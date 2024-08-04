Конфликтует с Карпиным и дерзит фанатам. У героя старта РПЛ непростой характер

Идеальное начало на поле и сложности за его пределами.
Глушенков повторяет ошибки Аршавина и Кокорина
Ещё после финала Суперкубка бросилось в глаза, с каким пренебрежением к сопернику и наглостью новичок «Зенита» Глушенков комментировал свой дубль «Краснодару». Если бы так вёл себя Мбаппе, то его бы уничтожили в прессе и фанаты в комментариях. После финала Максим отреагировал постом, где использовал два эмодзи – кубка и человечка с приложенным пальцем к губам. Так делают футболисты, которых несправедливо критиковали.
Не все фанаты «Локомотива» согласились, что для Глушенкова переход в «Зенит», а не в условный «Милан» – правильное карьерное решение. Но это логичный вывод, ведь парень сделал 16 ассистов в РПЛ за сезон. Фанаты желали ему сыграть в Лиге чемпионов. Повторил рекорд Халка и Лоськова по голевым передачам за кампанию. Так что Максим зря ведёт себя высокомерно и нагло, этим оттолкнет фанатов. Причем его, как Широкова, никто из ультрас не трогал.
Глушенков сам нарывается на реакцию болельщиков, в том числе петербуржцев. Сейчас в его голы влюбились. А во время трудного отрезка припомнят комментарии и поведение. В «Зените» прекрасно знают, что наглецы много раз лишали их титулов и побед. «Изи катка», – реакция футболиста на разгром «Ростова». Фраза из мира видеоигр давно перешла в обычный сленг, значит «слишком легкая победа». Эти слова любил Кокорин, и где он сейчас?
Из «Зенита» Александр отправился в тюрьму. Глушенкову точно нужна консультация Аршавина. Андрей расскажет молодому подчиненному, куда заводит отсутствие уважения к окружающим. Сам не проходил мимо шотов в барах и наступал на вечные для футбола грабли. Понятно, что многие спортсмены настраиваются на матчи, пытаясь разозлиться. Тоже работает. Но Глушенков вообразил себя Роналду, забив шесть голов в ослабевшей РПЛ.
Максиму пора взрослеть. Взрослые не унижают оппонентов в интервью. Нравится игра Глушенкова и категорически не нравится его поведение. Вся история российского футбола о недооценке соперников и о потерянных возможностях. Аршавин, Акинфеев, Кокорин, Дзюба, Дзагоев и многие другие в молодости вели себя настолько ужасно за пределами поля, что это в итоге сказывалось на их футболе. Особенно в матчах на международном уровне.
Максим должен поблагодарить ассистента Вендела
Глушенков забил 6 голов в РПЛ в трёх турах. За весь прошлый сезон в «Локомотиве» отличился тоже 6 раз. Аномальная результативность, его личный рекорд – 7 голов за чемпионат в «Крыльях Советов». Не факт, что Глушенков сохранит форму надолго. Ещё одна причина почувствовать землю под ногами. Максиму надо чаще благодарить напарников и конкретного коллегу. 6 из 8 голов за «Зенит» Глушенков забил после передач Маркуса Вендела.
Впервые за всё время выступлений в РПЛ хавбек «Зенита» не имеет проблем с физической формой после сборов. Вендел худой и резкий. На его счету 6 голевых передач в РПЛ, хотя за весь прошлый сезон сделал 8 ассистов в 27 играх. Вендел набрал форму, поскольку его агент ведёт переговоры с зарубежными клубами. «Зенит» сделал всё, чтобы сорвать трансфер хавбека в «Галатасарай». Но аналитики видят форму Вендела, за ним придут из топ-5.
Глушенкову надо держать в уме, что может потерять соавтора лучшего отрезка в карьере. При этом, разумеется, отмечаем и самого Максима. Полузащитник играет шикарно, а один из его голов «Ростову» дальним ударом – шедевр. Реализовал 6 из 8 ударов в створ чужих ворот, но заслужил критику из-за поведения. Не только за слова, даже празднованиями голов старается провоцировать людей. И в «Спартаке» не задержался как раз из-за характера.
Семаку важно четко дать понять футболисту, что Глушенков далеко не самый талантливый исполнитель в истории. Нельзя «ловить звезду», сгорит от её температуры. Он не Роналду, чтобы прощали выходки. «Зенит» поймал волну, выносят соперников за полчаса. В таких условиях вирус недооценки соперников размножается со скоростью света. Можно быть дерзким, но не унижать фанатов и соперников. У Глушенкова пока не получается за пределами поля.
Максиму пора искать себе нового сильного агента
Глушенков к концу сезона может оказаться слишком крутым футболистом для РПЛ. Нормальный рабочий процесс. Во всех лигах второго эшелона в Европе лучшие футболисты ищут себе интересные команды в топ-5. Но агент Андреев, у которого на контракте многие футболисты из РПЛ, не умеет искать клиентам сильные клубы уровня Лиги чемпионов. Глушенкову пора думать, как найти выходы на серьезные приглашения от солидных команд.
Ориентироваться надо на тех, у кого нет большого количества внутренних скандалов, как у «Челси». Важно выбрать клуб со стабильным руководством и мудрым тренером. Ведь у Глушенкова есть трансферный минус – плавающая позиция. Даже Семаку пришлось наступить на горло собственной тактической песне. Рискнули внедрить в понятные схемы «Зенита» необычного Максима, который прячется между линиями и требует футбольной свободы.
Карпин в сборной России пока на такие жертвы не пошел. У Валерия Георгиевича и Максима есть конфликт. В одном из матчей тренер попросил Глушенкова выйти на замену. Нападающий отказался, не хотел играть несколько минут. Карпин, разумеется, отреагировал – не позвал Глушенкова на новые поединки. Для сборной это плохо, ведь сейчас Максим в лучшей форме из всех российских футболистов. Но оцените его ответ на вопрос о конфликте:
Если вызовут в сборную – приеду. Если не вызовут – ничего страшного.
«Ничего страшного». Что это за ответ? Футболист не извинился перед Карпиным за свое поведение. Тренер ничего плохого Максиму не сделал. Попросил выйти на поле, выполнить работу. Глушенков отказался. А теперь заявил, что если не будет играть в первой команде страны, то «ничего страшного». Семаку и Аршавину срочно нужно вмешаться. Все российские футболисты, которые себя так вели, в результате скатились как Кокорин.
Никого не обманут 4 сильных матча. Когда вчерашний школьник отказывается выйти на замену и комментирует победу над Карпином словами «изи катка», то списывают на возраст. А Глушенкову 25 лет, взрослый мужик. Стартовал его девятый сезон в карьере. Впервые играет за будущих чемпионов РПЛ. Пора думать о репутации. Глушенков недавно обозвал фанатов «клоунами». Перебор для парня с одним хет-триком в РПЛ за всю жизнь.
Но, чтобы всего этого не случилось- нужен тренер, уверенный в себе, принципиальный и твердый, а вот, этого, как раз и нет. Сейчас, Семак- на кураже и как мне кажется, меньше всего думает о тактических схемах в игре с Динамо. Оно и понятно- ведь у него есть Глушенков. Хочется пожелать тренеру и футболистам Зенита- отнестись к предстоящей игре с Динамо серьезно и не забывать, что из четырех прошлогодних встреч с москвичами, Зенит проиграл трижды, а это уже повод задуматься.
Но, чтобы всего этого не случилось- нужен тренер, уверенный в себе, принципиальный и твердый, а вот, этого, как раз и нет. Сейчас, Семак- на кураже и как мне кажется, меньше всего думает о тактических схемах в игре с Динамо. Оно и понятно- ведь у него есть Глушенков. Хочется пожелать тренеру и футболистам Зенита- отнестись к предстоящей игре с Динамо серьезно и не забывать, что из четырех прошлогодних встреч с москвичами, Зенит проиграл трижды, а это уже повод задуматься.