Гвардиола подтвердил, что Хулиан Альварес переходит в «Атлетико»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подтвердил, что нападающий Хулиан Альварес перейдёт в «Атлетико».
Он хочет уйти, а «Атлетико» — топовый клуб, так что всё в порядке. Удачи Хулиану, мы любили его, мы выиграли всё. Я действительно желаю ему всего наилучшего. Я не знаю, почему он сказал мне, что хочет нового вызова, он чувствует, что это то, что ему нужно.
Считаю, что это удачная продажа. Вообще, не знаю ни одного игрока, который после школы Гвардиолы смог заиграть на таком же уровне. Может, только Гюндоган. Возможно, через полгода-год все будут говорить хорошо, что продали. Даже, если он заиграет, чего ему желаю, то Сити не расстроится, всё-таки 95 млн отличная сумма.
Считаю, что это удачная продажа. Вообще, не знаю ни одного игрока, который после школы Гвардиолы смог заиграть на таком же уровне. Может, только Гюндоган. Возможно, через полгода-год все будут говорить хорошо, что продали. Даже, если он заиграет, чего ему желаю, то Сити не расстроится, всё-таки 95 млн отличная сумма.