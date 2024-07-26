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Хуммельс не стал проходить медосмотр в «Болонье»

вчера, 08:59

Защитник Матс Хуммельс может не перейти в «Болонью».

По информации источника, несмотря на то, что клуб уже забронировал для него рейс до города и организовал медосмотр, футболист решил взять несколько дней на размышления.

Как сообщается, агенты игрока уверяют, что за таким решением не стоят другие команды, а Хуммельс просто хочет всё тщательно оценить, прежде чем сделать выбор относительно продолжения карьеры, также ему нужно уладить некоторые личные дела.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 11:05
))))))))))))))))))+++
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 10:58
Видимо в Реал намылился.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 10:53
Да пива перепил Матс, да ещё какая нить Эльза под руку попалась... Не до футбола, тем более он уверен Болонья его и "хромым" возьмет!)
"Тщательно оценить" это самая слабая отмазка и придумал её агент, а эти пираньи при любой возможности будут набивать значимость и незаменимость своего клиента.
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 09:07
Понятно что агент хочет сорвать поболее. Ведь для игрока это скорее всего последний контракт
shlomo2
shlomo2
вчера в 09:04
Не в том он возрасте чтобы от такого отказываться... что то агент темнит.
hkw2dnp96kqt
hkw2dnp96kqt
вчера в 09:02
Значит не уверен и будет ещё думать
Гость
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