Известна судьба Мудрика и Энцо Фернандеса. В «Челси» определяют игроков, от которых избавятся

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сегодня, 00:31

Тренер Мареска обновит команду.

Дорогим ставкам Боэли дадут последний шанс заиграть

Совладелец «Челси» переплачивал за футболистов. Для лондонского клуба коллекции футболистов – традиция. У нового тренера Марески на выбор 40 мастеров. «Челси» доступны пять голкиперов, четыре из которых в первом составе с травмированным сербом Петровичем. Но с лондонцами также связывают двух вратарей из Ла Лиги – Лунина из «Реала» и Йоргенсена из «Вильярреала».

Традиционный для «Челси» подход. Ещё не успели попрощаться с теми, с кем Мареске не по пути, а планируют новые трансферы. У самых дорогих новичков текущего состава появится ещё один шанс в следующем сезоне. Вингер Мудрик сменил имидж – постригся коротко. Попробует заиграть у нового тренера. Форвард Джексон не читает новости о скором подписании именитого нападающего.

Француз Нкунку пропустил Евро-2024, но Мареска нахваливал его универсальность. Кукурелья до чемпионата Европы, где Марк стал победителем, рассматривал вариант с расставанием с клубом. Теперь его агент заявил, что левый латераль хочет остаться, семье нравится в Лондоне. Для Бадьяшиля и Фофана новый сезон – шанс не попасть в трансферные списки руководителей «Челси».

Эквадорец Кайседо настолько упал в цене, что не покинет лондонский клуб летом. А у Энцо Фернандеса неприятности, ведь пел фанатскую расистскую песню после победы на Кубке Америки. Сильно задел французов, которых много в заявке «Челси». Но Боэли и Мареска, как подобает белым американцу и итальянцу, притворились, что никаких проблем нет. Говорят, отучат Энцо от расизма.

Фернандесу придется извиняться. В команде почти все, от капитана Джеймса до плеймейкера Палмера, с темнокожими родителями. Но Мареска с радостью закроет глаза на тот скандал, как и на форму Фернандеса, Кайседо и Мудрика в прошлом неудачном сезоне. Сейчас «Челси» не найдет безумцев, готовых заплатить за эту тройку достойные деньги. Значит, всем дадут последний шанс.

Важно зарабатывать на новых расставаниях и арендах

Боэли слишком много потратил. Определяют футболистов, которые не продолжат карьеру в «Челси». В Англии составляют разные списки, куда включают как очевидных кандидатов, так и молодых игроков, которые запросят аренду ради получения игровой практики. Знания о стиле Марески, который любит фишку со смещением крайнего защитника в центр, наводит на разговор о Чилуэлле.

Бен так играть не умеет, может уйти. А вот Кукурелья весной у Почеттино смещался в центр. Правый латераль Джеймс в игре против «Рексхэма» получил такое задание от Марески. Будет переход на «3-2-5» в атакующей фазе. Для такого стиля полезно иметь в обороне Колуилла. Казалось, что воспитанник «Челси» покинет клуб, где его не особо ценили. Но Мареска может отсеять Дисаси и Чалоба.

Колуилл сцепился с соперником – схватили друг друга за футболки, в дебюте спарринга. Мареске нравятся игроки с характером. А боссов «Челси» устраивает, когда не угрожают снять очки за финансовые махинации. Известный голкипер Кепа может покинуть «синих» вместе с ещё более известным нападающим Лукаку. Ромелу давно не входит в планы лондонцев, но пока является их футболистом.

Полузащитнику Галлахеру приходится рассматривать приглашения, ему будет сложно заиграть в основе нового «Челси». Хавбек не прочь перейти в «Атлетико», но у команды Симеоне может не хватить денег на трансфер. Бельгиец Лавия между скамейкой и арендой должен выбрать второй вариант. Когда в заявке сорок человек, то понятно, что многих надо срочно пристроить в другие клубы.

У Марески достаточно игроков для перезапуска «Челси»

У лондонцев уже есть расставания за большие деньги. Голландца Маатсена отдали в «Астон Виллу» за 44.5 млн евро. Англичанина Холла пристроили в «Ньюкасл» за 33 миллиона. А вингера Хатчинсона «Ипсвич» забрал за 23.5 миллиона. Но тут есть подвох. Многие клубы АПЛ обвинены в хитром размене трансферами с завышенной стоимостью. Это сделано, чтобы вписаться в правила АПЛ .

«Челси» подписал за дикие 22.5 млн евро Келлимана из школы «Астон Виллы», хотя рыночная стоимость парня всего 1 миллион евро. Любят в Лондоне крутить футбольные слоты. Уже была уловка с длительными контрактами. У Мудрика соглашение до 2031 года, а «Шахтёр» получит свои 70 млн евро без бонусов порциями. Так что не обращайте внимание на почти всех новичков «Челси».

Многие из них явно часть схемы. А вот 25-летний хавбек Дьюсбери-Холл за 35.4 млн евро – ставка нового тренера. Мареска работал с Кирнаном в «Лестере», даст шанс стать игроком ротации в «Челси». Борьба на многих позициях завершится довольно быстро, хотя наставник подчеркнул: пока не знает, каким будет основной состав. Народу много, надо будет применить древний метод проб и ошибок.

Проблемой прошлого сезона стало неумение Почеттино выжать максимум из явных козырей талантов. Палмер играл сам по себе. Повезло, что Коул настрелял голов дальними ударами и реализовал много пенальти. А вот скорость Мудрика не использовали. Стерлинг, Джексон и Кайседо сыграли неправильно. Весной успел набрать форму Кукурелья. И сразу на Евро-2024 показал, что умеет.

Футболисты у «Челси» хорошие. Мареска переживает лишь из-за вратарской позиции. Испанец Санчес не является голкипером формата «Челси». Нужен похожий на Петра Чеха, им может стать Лунин. Также надо подумать о центральном нападающем. У Джексона есть проблемы с реализацией, не хватает класса. Но денег на дорогого форварда у «Челси» нет, могут взять Тоуни через год бесплатно.

А пока Мареске надо срочно составить список из 10-15 фамилий футболистов, которых готов отпустить. Легко собрать полноценную заявку, где на каждой позиции по два приличных игрока. Точно есть футболисты, которые не согласятся сидеть на скамейке. Вряд ли есть смысл оставлять Чилуэлла, Галлахера и Бройю, если не подходят для реализации планов Марески. Будет новый «Челси».