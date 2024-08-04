Щедрый «Оренбург» простил ЦСКА. Наиграли на 10 голов, феноменально включился Обляков

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сегодня, 18:08

В первом тайме могли увидеть ничью 3:3.

Соперники думали только про атаку

13 из 14 ударов ЦСКА в матче против «Оренбурга» в створ чужих ворот. Удивительная статистика. Первый домашний поединок ЦСКА в сезоне получился ярким благодаря голам. Идеальная реализация моментов, но общее впечатление от встречи смешанное. Хозяева блестяще давили на минусы «Оренбурга», но сами нередко ошибались. Счет мог оказаться 6:4 в пользу ЦСКА . Так что речь о необычном разгроме агрессивных гостей.

Оборона не порадовала Акинфеева. Роша и Дивеев, хотя это индивидуально сильные центральные защитники, позволяли своим оппонентам выходить на ударные позиции. Ляпы бразильца и россиянина позволили невысокому Рыбчинскому забить головой. Мойзес тоже «зевал». Был шикарный момент у Мансильи, но аргентинец с близкого расстояния промахнулся. А символом первого тайма стал кинематографичный момент.

Центральный защитник «Оренбурга» Прохин легко выиграл воздух у соперников из ЦСКА . Четко пробил в угол, но мяч коварно ударился в штангу и полетел точно в руки Акинфееву. Три шикарных момента, один забитый мяч – «Оренбург» явно простил «армейцев» до перерыва. Обе команды думали про атаку. Сочетали резаные навесы с вертикальными передачами на линию атаки. Команды мечтали о результативной игре.

Тренер Деограсия перестроил «Оренбург», но не изменил настройки – много атакуют и рискуют в обороне. ЦСКА Николича тактически не сильно отличается от команды Федотова. Но поскольку не хватает класса в атаке, то видим голы защитников и попытки хавбеков компенсировать слабые действия вингеров и форвардов. Тренер ЦСКА обрадовался возвращению Файзуллаева с Олимпиады, узбекский вингер сразу включился.

У «Оренбурга» не всегда активным был Марин, а структурно это важный человек. Также у гостей плохо отработали фланги. Малых не закрыл Кругового, а Сидоров недостаточно активно включался в атаку. Счет обязывал «Оренбург» атаковать во втором тайме, а ЦСКА старался контратаковать. Щедрая душа гостей – команда Переса и Прохина не умеет обороняться, упростила задачу фавориту. Но у победного счёта есть автор.

Обляков – главный организатор у ЦСКА

В прошлом сезоне полузащитника Ивана дергали на левый фланг защиты. Заставляли играть глубоко по схеме, искали место инсайда. Тренер Федотов не остановился, но эксперименты наставника не помешали Облякову создать 43 момента. Вот только напарники плохо реагировали, забили после передач Ивана всего 5 мячей. Но полузащитник обозначил себя одним из лидеров. А теперь развивает успех, поскольку у Николича ему не нужно работать в глубокой обороне.

Обляков не пожадничал и отдал на Келвена пас на пустые ворота. ЦСКА с новым тренером играет без центра поля, проскакивают линии соперника. Обляков может постоянно смещаться в центр, оказываться в штрафной площади. Также Иван привычно выполняет стандарты с удобного фланга. Его подача помогла забить Дивееву после сейва голкипера. Затем вратарь «Оренбурга» Сысуев отразил мяч на самого Облякова. Иван забил второй гол в РПЛ , неплохой результат.

Жаль лишь, что у ЦСКА нет денег на подписание крутого центрального хавбека в опорную зону. Облякову не хватает напарника. Зделар хотел уйти из клуба, но его переход сорвался. Серб расстроился, не сразу вернулся к матчам. Хорват Бистрович – неплохой вариант, но Кристиян любит играть с креном на левый фланг, где удобнее работать Облякову. Проблема, ведь нового Вернблума в ЦСКА ждут очень давно. Чилиец Мендес и другие варианты в центре не сработали.

Зато Обляков в порядке. Но чем лучше играет Иван – тем быстрее повторит судьбу Чалова. Фёдор перешел в ПАОК , будет играть с греками в Лиге чемпионов. ЦСКА важно побеждать и ставить высокие задачи, иначе лидеры уйдут. Жемалетдинов и Мусаев не являются суперзвездами РПЛ , поэтому растет вес Облякова в схеме без Чалова, который мог взять игру на себя. Сегодня Ивану помог Круговой своими подачами на левом фланге, но Иван явно забирает себе роль лидера.

У «армейцев» много недочётов в игре

«Зенит» любит реализовывать первый момент в матче, а ЦСКА взял пример с лидера РПЛ . «Оренбург» старался правильно начать поединок в Москве, но гол Мусаева всё испортил. Когда ведёшь 3:1 по итогам первого тайма, то удобно забивать после сейвов голкипера. Жемалетдинов пробил в падении через себя, а от Сысуева мяч отскочил к защитнику Дивееву. Игорь сегодня сделал дубль.

Атака перекрыла недочеты в разных фазах игры ЦСКА . «Армейцы» были последней командой РПЛ по ударам до этого тура. С проникающими передачами в штрафную площадь без Файзуллаева тоже хватало проблем. Но сегодня против «Оренбурга» москвичи вспомнили, как в РПЛ важна сочетаемость команд. В истории ЦСКА всего одно поражение от этого соперника в рамках Премьер-Лиги после 11 матчей.

Сегодня не день «Оренбурга». Соперник открыл счет без моментов. Многие сейвы голкипера Сысуева вели к голам, но грех не только на вратаре. Защитники «Оренбурга» не закрывали людей на ударных позициях. Когда дважды забивает центральный защитник Дивеев, то это камень в огород обороны «Оренбурга». Для ЦСКА это невероятно приятный соперник именно по стилю ведения игры.

ЦСКА зря не переиграл «Ростов», стоило лучше подготовиться к матчу, открывшему их сезон. Могли стартовать с трех побед, как «Динамо» и «Зенит». Поскольку в следующем туре Личка сыграет против Семака, то минимум одна их этих команд потеряет очки. А ЦСКА надо обыграть «Краснодар» в чемпионате после кубковой неудачи, чтобы остаться в группе лидеров в РПЛ , ведь это задача на сезон.

Если не побеждать любой ценой как можно чаще и не тянуться к лидеру – «армейцев» ждёт крах без мотивации для ключевых футболистов. Клуб в таких условиях, что Дивеев, Роша, Мойзес, Обляков и Файзуллаев «делают одолжение», оставаясь в команде. Даже Акинфеев, разумеется, мог спокойно уйти ловить карпов и путешествовать миром. Но Игорь остается в воротах и терпит удары судьбы.