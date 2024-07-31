Франция против Аргентины – новая классика футбола. Встретятся на Олимпиаде после большого скандала

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вчера, 12:21

Анри попробует выбить Маскерано.

Аргентинцы исправились за поражение от Марокко

Старт Олимпиады для двукратного чемпиона Маскерано получился незабываемым. Оба раза Хавьер брал «золото» как игрок, а теперь тренирует. Команда у него нестабильная. Проиграли Марокко, причём по делу. Но матч запомнился необычным скандалом. После второго гола Аргентины фанаты из Марокко оказались на поле. Будь это в Буэнос-Айресе или Касабланке, то назвали бы толпу плохими словами.

А в Париже сделали вид, будто не было петард под ноги игрокам Аргентины. И будто не было коллапса системы безопасности. Хорошо, что на поле побежали подростки. А если бы это оказались плохие люди? Стадион очистили от фанатов, пауза задержалась на почти два часа. После этого арбитр вернул команды на поле, чтобы доиграть несколько минут. Гол Аргентины отменили, с помощью повторов нашли офсайд.

Во втором туре аргентинцы обыграла команду Ирака, которая довольствовалась одной сенсацией – победой над сборной Украины в первом туре. В последнем матче группового этапа сборная Аргентины не забила команде Ротаня до перерыва, но отправила два безответных мяча во втором тайме. Игра аргентинцев не вызывает особых восторгов, но команда однозначно талантливая и заслужила новую попытку в плей-офф.

И с соперником им не повезло. Марокко занял первое место в группе, а вот Маскерано сыграет против бывшего напарника по «Барселоне». Тьерри Анри уверенно прошёл групповой этап со сборной Франции, полагаясь на опыт Ляказетта и рвение молодых ребят. У «трёхцветных» три победы на групповом этапе. Кроме хозяев, на Олимпиаде в мужском футбольном турнире не теряли очки только японцы.

Французы точно не забыли свежий громкий скандал

Интриги будущему матчу Аргентины и Франции добавляет странный случай. Аргентинцы после победы на Кубке Америки над Колумбией в автобусе спели фанатскую песню. Она расистская и о футболистах сборной Франции. Там оскорбляют Мбаппе и задевают родителей игроков. Важно отметить, что пел не только Фернандес, но именно Энцо снимал процесс в прямом эфире.

Если бы в ФИФА появился не только бухгалтер, но и глава, то аргентинцы сразу получили бы дисквалификации на пару матчей, чтобы пресечь подобное поведение ото всех игроков в будущем против сербов и не только. Но этого не произошло. А вот сам хавбек Фернандес вернулся в «Челси» и выбрал понятную линию защиты – заявил напарникам, что не расист, а просто очень, очень неумный спортсмен.

Мареска и темнокожие футболисты «Челси» сделали вид, что Энцо не понимал свои действия. Фернандес заплатит много денег организации, которая помогает в борьбе за свои права небогатым людям без денег на адвокатов. Но французы из Олимпийской команды, где тренером работает темнокожий Анри, а капитан Ляказетт и многие игроки основы тоже дети мигрантов, тот случай не забыли.

Малыши Маскерано могут получить жёсткую встречу от Франции. Тем более, не забыли финал чемпионата мира. У футбольной Франции редко появляется шанс переиграть сборную Аргентины, независимо от ранга. Молодёжная команда на Олимпиаде усилена вратарем Рульи, защитником Отаменди и нападающий Альваресом. Но у Франции есть очень сильные молодые ребята, Аргентине будет сложно.

Поединки Месси и Мбаппе стали классикой футбола

Когда говорим о поединках последних лет, то финал ЧМ -2022 Франции против Аргентины окажется на первом месте в рейтинге лучших у многих экспертов. Идеальный сюжет, много голов, крутые футболисты, невероятный промах Коло Муани. Сейвы Мартинеса в серии пенальти. Франция во второй раз проиграла финал после одиннадцатиметровых, на этот раз латиноамериканской сборной Италии-Аргентине.

Но Лионель Месси, который по национальности именно итальянец, выступает за «альбиселесте». Его голевые включения вытащили команду Скалони в финал. Лионели обыграли Дешама и Мбаппе, хотя к Килиану нет вопросов. Форвард сделал хет-трик, второй подобный подвиг в финале чемпионата мира после исторического достижения Джеффа Херста. Англия выиграла всего один финал в истории.

Вчера Херст вспоминал ту победу и напарников – был юбилей знаменитого финала с голом-фантомом. Джефф последний живой чемпион мира из Англии, а вот многочисленные французские и аргентинские чемпионы мира будут смотреть пятничный четвертьфинал в 22:00 по московскому времени. На уровне первых сборных у Франции также была знаковая победа в плей-офф ЧМ -2018.

Юный Мбаппе вместе с метким защитником Паваром уничтожил надежды Месси и Ди Марии. Победа 4:3 подчёркивает, что зарождается голевая классика. Франция и Аргентина готовы играть результативно. Даже на уровне молодёжных сборных в прошлом выдали счёт 6:2 в пользу европейской команды. В пятницу в четвертьфинале не будет десятков зрелых мастеров, зато покажут себя таланты.

У Аргентины есть Гарначо из «Манчестер Юнайтед» и Эчеверри из «Манчестер Сити». А вот Мбаппе не разрешили сыграть на Олимпиаде из-за веса старых травм. В «Реале» боятся, что Килиан повредит спину ещё сильнее, не сможет помочь клубу. Но Килиан болеет за команду Анри, как и вся Франция. Если «трёхцветные» оставят за бортом Аргентину, то окончательно станут главным фаворитом.

Впервые с 1984-го года и Олимпиады в Лос-Анджелесе у Франции высокие шансы на победу. Но только если выбьют аргентинцев, чей первый состав разозлил всех футболистов из Франции, независимо от возраста. Две «сборные мира» сцепились не на шутку. А за спиной у них торчат знакомые уши Испании. Франция и Аргентина потратят силы между собой, хитрые испанцы встретят опасную Японию.