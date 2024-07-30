У «Локо» «детский сад» в обороне, а «Ростов» разрывает. Московские клубы сильно пострадают от Карпина

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вчера, 11:28

Южане – фаворит кубкового матча.

Не нашли баланс

«Локомотив» сильно потерял в действующее трансферное окно – и при этом не всем ушедшим нашёл замену. Команда недосчиталась сразу троих полузащитников с высокой культурой паса, самая значимая потеря – главная звезда лиги Максим Глушенков. Понятно, что на этом фоне главному тренеру потребуется время адаптировать «красно-зелёных» к новой реальности.

В ней Галактионов только нащупывает оптимальные сочетания. Например, на первый тур вышли в схеме с тремя центральными защитниками – чтобы была подстраховка в обороне. Пиняев сыграл в паре с Воробьёвым, а Тикнизян и Ненахов вышли латералями. В центре поля – Карпукас, Баринов и Батраков. Как раз последний должен закрыть потребность в хавбеке-плеймейкере. Плюс хорошо вышел Сарвели – поэтому в следующем матче он играл «десятку» в «4-2-3-1», а в линии с Бариновым вместо Карпукаса вышел Батраков.

Чувствуется, что игрокам не хватает взаимопонимания, плюс они только набирают форму – поэтому при яркой реактивной атаке коллектив довольно слабо играет в обороне. Особенно бросалось в глаза это против «Акрона» – дебютант лиги дважды сравнивал счёт уже в первом тайме. «Красно-зелёные» пропускали, забивали через пару минут – а ещё спустя столько же пропускали опять. Когда так разгуляться дают аутсайдеру чемпионата, возникают серьёзные опасения за надёжность обороны. Москвичей штормит.

Результат дерби противоречит содержанию

В поединке с «Динамо» картина дополнилась новыми красками. Прежде всего – москвичи резко вернулись к схеме «4-2-3-1», Пиняев и Самошников играли вингеров, на флангах обороны – Сильянов и Ненахов. Дисбаланс, о котором уже писали выше, и непостоянство расстановки привели к тому, что «Локо» создал гораздо больше остроты у чужих ворот – но сам их не реализовал, а на выходе получил 1:3 из-за грубых ошибок в обороне. Сам Михаил Галактионов в послематчевом интервью негодовал:

«Реализация своих моментов (хромает), их было много… По созданным моментам мы были ближе к тому, чтобы выйти вперёд, но легко пропускаем со стандарта, очень серьёзно поговорим в раздевалке, так нельзя, это детский сад. Легко пропускаем мяч. Имели полное преимущество во втором тайме, нельзя так отдавать инициативу. Кто был более удачливым, мастеровитым оказался, тот победил».

Счёт не вытекал из логики встречи – но это лишь сильнее подчёркивает, насколько не хватает «железнодорожникам» баланса. Понятно, что это только начало сезона – но конкурируя с таким «Зенитом», очки надо набирать сразу. «Локо» пока просто в другой весовой категории.

«Ростов» берёт своё за счёт организации

У Валерия Карпина тоже есть вопросы к игре своей команды – по итогам первого тура так точно были. Ростовчане начинали дома, против обновлённого и не набравшего ход ЦСКА – очевидно рассчитывали на победу. И все ждали игру на встречных курсах, крупный счёт. На выходе – скромные 0:0, которые наставник южан оценил так:

«Он приемлемый, потому что деваться некуда. Но, думаю, никого из нас он не удовлетворил, с точки зрения игры даже. Понравился первый тайм, во втором не хватило спокойствия и рассудительности. Были ошибки, но от желания выиграть. Это не возбраняется».

После победы над «Крыльями» (3:1) настроение уже было другое – ростовчане сыграли более убедительно. Пока команды набирают форму, но общие очертания образа «Ростова» в этом сезоне уже понятны. Это будет опасный конкурент для клубов из топ-5. ЦСКА , «Локомотив», «Спартак» – все команды обновляются, не имеют прочной почвы под ногами. Её только предстоит обрести. «Динамо» же не хватает баланса между обороной и атакой – добавить к этому ориентированного на атаку Личку. У Мусаева в «Краснодаре» нет необходимого подбора игроков, чтобы показывать краснодарский футбол – два первых тура «быки» отыграли в три центральных защитника.

На этом фоне в «Ростове» минимум перемен. Команда сохранила костяк, не отпускает лидеров к конкурентам, обновила только вратарскую линию. Южане и до этого показывали результат за счёт того, что это тренерская команда – теперь к преимуществам добавляется опыт и сыгранность.

Карпину пора бороться за трофей

Что команда, что сам тренер для этого созрели. Плюс ситуация располагает. О чемпионстве, конечно, и речи нет – но за Кубок можно зацепиться. В группе с таким «Локомотивом», «Оренбургом» и «Химками» ростовчане будут фаворитами, дальше – вопрос жребия.

«Зенит» и здесь представляет угрозу – Семак хочет подарить клубу требл на 100-летие. Но пойдёт и золотой дубль. «Сине-бело-голубые» могут оступиться и раньше – если же столкнутся с ростовчанами и выиграют, у последних останется шанс в Пути регионов. В любом случае, запаса прочности достаточно, чтобы бороться за трофей – вопрос за глубиной скамейки.

Прогноз Soccer.ru: всё же стоит учитывать, что сейчас «Ростов» в разъездах. С «Крыльями» играли в Самаре, оттуда отправились в Москву – а ведь после надо ехать в Санкт-Петербург. Это крайне напряжённый график, а Карпин слишком ценит здоровье своих футболистов. С другой стороны, это только начало сезона, а южане – в отличной форме. Поединок с «Локомотивом» будет яркий, на выходе три очка достанутся ростовчанам.