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«Манчестер Сити» может взять Комана в аренду

вчера, 17:46

«Манчестер Сити» заинтересован в аренде вингера «Баварии» Кингсли Комана.

Клуб не хочет покупать футболиста, чтобы сэкономить на зарплате.

«Бавария» готова расстаться с французом.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
В МС и так много индивидуально сильных игроков.
У каждого из них есть свой собственный сложный характер.
Гвардиоле, пока, удаётся контролировать эти характеры в интересах команды.
Но это не навсегда, рано или поздно найдётся интриган, который всё сломает.
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:58
Да-да, схема отработанная))
sihafazatron
sihafazatron ответ allemz (раскрыть)
вчера в 17:57
Может утку запустили для другого Манчестера, те могут и отреагировать)))
allemz
allemz ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 17:54
Компани шлак скидывает)) только нам зачем?))
allemz
allemz
вчера в 17:53
Зачем? Есть стабильный Доку, тем более со старта нового сезона будет в основе, а Женя пока на банке, доигрался, пусть чиллит. Справа есть кому играть
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 17:48
Очень странно)) Он не нужен сити.
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