «Баварию», а перед финалом против «Боруссии» всплыла такая классическая дилемма.

Лунин заслужил выйти на матч всей жизни по совокупности заслуг в период отсутствия Куртуа. Но Тибо выздоровел – пусть он ещё и не набрал форму, статус и опыт были его главными аргументами. Анчелотти подтверждал, что проблема с выбором действительно есть:

Футболисты, которые вернулись в строй после травм – Куртуа и Милитао, нуждаются в игровом ритме, им нужно проводить матчи. Я думаю именно так, как и вы: Лунин провел превосходный сезон, а Куртуа – лучший в мире, когда он на своем уровне. Лунин нам сильно помог – это нужно учитывать. Как и то, что лучший вратарь мира вернулся в строй.

В итоге выбор всё-таки пал на бельгийца – это объяснялось тем, что Андрей заболел. При этом он всё же был в запасе на матч с дортмундцами.

Статус Куртуа непоколебим, а Андрею слишком тесно

Этот момент наверняка стал для 25-летнего голкипера определяющим. Его карьера развивалась планомерно: в «Реал» он переходил 19-летним юнцом, это было приобретение на перспективу. Дальше были аренды по клубам Испании и адаптация к чемпионату, к уровню сопротивления. После – уже постоянная роль сменщика в ожидании шанса. Долгожданный шанс, которым Андрей воспользовался, как мог, пришёлся на прошлый сезон.

И затем по логике событий – место в старте. Но статус Тибо непоколебим. Он годами зарабатывал репутацию топ-игрока, был первым номером в европейских грандах, обладает огромнейшим опытом и менталитетом победителей. Невозможно представить, чтобы даже такой яркий перформанс от коллеги по амплуа вынудил усадить его на скамейку.

Поэтому перед Андреем и встал тяжелейший выбор. Можно остаться в великой команде, но быть в тени и ждать следующей возможности, которая при этом ничего не гарантирует. А можно искать другую команду сопоставимого уровня, в которой Лунин будет основным. И, судя по всему, в «Реале» ему действительно стало слишком тесно.

У «Челси» уже есть два топ-вратаря

По последним данным, этой ситуацией готовы воспользоваться в «Челси». «Аристократы» пока рассматривают необходимость приобретения вратаря, в то же время мадридцы готовы расстаться с ним лишь в том случае, если найдут замену. Решением для обеих сторон может оказаться Кепа Аррисабалага. Испанский голкипер уже знаком с «Реалом» и провёл тут целый год. Да и лондонцам не сильно нужен. Сам Кепа хочет вернуться в Мадрид и не полетел с «Челси» на предсезонное турне в США . «Синим», если они согласятся на обмен, надо будет доплатить за Лунина.

Другой вопрос – есть ли необходимость в подписании Лунина на самом деле? У «Челси» уже образовалась вратарская бригада из двух примерно равных по уровню игроков: Роберта Санчеса и Джордже Петровича. Сербский голкипер вообще стал этаким открытием, когда Санчес получил травму колена в декабре и выбыл до окончания сезона.

Теперь «аристократы» ломают голову. Мареска выбрал основным Санчеса, при этом Петрович тоже достоин получать игровую практику, ему ищут другую команду. Только вот Лунин – точно такой же вратарь с амбициями, который к тому же почувствовал вкус решающих матчей и не настроен сидеть на скамейке.

Практика показывает, что ситуация, когда в бригаде сразу два равноценных вратаря, ни к чему хорошему не приводит. У «Челси», если они подпишут Лунина, таких будет сразу трое.

Лучше подобрать другой вариант

При этом сами мадридцы не против такого развития событий. Андрею они не смогут предложить место в старте, поэтому на рынке надо искать изначально второго номера. Кепа на эту роль подходит, он даже у Андрея конкуренцию не выиграл, что уж говорить о Куртуа. А вот в паре Лунин-«Челси» мэтча нет. Андрей идёт за игровой практикой, а не сидеть под Санчесом, так что на атмосфере в команде это скажется негативно.