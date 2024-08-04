Бакаев помог своей новой команде в дебютном матче. «Химки» одержали первую победу после возвращения в РПЛ

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сегодня, 00:01

«Химки» по традиции взяли три очка в Казани.

Субботнюю программу третьего тура завершил матч в Казани. «Рубин» принимал вернувшиеся в Премьер-Лигу «Химки» и проиграл 2:3.

«Рубин», битый в прошлом туре в Казани «Зенитом» со счётом 0:4, очень хотел извиниться перед болельщиками. Кубковой победы над «Акроном» с тем же результатом для реабилитации мало. Выигрыш у новичка позволял бы команде Рашида Рахимова набрать 6 очков и подняться, пусть и на время, на третье место. Видимо, Рашид Маматкулович остался недоволен игрой опытного вратаря Артура Нигматуллина, раз место в воротах хозяев поля занял новичок казанцев Евгений Ставер.

Установка обновлений

«Химки» весьма прилично смотрелись в двух стартовых матчах, но взяли лишь одно очко и поэтому пребывают в нижней части таблицы. Формирования команды продолжается. Регулярно, говоря компьютерным языком, приходят обновления. Последнее было установлено в пятницу. Подмосковный коллектив арендовал у «Зенита» Зелимхана Бакаева. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России вряд ли успел познакомиться с большинством новых товарищей, но полетел в Казань и попал в заявку. В стартовом составе вышел ещё один рекрут — воспитанник «Реала» Дани Фернандес.

Первый тайм за «Рубином». Мирлинд Даку отличился уже на второй минуте, но албанец, прежде чем убежать к воротам Игоря Обухова, побывал в офсайде. Зоркий глаз VAR всё это зафиксировал, и судья Павел Кукуян не засчитал гол. Валентин Вада и всё тот же Даку по разу засадили мячом в штангу. И когда самые нетерпеливые зрители в конце первого тайма соскочили со своих мест в буфет, в ворота «Химок» был назначен 11-метровый. Вада ворвался в штрафную, где его зацепил левый защитник гостей Ориньо. Кукуян, не колеблясь, указал на точку, а Даку не дрогнул при исполнении пенальти. После первого тайма 1:0, и мало кто из болельщиков «Рубина» сомневался в продолжении банкета. В первые 45 минут «Химки» выглядели более чем скромно.

В перерыве тренер гостей Франк Артига произвел парочку замен. Ушли Ризуан Мирзов и схвативший жёлтую карточку Неманью Анджекловича. Переоделись и вышли уже забивший два гола в сезоне Бутта Магомедов и ещё один новичок панамский защитник Эдгардо Фаринья. Пока казанцы искали пять различий между Ориньо и Фариньей, капитан «Химок» Хетаг Хасонов счёт сравнял. Воспитанник ЦСКА Хетаг пробил метров с 18 после скидки другого бывшего армейца Антона Заболотного.

И на поле началась отчаянная схватка. На атаку «Рубина» гости отвечали своей вылазкой. В одном их эпизодов у ворот гостей полузащитник «Рубина» Александр Юкич воспользовался неудачным выносом из штрафной соперника и пасом Даку. Против удара с двенадцати метров Обухов был бессилен.

Равно как Ставер был вынужден развести руками через полторы минуты. Ориньо подал угловой, а Фариньо пробил головой в упор. Панамский защитник сумел отличиться в своём дебютном матче.

Шестнадцать минут Зелимхана

Когда до финального свистка оставалось 16 минут, Артига выпустил на поле Зелимхана Бакаева. Видимо, испанский специалист почувствовал, что его команда способна дожать «Рубин», и бросил в бой футболиста, почти год не игравшего в России. Видимо, Зелимхан очень соскучился по отечественному футболу и сразу же очень активно включился в борьбу. Сразу сделал два обостряющих паса в штрафную. Но в первом случае Заболотный не успел к мячу, а во втором мяч достался Ставеру. Зелимхан оживил игру подмосковной команды, и его новые партнёры поверили, что могут увезти из Казани три очка.

В третьей голевой атаке Бакаев непосредственного участия не принимал. Всё сделал Лукас Вера. Аргентинец навесил со штрафного, а мяч угодил в руку Игору Вуячичу. Правда, перед этим один из соперников подтолкнул капитана «Рубина». И этой детали Кукуян, скорее всего, не заметил или не счёл серьёзным происшествием. Пенальти. Вера переиграл Ставера — 2:3. В оставшиеся пять официальных минут и столько же добавленных «Рубин» не смог создать у ворот Обухова ничего серьёзного и проиграл второй домашний матч. А «Химки» одержали первую после возвращения победу, причём дважды отыгравшись.

Дань традициям

Кто-то вспомнил, а кто-то и не забывал, что «Химки» неудобный соперник для некогда крутого «Рубина». В 2021 году подмосковная команда выиграла в столице Татарстана 3:1, а через год — 3:2. Третья победа химчан в Казани. Традиция.

А теперь подведём итог. «Рубин» солидно выглядел в первом тайме, но провалил вторую половину игры. Нечто подобное наблюдалось у казанцев и в начале прошлого сезона. Но тогда Рашид Рахимов исправил ситуацию, и вернувшийся в Премьер-Лигу клуб досрочно решил главную задачу — сохранить прописку в элите. Но сейчас несколько не та ситуация. Ещё пара таких проигрышей, и Рашид Маматкулович может оказаться не у дел. Тем более сейчас открыты для предложений Сергей Юран, Владимир Федотов и Сергей Игнашевич.

Франа Артигу пока никто не тронет. Не для этого его вытаскивали из «Родины». Испанец пока интересно работает. Создаёт из не сказавших своего последнего слова нагих футболистов и никому неизвестных иностранцев некую гремучую смесь. И Зелимхан Бакаев, который уже наверняка пожалел о переходе в «Зенит», может в «Химках» перезапустить карьеру и принести немало пользы своей новой команде, и нашему футболу. Первые шаги обнадёживают.