Клопп завершил карьеру в пятый раз за полгода. Юрген обманывает, ищет ещё одну команду для души

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сегодня, 08:57

Немец снова хочет влюбиться, а не просто развлечься.

Крутой тренер выгорел морально

Причины ухода в возрасте, в настроении, в отношении к окружающей суете. Ни один человек со здоровой психикой не хочет ощутить свою смертность быстрее, чем полагается по биологическим часам. Юрген очень давно потерял отца, тот умер от рака в 2000 году в возрасте 67 лет. Клоппу сейчас 57 лет. Три года назад немец потерял маму, с которой любил общаться. Его деревенские родители связывали Клоппа с малой родиной и счастливым детством.

Из-за мировой пандемии Юргена не пустили в Германию на похороны матери. Прошло несколько лет. Клопп осознал, что в семье он самый старый из мужчин. Стоит ли тратить драгоценное время на непростую работу, если всё выиграл? Взял Лигу чемпионов, АПЛ и Бундеслигу. Не получилось в Лиге Европы, но эту неприятность Юрген переживет. Раньше всю семью – 35-летнего сына Марка, его жену и внука, Клопп не мог видеть часто, жили в разных странах.

Рождение внука называли одной из причин, почему Юрген решил покинуть «Ливерпуль», хотя ещё год назад планировал остаться и завершить реконструкцию команды для другого тренера. Психологическое выгорание – невероятно опасная вещь, именно с этим имеет дело сейчас Клопп. У него достаточно близких и денег, чтобы справиться с психологическими проблемами, но на данный момент на пенсии. Это заявление самого Юргена, а не домыслы.

Клопп не сможет отдыхать долго

Хайнкес – победитель Лиги чемпионов с «Реалом» и «Баварией», копается в огороде и в саду. Человек должен быть занят делом, а мужчине важно иметь хобби. Клопп сказал, что закончил карьеру. Но это возвращает к извечной человеческой теме. Знаменитый успешный мужчина боится стареть. Боится даже об этом думать. Классика. Когда такое случается с правителями, то часто гибнут невинные люди. Артисты уничтожают себя, когда «умирают» для публики.

Слава и власть не всем нужны, но к ним привыкаешь. Когда боятся старения и профессиональной «смерти» тренеры, то чаще зря цепляются за работу, в которой деградируют. В мире куда больше примеров, когда великолепные наставники пересидели на бровке, чем сделали финт Романцева и ушли вовремя. Клопп не захотел показывать минимум в «Ливерпуле». Его решение достойно уважения. Не поставил себя и страхи выше, чем интересы любимого клуба.

Юрген изменял своей второй жене Улле с «Ливерпулем», полюбил «Энфилд Роуд», фанатов и атмосферу вокруг первой команды. Далеко не со всеми футболистами дружил. Но конфликты случались, в том числе из-за смертельной усталости главного тренера. Агрессивный двухметровый мужчина, любящий не только громко смеяться, но также брызгать слюной на оппонентов в ссорах, не раз несправедливо срывался на игроков за последние несколько лет.

И хотя Клопп заявил, что завершил тренерскую карьеру, сразу кокетливо добавил – наслаждается отдыхом, а через несколько месяцев всё может измениться. Надеемся, Юрген не опустится до работы тренером сборной Англии. Для британцев это будет классное назначение. Лучше, наверное, только вербовка Гвардиолы через год. Но Клоппу работа с хронически невезучей Англией не подарит положительные эмоции. Незачем возвращаться за поражениями.

Юргену сложно найти свою команду

Хотя у «Ливерпуля» американский владелец – обычно плохой знак для клуба, Джону Генри хватало ума не лезть с руками в тренерскую работу. Менеджер Эдвардс тоже долго был верным помощником Клоппа, парнем из соседнего кабинета на базе. «Ливерпуль», где экономили, позволяли Клоппу ошибаться и быть бешеным на бровке, существенно отличается от большинства клубов планеты. Но потом ушел Эдвардс, уехали легенды из «золотой» основы.

По общему настроению, вайбу, как сейчас говорят, Юргену будет сложно найти клуб, похожий на «Ливерпуль» на пике его развития во время правления Клоппа. Кстати, о власти. Мало в каком клубе у тренера такие широкие полномочия, какие были у немца во главе «красных». Ещё одна веская причина, почему Клопп после «Боруссии» из Дортмунда не пошел на работу в «Барселону» и «Манчестер Юнайтед». Знал, что в этих клубах другая система.

Клоппу нужна команда, где он не станет заложником взбалмошных владельцев. Даже у «Баварии» огромные проблемы с пирамидой менеджмента. В Мюнхене будут рады Юргену, если у Компани не получится. Даже «Реал» рассмотрит давнего соперника, когда Анчелотти уйдет курить сигары и ловить рыбу на канадском озере, чтобы приготовить её в домике жены, она родом из тех мест. Счастлив тот, кто получает возможность отдохнуть на старости.

Вот только Клопп прямо сказал – слишком молодой, чтобы играть в падел-теннис и нянчиться с внуками. Проще говоря, Юрген попробовал гольф и другие игры для «пенсионеров». Нагулялся с собакой. Съездили, куда жена Улла запланировала ещё много лет назад, но не получалось из-за тренерской работы. С внуком поиграл, но тот слишком маленький, чтобы было интересно с ним много дней подряд. А тишина и покой будут давить на Клоппа.

Привык к шумным стадионам. Привык орать так, чтобы заложило уши у арбитра. Ужасно живой человек хочет отдохнуть. Да и врачи точно сказали, что стресс начинает давить на организм. Но Клопп подчеркнул, что ушел не из-за серьезной болезни. Подтвердил, что завершил карьеру по состоянию на сегодня. И сам забросил удочку, что через несколько месяцев может передумать. Найдёте клуб, где порядок в руководстве и крутые трансферы – звоните Юргену.