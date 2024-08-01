Кордоба вернулся и даже забил. Но победу «быкам» принёс другой футболист

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сегодня, 00:32

Судьбу матча в Краснодаре решил один гол.

Последними в борьбу за Кубок России вступили команды группы С. «Краснодар» встречался с ЦСКА , а «Ахмат» принимал Пари НН».

В состав «Краснодара» наконец то вернулся лучший бомбардир Джон Кордоба, выигравший серебряные медали на Кубке Америки. Джон вышел в стартовом составе вместе со своим товарищем по сборной Колумбии Кевином Кастаньо. При этом Мурад Мусаев придержал в запасе Александра Черникова, Эдуарда Сперцяна и Никиту Кривцова.

«Армейцы» вышли на игру в новой форме песчаного цвета. Состав ЦСКА также оказался полуосновным. Остались в резерве Игорь Акинфеев и Игорь Дивеев. Фёдор Чалов вообще не приехал в Краснодар. Место в воротах москвичей занял Владислав Тороп, перенесший летом операцию на лице. В стартовом составе появились Матвей Лукин, Матвей Кисляк и Кирилл Глебов — по одному молодому игроку в каждую линию.

Микроскопический офсайд

Глебов нанёс первый удар по воротам. Станислав Агкацев, вышедший на игру с капитанской повязкой, забрал мяч, чем добавил уверенности своим товарищам. А затем преимущество перешло к хозяевам, которые всё чаще и чаще наведывались к владениям Торопа. Прилично смотрелся Кордоба, который в середине первого тайма нанёс точный удар с близкого расстояния.

Пока Джон получал поздравления, бригада VAR изучила гол краснодарцев. И выяснила, что начинавший голевую атаку Александр Эктов где-то не то локтем, не то коленом залез в офсайд. Что и стало причиной отмены взятия ворот. Как не огорчался Кордоба, а с решением арбитра Артёма Любимова пришлось смириться. Джон был очень недоволен, что его лишили гола.

После незасчитанного мяча характер игры не изменился. «Краснодар» много атаковал, порой остро. Торопу приходилось трудиться. За первые 45 минут Владислав изрядно напрыгался, но сохранил свои ворота нетронутыми. Впрочем, как и Агкацев, у которого было немного работы.

Точный удар Кевина

На второй тайм команды вышли в тех же составах, что и начинали игру. Краснодарцы были активнее. Кевин приложился издалека. Мимо, да и Тороп всё контролировал. Но через пару минут Ленини получал поздравления. Мозес сбросил мяч на полузащитника, а Кевин от души пробил. На этот раз Тороп был бессилен. Да и претензии к защитникам предъявить трудно.

ЦСКА мог довольно быстро отыграться. Секу Койта мастерски убрал Эктова на левом фланге, но не стал бить с острого угла, а прострелил вдоль ворот. Прострел замкнул защитник «быков» Кайо, чей удар пришёлся выше перекладины. Попади бразилец в створ ворот, Агкацев вряд ли бы смог предотвратить автогол.

Чилиец Виктор Давила всё же изловчился и загнал мяч в угол ворот «Краснодара». Но на этот раз положение вне игры было куда очевиднее, чем в случае с Кордобой. Гол засчитан не был. После чего Давила уступил место на поле Рифату Жемалетдинову.

А больше ничего «армейцы» у ворот южан не создали. Много атаковали, подавали несколько угловых. В конце встречи заперли краснодарцев на их половине поля. Только опасных моментов не создавали. Станислав Агкацев, передавший по ходу игры капитанскую повязку вышедшему на замену Эдуарду Сперцяну, по сути не вступал в игру. Зато очень грамотно командовал защитой. В итоге гол Кевина остался единственным — 1:0.

Злые хозяева и застенчивые гости

«Краснодар» одержал свою первую победу и в Кубке и в сезоне. «Быки» уверенно сыграли в обороне, были весьма активны в атаке, за исключением последних 15 минут. Прилично смотрелся Джон Кордоба, которого людская молва всё лето куда-то провожала. Но колумбиец, как видим, никуда не ушёл. И, судя по реакции на незасчитанный гол и недовольному виду при замене на Фёдора Смолова, можно предположить, что Джон хочет играть в «Краснодаре» и забивать за эту команду. Смолов неплохо вошёл в игру. В конце встречи даже отрабатывал в обороне.

ЦСКА , несмотря на первое поражение в сезоне, тоже понравился. Очень хорошо отыграл Владислав Тороп, да и другие молодые футболисты были хороши. Сыграли по-взрослому. Понравился Койта, не слишком впечатливший в двух первых встречах. Неплохо заменил малийца и Адольфо Гайч. А проигрыш пока ничего не значит, ибо впереди ещё пять туров группового этапа.

В Грозном параллельно проходил второй матч в группе С. Местный «Ахмат» принимал «Пари НН». Тренеры обеих команд Магомед Адиев и Саша Илич приберегли игроков основного состава. Грозненцы оказались намного сильнее. В первом тайме Гамид Агаларов с пенальти открыл счёт. Ближе к перерыву Кирилл Гоцук восстановил равновесие. Но не надолго. Антон Швец вывел хозяев вперёд. После перерыва Бернард Бериша отгрузил волжанам ещё парочку. В итоге 4:1. «Ахмат» возглавил таблицу в квартете С.

Сашу Илича после этого поражения вряд ли уволят. Но шаг в данном направлении сделан. Однако «Пари НН» установил интересное достижение первого тура. Стал единственной приезжей командой, сумевшей поразить ворота хозяев.