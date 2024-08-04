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Конфликтует с Карпиным и дерзит фанатам. У героя старта РПЛ непростой характер

сегодня, 09:37
Максим Глушенков

Идеальное начало на поле и сложности за его пределами.

Глушенков повторяет ошибки Аршавина и Кокорина

Ещё после финала Суперкубка бросилось в глаза, с каким пренебрежением к сопернику и наглостью новичок «Зенита» Глушенков комментировал свой дубль «Краснодару». Если бы так вёл себя Мбаппе, то его бы уничтожили в прессе и фанаты в комментариях. После финала Максим отреагировал постом, где использовал два эмодзи – кубка и человечка с приложенным пальцем к губам. Так делают футболисты, которых несправедливо критиковали.

Не все фанаты «Локомотива» согласились, что для Глушенкова переход в «Зенит», а не в условный «Милан» – правильное карьерное решение. Но это логичный вывод, ведь парень сделал 16 ассистов в РПЛ за сезон. Фанаты желали ему сыграть в Лиге чемпионов. Повторил рекорд Халка и Лоськова по голевым передачам за кампанию. Так что Максим зря ведёт себя высокомерно и нагло, этим оттолкнет фанатов. Причем его, как Широкова, никто из ультрас не трогал.

Глушенков сам нарывается на реакцию болельщиков, в том числе петербуржцев. Сейчас в его голы влюбились. А во время трудного отрезка припомнят комментарии и поведение. В «Зените» прекрасно знают, что наглецы много раз лишали их титулов и побед. «Изи катка», – реакция футболиста на разгром «Ростова». Фраза из мира видеоигр давно перешла в обычный сленг, значит «слишком легкая победа». Эти слова любил Кокорин, и где он сейчас?

Из «Зенита» Александр отправился в тюрьму. Глушенкову точно нужна консультация Аршавина. Андрей расскажет молодому подчиненному, куда заводит отсутствие уважения к окружающим. Сам не проходил мимо шотов в барах и наступал на вечные для футбола грабли. Понятно, что многие спортсмены настраиваются на матчи, пытаясь разозлиться. Тоже работает. Но Глушенков вообразил себя Роналду, забив шесть голов в ослабевшей РПЛ.

Максиму пора взрослеть. Взрослые не унижают оппонентов в интервью. Нравится игра Глушенкова и категорически не нравится его поведение. Вся история российского футбола о недооценке соперников и о потерянных возможностях. Аршавин, Акинфеев, Кокорин, Дзюба, Дзагоев и многие другие в молодости вели себя настолько ужасно за пределами поля, что это в итоге сказывалось на их футболе. Особенно в матчах на международном уровне.

Максим должен поблагодарить ассистента Вендела

Глушенков забил 6 голов в РПЛ в трёх турах. За весь прошлый сезон в «Локомотиве» отличился тоже 6 раз. Аномальная результативность, его личный рекорд – 7 голов за чемпионат в «Крыльях Советов». Не факт, что Глушенков сохранит форму надолго. Ещё одна причина почувствовать землю под ногами. Максиму надо чаще благодарить напарников и конкретного коллегу. 6 из 8 голов за «Зенит» Глушенков забил после передач Маркуса Вендела.

Впервые за всё время выступлений в РПЛ хавбек «Зенита» не имеет проблем с физической формой после сборов. Вендел худой и резкий. На его счету 6 голевых передач в РПЛ, хотя за весь прошлый сезон сделал 8 ассистов в 27 играх. Вендел набрал форму, поскольку его агент ведёт переговоры с зарубежными клубами. «Зенит» сделал всё, чтобы сорвать трансфер хавбека в «Галатасарай». Но аналитики видят форму Вендела, за ним придут из топ-5.

Глушенкову надо держать в уме, что может потерять соавтора лучшего отрезка в карьере. При этом, разумеется, отмечаем и самого Максима. Полузащитник играет шикарно, а один из его голов «Ростову» дальним ударом – шедевр. Реализовал 6 из 8 ударов в створ чужих ворот, но заслужил критику из-за поведения. Не только за слова, даже празднованиями голов старается провоцировать людей. И в «Спартаке» не задержался как раз из-за характера.

Семаку важно четко дать понять футболисту, что Глушенков далеко не самый талантливый исполнитель в истории. Нельзя «ловить звезду», сгорит от её температуры. Он не Роналду, чтобы прощали выходки. «Зенит» поймал волну, выносят соперников за полчаса. В таких условиях вирус недооценки соперников размножается со скоростью света. Можно быть дерзким, но не унижать фанатов и соперников. У Глушенкова пока не получается за пределами поля.

Максиму пора искать себе нового сильного агента

Глушенков к концу сезона может оказаться слишком крутым футболистом для РПЛ. Нормальный рабочий процесс. Во всех лигах второго эшелона в Европе лучшие футболисты ищут себе интересные команды в топ-5. Но агент Андреев, у которого на контракте многие футболисты из РПЛ, не умеет искать клиентам сильные клубы уровня Лиги чемпионов. Глушенкову пора думать, как найти выходы на серьезные приглашения от солидных команд.

Ориентироваться надо на тех, у кого нет большого количества внутренних скандалов, как у «Челси». Важно выбрать клуб со стабильным руководством и мудрым тренером. Ведь у Глушенкова есть трансферный минус – плавающая позиция. Даже Семаку пришлось наступить на горло собственной тактической песне. Рискнули внедрить в понятные схемы «Зенита» необычного Максима, который прячется между линиями и требует футбольной свободы.

Карпин в сборной России пока на такие жертвы не пошел. У Валерия Георгиевича и Максима есть конфликт. В одном из матчей тренер попросил Глушенкова выйти на замену. Нападающий отказался, не хотел играть несколько минут. Карпин, разумеется, отреагировал – не позвал Глушенкова на новые поединки. Для сборной это плохо, ведь сейчас Максим в лучшей форме из всех российских футболистов. Но оцените его ответ на вопрос о конфликте:

Если вызовут в сборную – приеду. Если не вызовут – ничего страшного.

«Ничего страшного». Что это за ответ? Футболист не извинился перед Карпиным за свое поведение. Тренер ничего плохого Максиму не сделал. Попросил выйти на поле, выполнить работу. Глушенков отказался. А теперь заявил, что если не будет играть в первой команде страны, то «ничего страшного». Семаку и Аршавину срочно нужно вмешаться. Все российские футболисты, которые себя так вели, в результате скатились как Кокорин.

Никого не обманут 4 сильных матча. Когда вчерашний школьник отказывается выйти на замену и комментирует победу над Карпином словами «изи катка», то списывают на возраст. А Глушенкову 25 лет, взрослый мужик. Стартовал его девятый сезон в карьере. Впервые играет за будущих чемпионов РПЛ. Пора думать о репутации. Глушенков недавно обозвал фанатов «клоунами». Перебор для парня с одним хет-триком в РПЛ за всю жизнь.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 17:53
" Глушенков повторяет ошибки Аршавина и Кокорина". Я наблюдал за поведением Глушенкова во время матча, его жестами, знакомился с его же комментариями, высказываниями, и вы знаете, у меня сложилось мнение аналогичное авторскому, а именно:что-то рановато Максимка почувствовал себя звездой.
По меркам российского футбола - да, но пока только разгорающаяся и приятная "на ощупь", не слепит глаза, но в то же время приобретает неприятный блеск. Хочется надеяться, что Максиму далеко до коллапса, как тому же небесному телу, а потому не будем делать скоропалительных выводов, а подождём. И понаблюдаем.
7ub28b9f2bsv
7ub28b9f2bsv ответ Мясо69 (раскрыть)
сегодня в 16:18
Это ваше мнение, совсем неверное. Болеть за команду, плетущуюся в середине таблицы много много лет никто не хочет.
Мясо69
Мясо69 ответ aenxuj9u5n94 (раскрыть)
сегодня в 15:48
Почему давно не народный? За Спартак по прежнему болеет большинство футбольного населения страны. И за рубежом в том числе.
egx662zj3pw6
egx662zj3pw6 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:12, ред.
Очень много перестановок сделали спартак и цска, особенно тренеров, оттого и плетутся в середине таблицы. Тоже ничего нового уже много много лет.
aenxuj9u5n94
aenxuj9u5n94 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:04
Где восхваляемиые Вами Федотов и Осинькин, правильно, на дне. А где Семак, по вашему не тренер? Нужно объективно оценивать мир, а не жить любовью к давно не народному обиженному спартаку.
Capral
Capral ответ mn3k2yggxdz2 (раскрыть)
сегодня в 14:56
Перестаньте, и не говорите- общими, избитыми фразами- типа шесть лет подряд и тп. Что особенного, сейчас, Семак придумал в Зените? НИЧЕГО. Один человек- круто изменил, сухой предсказуемый футбол Зенита. Никаких перестановок с приходом Глушенкова Семак не сделал. Единственное, что он придумал- это поставил Макса ближе к атаке, от чего, вероятно, и результативность Глушенкова впечатляет... Но не забывайте, что Глушенков универсалище и может сыграть на любой позиции, поэтому, никакой гениальности в действиях Семака нет. А кроме всего, Максим играет- на неродной для себя позиции, что в принципе, тоже может сказаться, даже, несмотря на всю универсализацию Глушенкова. Макс не голеодор- он МОЗГ команды, её стрелочник, а это- разные понятия.
6m68d2m6b4nu
6m68d2m6b4nu
сегодня в 14:53
Автор сильно обиделся, что Глушенкову очень сильно повезло в карьере, что он нашел свою игру, а про конфликт с Карпиным это надутый пузырь из ничего, скорее Карпина не будет в сборной, чем Глушенкова.
5ykn5je9neee
5ykn5je9neee ответ Тот самый чувак (раскрыть)
сегодня в 14:49
У Карпина игровая схема проиграть 5-0, вы о чем? А Глушенков уже многого добился, по крайней мере он лучший футболист самого сильного клуба страны, этого мало?
mn3k2yggxdz2
mn3k2yggxdz2 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 14:47
Если бы Семак не думал о тактических схемах, то Зенит был бы на пятом месте, а не на первом шесть лет подряд.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ kmex924g9fq8 (раскрыть)
сегодня в 14:07
Глушенков, как игрок пока ещё ничего не добился. А не вызывает его Карпин, потому что он не вписывается в его игровую схему. Нет у нас в сборной игроков с техникой паса, как у Вендела и будет там Глушенков обычным игрочишкой.
ProKop92
ProKop92
сегодня в 13:13
Текст обиженного школьника.
Автору двойка
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ hj43q9mukxvm (раскрыть)
сегодня в 12:44
Я думаю ты больше несказанного рад за Глушенкова чем он сам...)))
После Спартака он играл в Самаре и Локомотиве и причем здесь Спартак...?
nubom
nubom
сегодня в 12:44
Уверен, чем больше его будут заряжать в средствах медиа, тем больше он будет забивать на поле. Зенит умеет экономить на батарейках...
Capral
Capral
сегодня в 12:28
Глушенков- однозначно личность, каких в ПЛ немного. Возможно, где-то зазнался, понимает, что лучше остальных, ярче- а это всегда настораживает. Возможно, уже сейчас видит себя в топе Европы... И всё это очень неприятно, в преддверии важной игры с Динамо, точно не решающей, но психилогически очень нужной. Игра с Динамо, прежде всего важна не с точки зрения турнирной таблицы, хотя и это принципиально, но и самого микроклимата в команде, который может нарушится, в случае неудачи Зенита, в одной конкретной игре. Глушенков- парень с характером, самоуверенный, вот это всегда неприятно. К тому же, спeсивые бразилы в Зените, впечатлительные и как все южане легко ранимые.

Но, чтобы всего этого не случилось- нужен тренер, уверенный в себе, принципиальный и твердый, а вот, этого, как раз и нет. Сейчас, Семак- на кураже и как мне кажется, меньше всего думает о тактических схемах в игре с Динамо. Оно и понятно- ведь у него есть Глушенков. Хочется пожелать тренеру и футболистам Зенита- отнестись к предстоящей игре с Динамо серьезно и не забывать, что из четырех прошлогодних встреч с москвичами, Зенит проиграл трижды, а это уже повод задуматься.
cs9fawa76g8y
cs9fawa76g8y
сегодня в 11:47
А что должен был делать Глушенков, когда все клоуны в один голос желали ему неудач и грозили лавкой. Естественная реакция человека, знающего свою цену, на недоброжелательное отношение к себе.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 11:45
Старт удачный, партнеры высокого уровня, время покажет кто есть кто 🤷‍♂️
hj43q9mukxvm
hj43q9mukxvm ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 11:11
Глушенков, очевидно, несказанно рад, что вовремя покинул спартак и теперь играет в футбол.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 11:02
Время покажет какой из Глушенкова футболист. А так конечно , горделивый и самовлюбленный тип...
kmex924g9fq8
kmex924g9fq8
сегодня в 11:01
Карпин, как тренер, нигде и ничего не добился, а не приглашать такого игрока в сборную может только плохой тренер.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:45
Начал сезон отлично, но создается впечатление, что он человек недалекого ума. Чего только стоят его обращение к фанатам и вчера как он там выразился?- "Изи катка", вот прям слова Кокоши. Посмотрим что дальше получится из него
Palex
Palex
сегодня в 10:45
Правильная статья
NbKA555
NbKA555
сегодня в 10:02
Господь смирит его.Он звезду поймал.Сегодня игра идет,но многое зависит от внутреннего восприятия.Такое высокомерие и гордыня.Особенно печалит,как у нас обесценилось место в сборной.Правильно,там денег не платят и контракта с ней нет.Поэтому что страшного ,если не вызовут?!Надеюсь вразумится парень,ведь и правда хорошего уровня и талатна игрок.Но если не будет смирения,то все это пройдет.И будут вспоминать с печалью и потехой,каких примеров у нас уйма....Всем добра!
Гость
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