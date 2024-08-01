Аргентинцы в «Спартаке» били Комбарова и вызывали зависть легенд. У москвичей появился наследник Парехи и Кавенаги

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сегодня, 15:07

Вспомните колоритных легионеров.

Эсекьель Барко, плеймейкер

Плеймейкер из «Ривер Плейта» стал девятым аргентинцем в истории «Спартака». Начал здорово, его гол со штрафного против «Химок» переломил ход непростого поединка. Станкович не поставил Эсекьеля в основу на следующую встречу с «Динамо», но справились без шустрого пятого номера. Крошечный Барко может добавить «Спартаку» умных передач, отчасти компенсировать потерю Промеса. Но также важно, чтобы хорошо боролся за мяч, ведь речь об атакующем полузащитнике. Барко не футболист уровня основы сборной Аргентины, но в «Ривер Плейте» Демичелиса показал себя с лучшей стороны. Если бы не хулиганил, мог зацепиться за клуб из Лиги чемпионов. Но достался «Спартаку» и сразу оказался среди героев нового тура в РПЛ .

Эсекьель Понсе, форвард

Нападающий отправился в «Эльче», а приехал из «Ромы». Карьера у Понсе не сложилась. В 27 лет оказался в МЛС в составе «Хьюстона». Бывший форвард «Спартака» играет за американское «Динамо», такой поворот в карьере. В Москве Понсе время от времени баловал голами, но не был готовым исполнителем под основу на много лет. Особенно если сравнивать его голевые показатели со статистикой Промеса, который выступал на фланге. Нападающий Понсе поиграл после «Эльче» за греческий АЕК , но после «Ромы» медленно скатывается. Надеемся, новый Эсекьель – Барко, который тоже играл в США , окажется стабильнее.

Тино Коста, полузащитник

Месяц назад Тино завершил карьеру. Коста мотался по миру и часто менял команды. Пришел в «Спартак» из «Валенсии», но 6.5 млн евро не отработал. Альберто родился в Буэнос-Айресе. Дома молодого футболиста не ценили, поэтому искал путь в большой спорт через Гваделупу. Затем играл во Франции, пока не оказался в «Валенсии». Если бы «Спартак» десятилетней давности был стабильным, то Коста мог заиграть у Аленичева. Но Дмитрий был слишком слабым тренером, чтобы раскрыть хулигана в основе «красно-белых». После серии аренд уехал бесплатно в Аргентину.

Хуан Инсаурральде, защитник

Как вспомнят – так вздрогнут. Сейчас центральному защитнику 39 лет, играет в Аргентине за скромный клуб. В «Спартаке» Хуану не хватало класса. Как подобает многим аргентинцам, Инсаурральде ярко дебютировал. И это урок для Барко. Куда важнее, как латиноамериканский футболист играет дальше. Хуан жестко ошибался, мог поставить только на физическое преимущество над соперником, а технически это один из самых слабых защитников «Спартака» в новом веке. Точно неудачное подписание. Пришел в команду Эмери, но тренера уволили. Инсаурральде любит красные карточки, но не любил баловать вратарей «сухарями».

Николас Пареха, защитник

Устроил драку в раздевалке «Спартака», «чужие» против «своих». Пареха рубил Дмитрия Комбарова на щепки, но выпустили пар и заиграли лучше. Проигрывали «Тереку» (бывший «Ахмат») 0:2 в матче с двумя нереализованными пенальти за тайм, а в итоге победили 4:2. На фоне остальных аргентинцев Пареха выделяется классом. Бил штрафные, умел делать подкаты в итальянском стиле. На этом заметные козыри Нико заканчиваются. Неплохой защитник, но не смог коренным образом изменить оборону «Спартака». Засосало в болото нелепых ошибок. Зато как футбольная единица Пареха хорош. После «Спартака» ушел в «Севилью», с которой трижды выиграл Лигу Европы. Пареха завершил карьеру в одном из мексиканских клубов пять лет назад.

Маркос Рохо, защитник

Рохо помешала зарплата в «Спартаке». Молодому универсальному защитнику выписали столько «зелени», что не выдержал и «поймал звезду». Сыграл в РПЛ всего несколько поединков, зато приглянулся аналитикам «Спортинга». Клубы из Европы активно следили за «Спартаком» после трансфера Видича в «Манчестер Юнайтед». Именно в этом клубе в итоге оказался Рохо. Единственный из аргентинцев «Спартака», который часто играл за сборную страны, Маркос провел за команду Месси 61 поединок. Сейчас ему 34 года, играет за «Бока Хуниорс». Чемпионом мира не стал, но брал «серебро» в Бразилии в 2014 году. В январе отказал клубу Месси.

Кристиан Майдана, хавбек

Странный футболист. Барко важно учесть опыт Кристиана. Хотя Майдана провел за «Спартак» немало матчей, более четырех десятков, забил всего два мяча и редко ассистировал напарникам. Майдана, получив поддержку главного тренера, не адаптировался к российскому футболу. Кристиан не смог раскрыться и вырасти в зрелого полезного мастера. «Спартак» отдал за него 3.6 млн евро, немало для 2008-го, а расстались бесплатно. После аренд Майдана покинул «Спартак».

Фернандо Кавенаги, форвард

Здесь помешала зависть. Кавенаги был дорогим новичком. Федун не сумел объяснить Титову и остальным лидерам, почему аргентинский форвард получил значительно больше денег. Футболисты выдумали, что Фернандо платили в 10 раз больше, чем ветеранам. История Халка и Денисова, только в «Спартаке» вместо «Зенита». И ушел легионер, а не россиянин. Во враждебно настроенном коллективе форвард Кавенаги не впечатлил. Но Фернандо был неплохим игроком, забил 17 мячей в 63 матчах. И это слезы по сравнению с его игрой за «Бордо» после ухода. С Кавенаги стали чемпионами Франции, а теперь знаменитый клуб отказался от профессионального статуса.

Клементе Родригес, латераль

Яркий левый латераль хорошо атаковал, но плохо оборонялся. Клементе фанаты «Спартака» со стажем помнят по классической для аргентинцев его поколения игре на фланге. Смело, резко, но без футбольного интеллекта. У Аргентины даже сейчас нет латералей, чтобы отличались невероятным классом. Зато у Родригеса было много желания в атаке. За «Спартак» провел 95 поединков, рекорд среди всех аргентинцев в списке, создал более десятка мячей. А оборонялся Клементе странно, стоял у истоков знаменитой защиты «Спартака» нового века. Мог играть в Москве дольше, но жена затребовала трансфер. В России умер её отец, когда гостил у зятя, семья решила сменить обстановку.