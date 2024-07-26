Хуммельс не стал проходить медосмотр в «Болонье»

Защитник Матс Хуммельс может не перейти в «Болонью».
По информации источника, несмотря на то, что клуб уже забронировал для него рейс до города и организовал медосмотр, футболист решил взять несколько дней на размышления.
Как сообщается, агенты игрока уверяют, что за таким решением не стоят другие команды, а Хуммельс просто хочет всё тщательно оценить, прежде чем сделать выбор относительно продолжения карьеры, также ему нужно уладить некоторые личные дела.
"Тщательно оценить" это самая слабая отмазка и придумал её агент, а эти пираньи при любой возможности будут набивать значимость и незаменимость своего клиента.
"Тщательно оценить" это самая слабая отмазка и придумал её агент, а эти пираньи при любой возможности будут набивать значимость и незаменимость своего клиента.