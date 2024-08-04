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У «Зенита» лучший старт в истории, разница мячей 20:2. Через неделю Семак сразится с «Динамо»

вчера, 21:18
Кассьерра

Хвалим не только группу атаки.

«Зенит» улучшил реализацию почти вдвое

У Семака отпуск в футбольном раю. «Зенит» реализовал 63 % ударов в створ с игры в РПЛ. У «Манчестер Сити» было 32 % в АПЛ. В прошлом сезоне у «Зенита» была лучшая эффективность в нападении, а именно 33 %. Подняли показатель почти в два раза. На 13 голов в РПЛ потратили 19 ударов с игры и 1 выстрел с пенальти. Безумие, Глушенков забил 6 голов после 8 ударов в створ. У Максима в «Локомотиве» было 6 голов за весь прошлый сезон.

Если добавить 4 мяча в Суперкубке в ворота «Краснодара» и кубковый разгром «Факела» 3:0, то суммарно забили 20 голов в 5 поединках. Пропустили всего дважды от «горожан». В трёх стартовых турах РПЛ не было результативных ошибок в обороне. Сразу важно обвинить «Ростов», который пропустил 5 мячей от «Зенита», а также провалы обороны «Крыльев Советов» и «Рубина». У них по 4 результативные ошибки против фаворитов РПЛ.

«Зенит» впервые в истории стартовал с трех побед с разницей от четырех мячей. Забивали больше в трёх турах нового чемпионата лишь один раз в истории, 14 голов против 13 сейчас. Лишь второй раз за все сезоны петербуржцы не пропускали в трёх стартовых турах. И важно отметить, что пока не забивали в РПЛ Мостовой, Артур и Клаудиньо. Все голы отгрузили Глушенков, Кассьерра, Педро и Изидор. Также отложили на время голы со стандартов.

Голкипер Латышонок подошёл команде

Семак хотел получить вратаря, который спокойно играет в пас ногами. Латышонок постоянно вводил мяч в игру во встрече с «Ростовом». А Нино, Эракович и Барриос – трио перед голкипером из центральных защитников и опорника, лидирует по количеству пасов в «Зените». Это значит, что команда Семака медленно и долго работает на своей трети поля. Заставляют соперников нападать и открываться, поднимая линии.

Разрезающие передачи работают, Глушенков, Педро и Кассьерра грамотно открываются в атаке. А начинается всё с Латышонка, который отразил 100 % ударов в первых трёх турах. Евгений хотел именно в «Зенит», хотя его с радостью приняли бы в составах «Динамо» и «Краснодара». «Горожане» – родной клуб Латышонка. Но футболист не стал заменой для Сафонова, предпочел перейти в команду, где много трофеев.

Голкипер дополнил оборону, позволил отказаться от тройки в центре. Справа у Караваева, а слева у Дугласа немного оборонительной работы. Соперники не проверили фланги «Зенита». Были атаки «Рубина» в первые полчаса матча, но статистика красноречивая. Когда знаешь, что появился перспективный страж ворот, то на своей половине действуешь намного спокойнее, чем в прошлом сезоне. Но «Зенит» допустил 41 удар.

Хуже статистика только у аутсайдеров. Зато понятна разница: команда Семака получила всего 13 ударов в створ. Оппоненты от отчаяния выбирали удары в атаках с низкой вероятностью забить. По xGA – качеству моментов соперников, «Зенит» заслужил пропустить два гола. «Перегрелись» в обе стороны. Забили 13 голов, создав моментов на 7 мячей. Не пропускали, хотя Латышонку пришлось пару раз выручить.

Диспетчер Вендел в идеальной форме

Данни и Халк делали разницу в более именитых составах «Зенита». А сейчас хватает лентяя Вендела, который впервые в жизни подготовился к сезону без приключений. Не знаем, что изменилось для хавбека – подозреваем, хотел уехать в «Галатасарай», но теперь за ним могут прийти клубы уровня грандов Серии А. Маркус шикарен, у него 6 ассистов за три тура, хотя за весь прошлый сезон было 8.

Точность передач – 93 %, за матч Вендел отдает по 62 точных паса. В обороне не нужно работать. Даже Клаудиньо старается отбирать мяч, чтобы вместе с Барриосом обеспечить Маркусу традиционные для сезона рывки в штрафные площади по левому флангу. Семак понял, что можно смещать Вендела на края поля в финале Кубка страны против «Балтики», видите логичное развитие удачной идеи.

Атакующая карусель «Зенита», где многие футболисты меняют позиции, запутала линии пяти неплохих соперников. Чемпион не играл против слабых команд. «Краснодар» – вице-чемпионы страны, пускай без ряда основных игроков. «Факел» – сильный середняк, а «Рубин» и «Крылья Советов» с хорошими составами. «Ростов» Карпина вообще главный середняк, а «Зенит» легко разгромил его.

Кроме Вендела и Глушенкова, важно отметить также Эраковича и Нино. Допускали позиционные ошибки, но не проигрывали борьбу один в один в самых острых атаках соперников. Также привычно шикарно играет лучший левый латераль РПЛ последнего десятилетия – Сантос. Дуглас работает чуть ниже, чем в прошлом сезоне, зато освободил пространство для коллег по левому флангу в нападении.

У «Зенита» уникальный низкий прессинг

Нет в РПЛ команды, которая охотнее отдает соперникам мяч. Самая забавная составляющая победной серии. Атакуйте, сколько влезет. У «Зенита» нет высокого показателя по контролю мяча. У них не было невероятного количества ударов по чужим воротам до матча с «Ростовом». «Краснодар» бросается на оппонентов, а команда из Санкт-Петербурга ждёт чужие ошибки.

Уникальный подход – ничего похожего нет ни в одной из элитных лиг, не может применяться долго. Кассьерре, Педро и Глушенкову придется драться за мячи. Но фиксируем, что Семаку позволили не работать с привычными минусами «Зенита». При этом тренер не обманывал, что во всех ключевых фазах игры есть проблемы. Но соперники не пользуются лазейками тактики.

У «Зенита» было много атак и мало ударов в створ. Но когда Глушенков забивает из ничего, а навес Педро становится голом, то не нужно ставить на количество выстрелов. Достаточно реализации моментов. Латышонка тревожили намного чаще, чем голкиперов других грандов. Евгений справился с 13 ударами оппонентов. Остается лишь одно понятное опасение у Семака.

Что случится, когда Глушенков возьмет паузу, Вендел устанет, а Латышонок не подстрахует на линии ворот?Интереснейший момент. Прекрасно, что следующим соперником «Зенита» будет именно «Динамо». Именно москвичи, если не считать ошибку Лички – выбрал на кубковое дерби со «Спартаком» неправильный состав, ближе остальных к «Зениту» по гармоничности.

Но у Семака большой запас кадров, а у «Динамо» 19-летние защитники. Латиноамериканцы москвичей устали после Кубка Америки, а «Зенит» ведёт переговоры с Кордобой и Соболевым. При этом форвард Кассьерра создал 5 очков, 3 гола и 2 ассиста. У «Динамо» свои герои – Бителло и Тюкавин, но москвичи лишь претендент. По эффективности им сложно тягаться с «Зенитом».

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Алексей Филин (раскрыть)
сегодня в 01:06
Другим совсем не под силу?
nubom
nubom
сегодня в 00:51
Четко очерчены характеры персонажей. Явная неприязнь к героям произведения Семака отсутствует. Написано динамично по нарастающей. По мотивам Агаты Кристи "Десять негритят" ...
Городецкий
Городецкий
сегодня в 00:28, ред.
Именно в такие моменты мудрый тренер будет вдвойне и втройне перепроверять свою работу. Чтобы не упустить любую мелочь, которая окажется важной. Любые победные серии прерываются. Любая команда пропускает голы. Но не любая становится чемпионом.
Команды, кто готов составить конкуренцию Зениту все те же: Краснодар, ЦСКА, Динамо... Спартак вряд ли. Народная команда страдает от очередных перемен.
Но пусть победит сильнейший.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:08
«Зенит» реализовал 63 % ударов в створ с игры в РПЛ. У «Манчестер Сити» было 32 % в АПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1385700/dinamo 04.08.2024
Дальше можно не читать)) Сравнил ж-пу с пальцем((
Алексей Филин
Алексей Филин
вчера в 21:31
Только спартак способен остановить эту машину!!!!
Гость
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