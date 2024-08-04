У «Зенита» лучший старт в истории, разница мячей 20:2. Через неделю Семак сразится с «Динамо»

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вчера, 21:18

Хвалим не только группу атаки.

«Зенит» улучшил реализацию почти вдвое

У Семака отпуск в футбольном раю. «Зенит» реализовал 63 % ударов в створ с игры в РПЛ . У «Манчестер Сити» было 32 % в АПЛ . В прошлом сезоне у «Зенита» была лучшая эффективность в нападении, а именно 33 %. Подняли показатель почти в два раза. На 13 голов в РПЛ потратили 19 ударов с игры и 1 выстрел с пенальти. Безумие, Глушенков забил 6 голов после 8 ударов в створ. У Максима в «Локомотиве» было 6 голов за весь прошлый сезон.

Если добавить 4 мяча в Суперкубке в ворота «Краснодара» и кубковый разгром «Факела» 3:0, то суммарно забили 20 голов в 5 поединках. Пропустили всего дважды от «горожан». В трёх стартовых турах РПЛ не было результативных ошибок в обороне. Сразу важно обвинить «Ростов», который пропустил 5 мячей от «Зенита», а также провалы обороны «Крыльев Советов» и «Рубина». У них по 4 результативные ошибки против фаворитов РПЛ .

«Зенит» впервые в истории стартовал с трех побед с разницей от четырех мячей. Забивали больше в трёх турах нового чемпионата лишь один раз в истории, 14 голов против 13 сейчас. Лишь второй раз за все сезоны петербуржцы не пропускали в трёх стартовых турах. И важно отметить, что пока не забивали в РПЛ Мостовой, Артур и Клаудиньо. Все голы отгрузили Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор. Также отложили на время голы со стандартов.

Голкипер Латышонок подошёл команде

Семак хотел получить вратаря, который спокойно играет в пас ногами. Латышонок постоянно вводил мяч в игру во встрече с «Ростовом». А Нино, Эракович и Барриос – трио перед голкипером из центральных защитников и опорника, лидирует по количеству пасов в «Зените». Это значит, что команда Семака медленно и долго работает на своей трети поля. Заставляют соперников нападать и открываться, поднимая линии.

Разрезающие передачи работают, Глушенков, Педро и Кассьерра грамотно открываются в атаке. А начинается всё с Латышонка, который отразил 100 % ударов в первых трёх турах. Евгений хотел именно в «Зенит», хотя его с радостью приняли бы в составах «Динамо» и «Краснодара». «Горожане» – родной клуб Латышонка. Но футболист не стал заменой для Сафонова, предпочел перейти в команду, где много трофеев.

Голкипер дополнил оборону, позволил отказаться от тройки в центре. Справа у Караваева, а слева у Дугласа немного оборонительной работы. Соперники не проверили фланги «Зенита». Были атаки «Рубина» в первые полчаса матча, но статистика красноречивая. Когда знаешь, что появился перспективный страж ворот, то на своей половине действуешь намного спокойнее, чем в прошлом сезоне. Но «Зенит» допустил 41 удар.

Хуже статистика только у аутсайдеров. Зато понятна разница: команда Семака получила всего 13 ударов в створ. Оппоненты от отчаяния выбирали удары в атаках с низкой вероятностью забить. По xGA – качеству моментов соперников, «Зенит» заслужил пропустить два гола. «Перегрелись» в обе стороны. Забили 13 голов, создав моментов на 7 мячей. Не пропускали, хотя Латышонку пришлось пару раз выручить.

Диспетчер Вендел в идеальной форме

Данни и Халк делали разницу в более именитых составах «Зенита». А сейчас хватает лентяя Вендела, который впервые в жизни подготовился к сезону без приключений. Не знаем, что изменилось для хавбека – подозреваем, хотел уехать в «Галатасарай», но теперь за ним могут прийти клубы уровня грандов Серии А. Маркус шикарен, у него 6 ассистов за три тура, хотя за весь прошлый сезон было 8.

Точность передач – 93 %, за матч Вендел отдает по 62 точных паса. В обороне не нужно работать. Даже Клаудиньо старается отбирать мяч, чтобы вместе с Барриосом обеспечить Маркусу традиционные для сезона рывки в штрафные площади по левому флангу. Семак понял, что можно смещать Вендела на края поля в финале Кубка страны против «Балтики», видите логичное развитие удачной идеи.

Атакующая карусель «Зенита», где многие футболисты меняют позиции, запутала линии пяти неплохих соперников. Чемпион не играл против слабых команд. «Краснодар» – вице-чемпионы страны, пускай без ряда основных игроков. «Факел» – сильный середняк, а «Рубин» и «Крылья Советов» с хорошими составами. «Ростов» Карпина вообще главный середняк, а «Зенит» легко разгромил его.

Кроме Вендела и Глушенкова, важно отметить также Эраковича и Нино. Допускали позиционные ошибки, но не проигрывали борьбу один в один в самых острых атаках соперников. Также привычно шикарно играет лучший левый латераль РПЛ последнего десятилетия – Сантос. Дуглас работает чуть ниже, чем в прошлом сезоне, зато освободил пространство для коллег по левому флангу в нападении.

У «Зенита» уникальный низкий прессинг

Нет в РПЛ команды, которая охотнее отдает соперникам мяч. Самая забавная составляющая победной серии. Атакуйте, сколько влезет. У «Зенита» нет высокого показателя по контролю мяча. У них не было невероятного количества ударов по чужим воротам до матча с «Ростовом». «Краснодар» бросается на оппонентов, а команда из Санкт-Петербурга ждёт чужие ошибки.

Уникальный подход – ничего похожего нет ни в одной из элитных лиг, не может применяться долго. Кассьерре, Педро и Глушенкову придется драться за мячи. Но фиксируем, что Семаку позволили не работать с привычными минусами «Зенита». При этом тренер не обманывал, что во всех ключевых фазах игры есть проблемы. Но соперники не пользуются лазейками тактики.

У «Зенита» было много атак и мало ударов в створ. Но когда Глушенков забивает из ничего, а навес Педро становится голом, то не нужно ставить на количество выстрелов. Достаточно реализации моментов. Латышонка тревожили намного чаще, чем голкиперов других грандов. Евгений справился с 13 ударами оппонентов. Остается лишь одно понятное опасение у Семака.

Что случится, когда Глушенков возьмет паузу, Вендел устанет, а Латышонок не подстрахует на линии ворот?Интереснейший момент. Прекрасно, что следующим соперником «Зенита» будет именно «Динамо». Именно москвичи, если не считать ошибку Лички – выбрал на кубковое дерби со «Спартаком» неправильный состав, ближе остальных к «Зениту» по гармоничности.

Но у Семака большой запас кадров, а у «Динамо» 19-летние защитники. Латиноамериканцы москвичей устали после Кубка Америки, а «Зенит» ведёт переговоры с Кордобой и Соболевым. При этом форвард Кассьерра создал 5 очков, 3 гола и 2 ассиста. У «Динамо» свои герои – Бителло и Тюкавин, но москвичи лишь претендент. По эффективности им сложно тягаться с «Зенитом».