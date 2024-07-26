"Фламенго” — "Атлетико Гойаниенсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

"Фламенго”
"Стервятник” на данный момент занимает четвертое место в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего поединка с "Атлетико Гойаниенсе” 20-го июля команда обыграла "Крисиуму” со счетом 2:1.
25-го числа "Витория” проиграла "Фламенго” с результатом 1:2.
"Атлетико Гойаниенсе”
"Драконище” на данный момент занимает 100-е место в рейтинге КОНМЕБОЛ. Вспомним результаты последних двух сыгранных матчей. 22-го числа команда проиграла "Форталезе” с разницей 3:1.
25-го июля встреча с клубом "Баия” закончилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Фламенго” — 1.34
· Ничья — 5.15
· Победит "Атлетико Гойаниенсе” — 9.00
· Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 1.99
· ТБ 3.5 — 2.64
· ТМ 3.5 — 1.40
Статистика
· "Фламенго” выиграла три матча из пяти последних.
· "Атлетико Гойаниенсе” за тот же период времени не победила ни разу.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Фламенго”.
Прогноз
У "Стервятника серия игр серия игр куда удачнее чем у будущего соперника. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Фламенго” с коэффициентом 1.34.