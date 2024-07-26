"Фламенго” — "Атлетико Гойаниенсе”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

1722012699

сегодня, 19:51

"Фламенго”

"Стервятник” на данный момент занимает четвертое место в рейтинге КОНМЕБОЛ . Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущего поединка с "Атлетико Гойаниенсе” 20-го июля команда обыграла "Крисиуму” со счетом 2:1.

25-го числа "Витория” проиграла "Фламенго” с результатом 1:2.

"Атлетико Гойаниенсе”

"Драконище” на данный момент занимает 100-е место в рейтинге КОНМЕБОЛ . Вспомним результаты последних двух сыгранных матчей. 22-го числа команда проиграла "Форталезе” с разницей 3:1.

25-го июля встреча с клубом "Баия” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Фламенго” — 1.34

· Ничья — 5.15

· Победит "Атлетико Гойаниенсе” — 9.00

· Победа "Фламенго” с форой -1.5 — 1.99

· ТБ 3.5 — 2.64

· ТМ 3.5 — 1.40

Статистика

· "Фламенго” выиграла три матча из пяти последних.

· "Атлетико Гойаниенсе” за тот же период времени не победила ни разу.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Фламенго”.

Прогноз

У "Стервятника серия игр серия игр куда удачнее чем у будущего соперника. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Фламенго” с коэффициентом 1.34.