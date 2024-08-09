«Манчестер Сити» может взять Комана в аренду

«Манчестер Сити» заинтересован в аренде вингера «Баварии» Кингсли Комана.
Клуб не хочет покупать футболиста, чтобы сэкономить на зарплате.
«Бавария» готова расстаться с французом.
«Манчестер Сити» заинтересован в аренде вингера «Баварии» Кингсли Комана.
Клуб не хочет покупать футболиста, чтобы сэкономить на зарплате.
«Бавария» готова расстаться с французом.
У каждого из них есть свой собственный сложный характер.
Гвардиоле, пока, удаётся контролировать эти характеры в интересах команды.
Но это не навсегда, рано или поздно найдётся интриган, который всё сломает.
У каждого из них есть свой собственный сложный характер.
Гвардиоле, пока, удаётся контролировать эти характеры в интересах команды.
Но это не навсегда, рано или поздно найдётся интриган, который всё сломает.