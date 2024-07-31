"Вольфсбергер” — "Аустрия Клагенфурт”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (03.08.2024)

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вчера, 14:41

"Вольфсбергер”

На данный момент этот футбольный клуб располагается на третьем месте в турнирной таблице Бундеслиги. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Аустрией Клагенфурт”. 20-го числа встреча с "Удинезе” завершилась вничью (2:2).

26-го июля команда обыграла "Драссбург” со счетом 7:0.

"Аустрия Клагенфурт”

Данный футбольный клуб в турнирной таблице Бундеслиги занимает десятое место. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с его участием. 20-го числа команда програла "Ризеспору” со счетом 1:2.

26-го июля "Gloggnitz” проиграл "Австрии Клагенфурт” с результатом 5:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Вольфсбергер” — 1.91

· Ничья — 3.65

· Победит "Аустрия Клагенфурт” — 3.95

· Победит "Вольфсбергер” с форой -1.5 — 3.34

· ТБ 3.5 — 3.15

· ТМ 3.5 — 1.29

Статистика

· "Вольфсбергер” выиграл в трех матчах из пяти последних.

· "Аустрия Клагенфурт” за тот же период времени получила два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Вольфсбергера”.

Прогноз

Соперник "Аустрии” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу Вольфсбергера с коэффициентом 1.91.