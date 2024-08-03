«Ростов» не оправдал надежд. «Зенит» и Глушенков не заметили очередного соперника

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вчера, 21:13

«Зенит» продолжает громить соперников.

В Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Ростов». Перед матчем с ростовчанами чемпион России одержал четыре победы, три из них крупные. Только раз «Зенит» отправлял в ворота соперников меньше трёх мячей. Максим Глушенков успел записать на свой счёт 6 голов — два в Суперкубке и четыре в чемпионате.

Но «Ростов» виделся именно той командой, которая могла бы если не остановить, то хотя бы дать бой лидеру. Но все иллюзии развеялись ещё в первом тайме.

Бенефис Глушенкова

Начало выдалось каким-то спокойным. «Зенит» не слишком остро атаковал, а «Ростов» довольно успешно отбивался. Команды обменялись опасными моментами. Вратарь хозяев Евгений Латышонок потащил удар Роналдо, а Рустам Ятимов выручил после выхода к воротам Маттео Кассьерры.

А на 19-й минуте всё завертелось. Педро после паса Максима Глушенкова выскочил к воротам по левому флангу и пробил в дальний от Ятимова угол. Судья Виталий Мешков сначала гол не засчитал, но после консультации с VAR изменил решение. Положения «вне игры» у бразильца не было, а стало быть, мяч доставили на центр.

Через шесть минут Кассьерра сбросил мяч Глушенкову, а Максим с лёта пробил левой ногой метров с 20. Отбить этот мяч у Ятимова не было никакой возможности. Через шесть минут ростовчане грубо ошиблись в обороне. Перехват Клаудиньо, забег Вендела, прострел, и разящий удар Кассьерры — 3:0. А там уже подоспел второй гол Глушенкова. Кассьерра вывел лучшего бомбардира чемпионата к воротам. Максим обыграл Ятимова и пробил в пустые ворота — 4:0. Четыре гола за 16 минут. Да, к первому и четвёртому голам у гостей могли быть претензии. Но все вопросы снял VAR .

Полное доминирование «Зенита». Временами создавалось ощущение, что чемпион играет с командой из низших лиг. Петербуржцы делали на поле всё, что хотели. А гости просто смотрели за игрой команды Сергея Семака. Как ни кричал из технической зоны тренер «Ростова» Валерий Карпин — тщетно. У его подопечных не получалось ровным счётом ничего. «Зенит» выполнил норму в четыре гола ещё в первом тайме.

Во втором мало что изменилось. Разве, что у хозяев вместо Клаудиньо вышел Юрий Горшков. «Ростов» что-то пытался придумать в атаке, пару раз заставил Латышонка вступить в игру, но голевыми эти моменты можно назвать со значительной степенью натяжки. А петербуржцы забили ещё. В середине второго тайма Глушенков мощно зарядил метров с 25. Ятимов среагировал, но подставил ладонь, а не кулак. Поэтому предотвратить взятие ворот не смог.

Сделав первый в нынешнем сезоне хет-трик, Максим отправился отдыхать. Заслужил. Семь голов только в чемпионате. Сложно сказать, кто из новичков «Зенита» начинал ярче. Заметьте, в этот раз ни одного гола после передач Вендела. Глушенков — лучший ассистент прошлого сезона, отдал первый ассист в текущем первенстве.

После ухода Максима соперники обменивались острыми уколами. Зенитовские были острее. Два раза зазвенел каркас ростовских ворот, в конце встречи Ятимов наконец-то смог выручить свою команду. В итоге 5:0 — крупная и заслуженная победа чемпиона.

Разные весовые категории

«Зенит» набрал 9 очков из 9. Столько же, сколько и московское «Динамо». Но разница мячей 13:0 против 8:2 позволяет петербуржцам идти первыми.

Снова мощнейший матч выдал Максим Глушенков. Теперь Валерий Карпин просто обязан вызвать новичка «Зенита» в сборную. Иначе Валерия Георгиевича не поймут даже те, кто не жалует чемпиона страны.

Заметно прибавил Педро, отличившийся в третьей встрече подряд. Очень хорош Вендел, который известен как человек настроения. Для Кассьерры словно продолжается прошлый сезон. Колумбиец и забивает, и ассистирует. А Клаудиньо пока смотрится не очень. Ностальгия замучила?

Евгений Латышонок в третий раз подряд сыграл на ноль. С одной стороны, не ставили перед ним каких-то сверхсложных задач. Но при этом новый вратарь петербуржцев действовал уверенно, спокойно и продлил серию «сухарей» до 270 минут.

Что с «Ростовом»?

Слабая игра «Ростова» стала неприятной неожиданностью. Ростовчане весьма неплохо выглядели с ЦСКА , уверенно обыграли в Самаре «Крылья Советов». В кубковой встрече Валерий Карпин приберёг почти всех основных футболистов. И что толку?

«Ростов» провёл, возможно, худшую игру при Валерии Карпине. Ни отбора, ни прессинга, ни обострения в атаке. Ровным счётом ничего. Нельзя было отделаться от ощущения, что ростовчане побаиваются соперников. Да что там побаиваются. Откровенно боятся. Как кролики удавов.

Растворился на поле Даниил Уткин, совершенно незаметен был Данил Глебов. Николай Комличенко запомнился разве что твоими стычками с защитником Нино. Андрей Лангович сыграл слабо, а Максим Осипенко и Илья Вахания — безобразно. И это кандидаты в сборную от «Ростова»? Егор Голенков снова остался в запасе, появился на поле при счёте 0:4, и он уже ничего не мог изменить.

Как было сказано выше, двоевластие в чемпионате продолжается. Но в следующем туре два лидера встретятся в Санкт-Петербурге. Возможно, это будет центральный матч первого круга.