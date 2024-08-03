Первый гол Тюкавина и уверенная игра Лунёва. «Динамо» продлило победную серию перед матчем с «Зенитом»

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вчера, 19:26

Команда Марцела Лички выиграла в третий раз подряд.

Столичное «Динамо», безусловно, считалось фаворитом игры в Самаре, где тольяттинско-жигулёвский «Акрон» проводит домашние встречи. Абсолютный дебютант Премьер-Лиги и бронзовый призёр предыдущего первенства. Конечно, динамовцы крупным поражением в кубковом матче со «Спартаком» несколько подмочили свою репутацию. Кстати, вратарь Игорь Лещук, который снова набедокурил в игре с «красно-белыми», не поехал в Самару.

У москвичей в центре обороны снова вышли два смелых юноши — Иван Лепский и Милан Майсторович. Из участников Кубка Америки в стартовом составе вышел мексиканец Луис Чавес, Хорхе Карраскаль остался в запасе. Выздоровел и попал в заявку ещё один латиноамериканец Диего Лаксальт. С первых минут на поле появился Ярослав Гладышев.

Быстрый гол Тюкавина

Динамовцы сделали ставку на быстрый гол, и она сработала. Не прошло и 10 минут, как Константин Тюкавин забил свой долгожданный первый гол в новом сезоне. Чавес навесил с углового, а Тюкавин подбежал к воротам и успешно кивнул. Так гости повели в счёте.

Дальше пошёл открытый футбол, в котором лучше смотрелись москвичи. Во всяком случае, моменты у ворот Сергея Волкова возникали чаще, и эти моменты были острее. Опасно били по воротам Бителло и Муми Нгамалё. Но Солтмурад Бакаев едва не отличился в третьей встрече подряд. Гостей выручил Андрей Лунёв. Не переломный, но во многом важный эпизод. После этой отметки «Акрон» перехватил преимущество. Много и активно атаковал. Были моменты для того, чтоб сделать счёт равным, но результат до перерыва больше не изменился.

Штанга — не всегда подруга вратаря

Начало второго тайма — явно за «Динамо». Несколько раз волжан выручил Сергей Волков, да и москвичам не всегда везло. Очень активен и грозен был Бителло. Здорово действовали Тюкавин, Фомин и Гладышев. Ярослав едва не забил второй мяч после того, как Тюкавин и Бителло вывели его к воротам. Волков был бессилен, но мяч ударился в штангу и не зашёл в ворота. «Акрон» ответил парочкой опасных ударов. Но Лунёв оба раза сыграл замечательно.

Именно Гладышеву суждено было забить второй мяч в этой встрече. Молодого нападающего вывели на удар Тюкавин с Фоминым, Ярослав снова пробил в стойку. Но на этот раз штанга не оказалась подругой вратаря — 0:2. До конца встречи оставалось 33 минуты.

В дальнейшем счёт мог неоднократно измениться как в одну, так и в другую стороны. Бителло проверил на прочность штангу акроновских ворот. Заметно оживил игру номинальных хозяев в атаке 17-летний Арсений Дмитриев. Юный форвард был близок к своему первому голу в Премьер-Лиге, но его ударам не хватало точности. Очень старался Бакаев. Понравился своей активностью Шерзод Эсанов. Но отыграть хотя бы один гол «Акрону» оказалось не под силу. Победа «Динамо» 2:0. Третья в трёх матчах.

Остановись мгновенье, ты прекрасно

«Динамо» вышло на первое место. Скорее всего, ненадолго. «Зенит» постарается обыграть «Ростов» и восстановить двоевластие. Но в любом случае, старт команды Марцела Лички впечатляет. «Бело-голубые» быстро забыли разгром в Кубке и провели очень добротный матч.

Порадовал Тюкавин. К Константину не было претензий и в предыдущих матчах. Но он никак не мог отличиться. Тюкавину нужно было срочно забить, что он и сделал. Наметившийся было психологический спад преодолён, и теперь болельщики вправе ждать от своего сильнейшего нападающего голевой серии. Константин любит забивать в нескольких матчах подряд.

Очень сильно сыграл Даниил Фомин, отбывший дисквалификацию за удаление в первом туре. Капитан «бело-голубых» был хорош и в отборах, и в перехватах, и в наступательных действиях. Именно он ассистировал Ярославу Гладышеву в эпизоде со вторым голом.

Заслужил похвалы и автор второго гола. Ярослав перешагнул некий барьер и из подающего надежды и подменяющего товарищей футболиста превратился в самодостаточного игрока. И дело не только в голе. Гладышев прилично выглядел и в остальных эпизодах.

Снова заслужили добрые слова молодые центральные защитники Иван Лепский и Милан Майсторович. И хотя «Акрон» довольно много угрожал воротам гостей, каких-либо промахов со стороны обороны «Динамо» заметно не было. Снова сильно отработал в воротах Андрей Лунёв.

Бителло, Луис Чавес и Муми Нгамалё ушли с поля без гола. Мексиканец, правда, заработал балл за голевой пас Тюкавину. Но бразилец и камерунец тоже смотрелись превосходно, просто им не везло при завершении атак. Неплохо вошли в игру Лаксальт и Карраскаль.

Насколько серьёзны амбиции «Динамо», насколько крепка команда Лички, узнаем через неделю. В четвёртом туре динамовцам предстоит сыграть с «Зенитом».

«Акрон» очень хотел набрать очки в первом почти домашнем матче, но покинул поле побеждённым. Класс «Динамо» заметно выше. Причём превосходство ощущалось это в каждой из линий. За старание волжане заслужили добрые слова. Но они забываются, а счёт в протоколе остаётся.

Видно, что Заурбек Тедеев создаёт новую команду. Видно, что он хочет привить ей атакующий футбол. Это было заметно и в двух первых турах. Заметно прибавил Солтмурад Бакаев, отличные перспективы у Ивана Тимошенко и Арсения Дмитриева. Но пока клуб из Тольятти несколько зелен. Если успеет созреть, то Российская Премьер-Лига получит интересный коллектив. Если нет, то сверкнёт, как «Балтика», и снова окажется во втором по силе дивизионе нашего футбола.