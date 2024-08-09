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Гвардиола подтвердил, что Хулиан Альварес переходит в «Атлетико»

вчера, 17:28

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Хулиан Альварес перейдёт в «Атлетико».

Он хочет уйти, а «Атлетико» — топовый клуб, так что всё в порядке. Удачи Хулиану, мы любили его, мы выиграли всё. Я действительно желаю ему всего наилучшего. Я не знаю, почему он сказал мне, что хочет нового вызова, он чувствует, что это то, что ему нужно.

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Все комментарии
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 10:15
Вообще болельщики Сити наверное сами понимают,что если посчитать количество игрового времени на поле у Альвареса и Холанда, то больше полезных действий у Альвареса...
Dauletbek
Dauletbek ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 10:11, ред.
Да, он хочет играть и играть в важных матчах и со старта. Это нормально. Чемпион мира, чемпион кубка Америка, ЛЧ выиграл. И не должен он на лавке сидеть, а потом выходить на 15 минут в конце матча...
Dauletbek
Dauletbek ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:07
Может что-то получится?
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 08:29
Хулиан выиграл абсолютно всё, теперь он хочет играть постоянно. Думаю он сделал правильный выбор!
Incredulous
Incredulous
вчера в 21:00
Тот случай, когда раздутая звёздность Холанда в команде сыграла против клуба. Появился хороший, перспективный нападающий, но клуб и тренер настолько распиарили норвежца, что просто не могут публично признать, что есть кто-то лучше или хотя бы перспективнее, дабы не упасть в грязь лицом.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 18:51
Повезло матраса такого футболиста отхватить.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:39
Гвардиола никогда не препятствует игрокам, которые хотят уйти. Как бы не был хорош Альварес, но он заменим. Только в прошлом сезоне МС играл без Де Брюйне и Холанда, которые считаются ключевыми игроками Сити, но все же смогли выиграть АПЛ, несмотря на конкуренцию со стороны Арсенала.

Считаю, что это удачная продажа. Вообще, не знаю ни одного игрока, который после школы Гвардиолы смог заиграть на таком же уровне. Может, только Гюндоган. Возможно, через полгода-год все будут говорить хорошо, что продали. Даже, если он заиграет, чего ему желаю, то Сити не расстроится, всё-таки 95 млн отличная сумма.
Colchoneros
Colchoneros
вчера в 17:51
Отличная покупка!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:49
Согласен, вроде хороший игрок и человек в целом, но вот тоже не сожалею. За 95 лямов всё-таки уходит, когда покупали его по цене мешка картошки. Эти деньги должны отправиться в фонд накопления средств для замены КДБ, нам нужен искусственно выведенный клон бельгийца
Igo0rek
Igo0rek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:49
Вы каждый год нам кризис пророчите. Но ничего, у нас кризис-менеджеры сильные.
sihafazatron
sihafazatron ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 17:47
Да об этом Альварес и говорил. Хотя минут на поле за сезон у него предостаточно. Ему не нравится, что в ключевых играх он на лавке. Ну так на поле, да и на тренировках надо доказывать что-то...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:46
Посмотрим на его игру в Атлетико !
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:45
Вообще не сожалею о его уходе) Пусть попробует у матрасов, может и получится что-то
STVA 1
STVA 1 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:45
Мне кажется что все просто! Игрок тупо просто хочет играть!А при наличии в составе Холланда это проблематично!
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:44
Альварес почувствовал кризис...
У него кризис - эмоциональный процесс
sihafazatron
sihafazatron ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:41
Из-за чего же грядет кризис? Просто любопытно
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:40
Альварес почувствовал, что в МС грядёт кризис, потому и ушёл.
Но его выбор довольно странный, Атлетико тоже не блещет.
Испанская команда просто деградирует, но не хочет ничего менять.
А виноват в этом Диего Симеоне.
allemz
allemz
вчера в 17:38
"Он хочет уйти, а «Атлетико» — топовый клуб, так что всё в порядке."

Типо в Оренбург не отпустили бы?)
allemz
allemz
вчера в 17:36
Гвардиола: "Ну пусть уходит, 3"
8pq2qgh78trw
8pq2qgh78trw
вчера в 17:30
В Атлетико у него всё получится! Удачной игры!
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