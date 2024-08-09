Гвардиола подтвердил, что Хулиан Альварес переходит в «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» подтвердил, что нападающий перейдёт в «Атлетико».

Он хочет уйти, а «Атлетико» — топовый клуб, так что всё в порядке. Удачи Хулиану, мы любили его, мы выиграли всё. Я действительно желаю ему всего наилучшего. Я не знаю, почему он сказал мне, что хочет нового вызова, он чувствует, что это то, что ему нужно.