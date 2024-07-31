"Штрипфинг” — "Рид”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

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вчера, 12:07

"Штрипфинг”

"Вайден” на данный момент располагается на 16-м месте в турнирной таблице Второй лиги. Освежим в памяти результаты последней пары поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ридом”. 19-го числа команда обыграла "Донауфельд Вену” с результатом 2:0.

26-го июля "Штрипфинг” выиграла "Оберварт” со счетом 2:0.

"Рид”

На данный момент этот футбольный клуб располагается на 11-м месте в турнирной таблице Второй лиги. Вспомним два последних матча сыгранных с его участием. 19-го числа встреча с "Дебреценом” завершилась вничью (1:1).

26-го июля "Рид” порвал клуб "Ротис” с результатом 11:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Штрипинг” — 6.33

· Ничья — 4.70

· "Рид” победит — 1.44

· Победит "Рид” с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.30

· ТМ 3.5 — 1.52

Статистика

· "Штрипинг” выиграл в пяти матчах из десяти последних.

· "Рид” за тот же период времени получил семь триумфов.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Рида”.

Прогноз

Соперник "Штрипинга” на данный момент показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Рида” с коэффициентом 1.44.