Хуммельс не стал проходить медосмотр в «Болонье»

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вчера, 08:59

Защитник может не перейти в «Болонью».

По информации источника, несмотря на то, что клуб уже забронировал для него рейс до города и организовал медосмотр, футболист решил взять несколько дней на размышления.

Как сообщается, агенты игрока уверяют, что за таким решением не стоят другие команды, а Хуммельс просто хочет всё тщательно оценить, прежде чем сделать выбор относительно продолжения карьеры, также ему нужно уладить некоторые личные дела.