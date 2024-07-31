«Спартак» доминирует в дерби с «Динамо». Соседи не забыли роковые ошибки Лещука

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вчера, 09:02

Станкович против Лички – главный поединок дня.

«Спартак» выиграл 4 из 5 последних дерби

- «Красно-белые» являются нестабильной командой, но в РПЛ в прошлом сезоне выиграли так называемый «чемпионат Москвы». У них лучшие результаты в свежих дерби. А против «Динамо» вовсе роскошная статистика – 4 победы в 5 матчах. Единственный успех Лички это поединок на групповом этапе Кубка, но «Спартак» не старался, ведь решил вопрос с выходом в плей-офф. Куда важнее были хронологически последние матчи. Сначала голкипер Лещук дважды ошибся в дерби в РПЛ – то поражение повлияло на чемпионские шансы Лички. Также была кубковая победа «Спартака» в полуфинале 0:2.

- На «Спартак» нельзя положиться, если говорим о сериях успехов. Станкович пережил унижение в Оренбурге, проиграв середняку 2:0. Деян подправил игру своей команды, когда внёс коррективы во втором поединке – выиграли у «Химок», но первый тайм с нереализованным пенальти говорит в пользу игровых проблем фаворита. Максименко пропустил гол, что тоже плохо, не сыграли на ноль. «Спартак» нестабильный и останется таким, даже если новичок Барко будет радовать результативным футболом. Так что в Кубке России возможен любой результат, ведь не стоит забывать особенность турнира.

- Будет ротация. Сегодня Станковичу надо одновременно не разорвать игровые звенья, которые формируются на старте сезона, и при этом дать практику людям из резерва. Голкипер Селихов может стать первым номером в кубковом турнире. Бразильский форвард Жозе набирает форму, поэтому может появиться с первых минут, если подготовился физически. Сразу надо искать место Угальде. Возможно, Манфред будет одним из инсайдов – сыграет левее, а правее окажется Бонгонда. Вариантов очень много, ведь у «Спартака» есть известные и рвущиеся в бой люди на скамейке запасных.

- «Спартак» умеет настраиваться на дерби. Видели удачные поединки по ходу сложнейших серий. Опасность для «Динамо», ведь четыре поражения в пяти матчах и всего одна победа в шести дерби показывает, что сегодня у них матч против неудобного соперника. Но у Станковича другие игровые настройки. Серб уже опустил линию Чернова и Бабича после прокола в Оренбурге. Также попробуют лучше прессинговать и оставлять меньше дыр в опорной зоне. Вот где слабое место «Спартака» вместе с флангами обороны, где произошли перемены после стартового провала. Команда только строится.

Ориентировочный состав «Спартака» (4-1-4-1): Селихов – Денисов (Хлусевич), Чернов, Бабич, Рябчук – Умяров – Бонгонда, Зобнин, Барко, Угальде (Медина; Зиньковский) – Жозе (Угальде).

У «Динамо» сильная атака и юная оборона

- «Спартак» можно описать аналогично, но у «Динамо» в центре обороны 19-летние защитники. Они забивают голы и готовы к мужской борьбе, вплоть до выбитого зуба, юность может стать пороком, если Станкович настроит «Спартак» на поединок, в котором его команда контролирует мяч и постоянно бьёт по чужим воротам. «Динамо» допускает по 15 ударов по своим воротам за игру в РПЛ , перебор. Лунёв с радостью бы работал так редко, как его коллега из «Ростова», по воротам которого наносят по 5 ударов за поединок. «Динамо» надо прибавлять без мяча.

- Беда не столько в ошибках линии защиты, как в недоработке в опорной зоне. Фомин получил красную карточку в первом туре. Опытный уругваец Лаксальт будет ждать вердикта врачей сегодня – состояние спины будут оценивать прямо перед дерби. Молодой Кутицкий всегда готов подстраховать напарников, но если против «Спартака» сыграют молодые ребята, то будет борьба ошибок при возвращении к своим воротам. Личка это прекрасно понимает. «Факел» и «Локомотив» оказывались у ворот «Динамо», а разовые ошибки были даже у нового голкипера Лунёва.

- Стоит ли Личке сегодня отправлять в ворота Лещука? Стратегически это будет верный ход. Резервный вратарь потерял место в основе. Но его важно сохранить для ротации. Если даже в Кубке России не давать шанса Лещуку, то зимой найдет себе команду, где нужен с первых минут. Игорь рассчитывал заменить Шунина в основе, поэтому точно разозлился после своих роковых промахов против «Спартака». Групповой этап кубкового турнира подразумевает ротацию. Лещук может сегодня сыграть с первых минут, но отчасти это подарок сопернику – вратарь не сыгран с обороной.

- Зато у «Динамо» хорошая атака. Встречаются команды, которые стараются много атаковать и часто бить по воротам. У «Динамо» 31 попытка в двух турах, у «Спартака» 40 штук. А вот по меткости нападение «бело-голубых» выше, у них лучше процент попаданий в створ. У «Динамо» шесть мячей, у «Спартака» три. У Лички хорошо сыграли не только основные исполнители, но даже резервисты. Гагнидзе отправил мяч в «девятку» в дерби с «Локомотивом», Гладышев хорошо пасовал и открывался. Бителло и Тюкавин тоже в порядке, как и Нгаламё. Также ждут возвращения Карраскаля.

Ориентировочный состав «Динамо» (4-2-3-1): Лещук (Лунёв) – Даса (Бессмертный), Лепский, Майсторович, Скопинцев (Даса) – Фомин, Кутицкий (Лаксальт) – Гладышев, Бителло, Нгамалё – Тюкавин.

Судьбу дерби определят персональные ошибки

- Хотя у «Спартака» много побед над «Динамо», им не стоит обольщаться. У команды Лички есть умение сыграть вторым номером, а у команды Станковича были проблемы с позиционными атаками против «Оренбурга» и «Химок». Также «Динамо» отрезками переключается на явное владение мячом, ведь у них техничные исполнители, сработают не только контратаки и стандарты с подачами Бителло.

- «Спартак» рассчитывает на воодушевление Угальде и Барко, которые синхронно забили первые голы в РПЛ . Вот только Манефред сделал это после полугода в команде, а Эсекьель отличился в первом матче. Но сегодня за аргентинцем будут охотиться, увидев его силу. Если команды серьезно отнесутся к кубковому поединку, то увидим многоуровневый тактический бой Станковича и Лички.

- В двух командах много футболистов, которые склонны к жестким персональным ошибкам на ровном месте. И это добавляет игре изюминку. Также очевидно, что атакующие линии мощнее, чем оборонительные порядки. Сыграет ставка на результативность, если команды с первых минут не покажут, что ничья их устроит. У «Спартака» и «Динамо» перспективные неоптимальные составы, будет жарко.