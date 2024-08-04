Конфликтует с Карпиным и дерзит фанатам. У героя старта РПЛ непростой характер

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сегодня, 09:37

Идеальное начало на поле и сложности за его пределами.

Глушенков повторяет ошибки Аршавина и Кокорина

Ещё после финала Суперкубка бросилось в глаза, с каким пренебрежением к сопернику и наглостью новичок «Зенита» Глушенков комментировал свой дубль «Краснодару». Если бы так вёл себя Мбаппе, то его бы уничтожили в прессе и фанаты в комментариях. После финала Максим отреагировал постом, где использовал два эмодзи – кубка и человечка с приложенным пальцем к губам. Так делают футболисты, которых несправедливо критиковали.

Не все фанаты «Локомотива» согласились, что для Глушенкова переход в «Зенит», а не в условный «Милан» – правильное карьерное решение. Но это логичный вывод, ведь парень сделал 16 ассистов в РПЛ за сезон. Фанаты желали ему сыграть в Лиге чемпионов. Повторил рекорд Халка и Лоськова по голевым передачам за кампанию. Так что Максим зря ведёт себя высокомерно и нагло, этим оттолкнет фанатов. Причем его, как Широкова, никто из ультрас не трогал.

Глушенков сам нарывается на реакцию болельщиков, в том числе петербуржцев. Сейчас в его голы влюбились. А во время трудного отрезка припомнят комментарии и поведение. В «Зените» прекрасно знают, что наглецы много раз лишали их титулов и побед. «Изи катка», – реакция футболиста на разгром «Ростова». Фраза из мира видеоигр давно перешла в обычный сленг, значит «слишком легкая победа». Эти слова любил Кокорин, и где он сейчас?

Из «Зенита» Александр отправился в тюрьму. Глушенкову точно нужна консультация Аршавина. Андрей расскажет молодому подчиненному, куда заводит отсутствие уважения к окружающим. Сам не проходил мимо шотов в барах и наступал на вечные для футбола грабли. Понятно, что многие спортсмены настраиваются на матчи, пытаясь разозлиться. Тоже работает. Но Глушенков вообразил себя Роналду, забив шесть голов в ослабевшей РПЛ .

Максиму пора взрослеть. Взрослые не унижают оппонентов в интервью. Нравится игра Глушенкова и категорически не нравится его поведение. Вся история российского футбола о недооценке соперников и о потерянных возможностях. Аршавин, Акинфеев, Кокорин, Дзюба, Дзагоев и многие другие в молодости вели себя настолько ужасно за пределами поля, что это в итоге сказывалось на их футболе. Особенно в матчах на международном уровне.

Максим должен поблагодарить ассистента Вендела

Глушенков забил 6 голов в РПЛ в трёх турах. За весь прошлый сезон в «Локомотиве» отличился тоже 6 раз. Аномальная результативность, его личный рекорд – 7 голов за чемпионат в «Крыльях Советов». Не факт, что Глушенков сохранит форму надолго. Ещё одна причина почувствовать землю под ногами. Максиму надо чаще благодарить напарников и конкретного коллегу. 6 из 8 голов за «Зенит» Глушенков забил после передач Маркуса Вендела.

Впервые за всё время выступлений в РПЛ хавбек «Зенита» не имеет проблем с физической формой после сборов. Вендел худой и резкий. На его счету 6 голевых передач в РПЛ , хотя за весь прошлый сезон сделал 8 ассистов в 27 играх. Вендел набрал форму, поскольку его агент ведёт переговоры с зарубежными клубами. «Зенит» сделал всё, чтобы сорвать трансфер хавбека в «Галатасарай». Но аналитики видят форму Вендела, за ним придут из топ-5.

Глушенкову надо держать в уме, что может потерять соавтора лучшего отрезка в карьере. При этом, разумеется, отмечаем и самого Максима. Полузащитник играет шикарно, а один из его голов «Ростову» дальним ударом – шедевр. Реализовал 6 из 8 ударов в створ чужих ворот, но заслужил критику из-за поведения. Не только за слова, даже празднованиями голов старается провоцировать людей. И в «Спартаке» не задержался как раз из-за характера.

Семаку важно четко дать понять футболисту, что Глушенков далеко не самый талантливый исполнитель в истории. Нельзя «ловить звезду», сгорит от её температуры. Он не Роналду, чтобы прощали выходки. «Зенит» поймал волну, выносят соперников за полчаса. В таких условиях вирус недооценки соперников размножается со скоростью света. Можно быть дерзким, но не унижать фанатов и соперников. У Глушенкова пока не получается за пределами поля.

Максиму пора искать себе нового сильного агента

Глушенков к концу сезона может оказаться слишком крутым футболистом для РПЛ . Нормальный рабочий процесс. Во всех лигах второго эшелона в Европе лучшие футболисты ищут себе интересные команды в топ-5. Но агент Андреев, у которого на контракте многие футболисты из РПЛ , не умеет искать клиентам сильные клубы уровня Лиги чемпионов. Глушенкову пора думать, как найти выходы на серьезные приглашения от солидных команд.

Ориентироваться надо на тех, у кого нет большого количества внутренних скандалов, как у «Челси». Важно выбрать клуб со стабильным руководством и мудрым тренером. Ведь у Глушенкова есть трансферный минус – плавающая позиция. Даже Семаку пришлось наступить на горло собственной тактической песне. Рискнули внедрить в понятные схемы «Зенита» необычного Максима, который прячется между линиями и требует футбольной свободы.

Карпин в сборной России пока на такие жертвы не пошел. У Валерия Георгиевича и Максима есть конфликт. В одном из матчей тренер попросил Глушенкова выйти на замену. Нападающий отказался, не хотел играть несколько минут. Карпин, разумеется, отреагировал – не позвал Глушенкова на новые поединки. Для сборной это плохо, ведь сейчас Максим в лучшей форме из всех российских футболистов. Но оцените его ответ на вопрос о конфликте:

Если вызовут в сборную – приеду. Если не вызовут – ничего страшного.

«Ничего страшного». Что это за ответ? Футболист не извинился перед Карпиным за свое поведение. Тренер ничего плохого Максиму не сделал. Попросил выйти на поле, выполнить работу. Глушенков отказался. А теперь заявил, что если не будет играть в первой команде страны, то «ничего страшного». Семаку и Аршавину срочно нужно вмешаться. Все российские футболисты, которые себя так вели, в результате скатились как Кокорин.