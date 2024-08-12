«Рейнджерс» — «Динамо» Киев: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Рейнджерс» — «Динамо» Киев, который состоится 13 августа 2024 года

«Рейнджерс»

«Рейнджерс» старался в первом матче с «Динамо» и достаточно бил по воротам, но спасти ничью смог лишь на последней минуте. Тем не менее, такой результат делает шотландский клуб фаворитом в противостоянии, ведь на своем стадионе у коллектива из Глазго гораздо больше шансов на итоговый успех.

10 августа «Рейнджерс» в чемпионате обыграл на своем поле «Мотеруэлл» (2:1), а в квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с «Динамо» Киев на нейтральном поле (1:1).

«Динамо» Киев

Украинский клуб уже несколько сезонов подряд не может пробиться в группу Лиги чемпионов и в этот раз настраивается изменить эту концепцию. Ситуацию ухудшает потерянная победа в первой игре на последних минутах, ведь теперь придется защищаться в Шотландии и ждать своих моментов, которых будет не так много, как желали бы болельщики киевской команды.

9 августа «Динамо» Киев в рамках чемпионата Украины одолело «Верес» (2:1), а 31 июля во второй раз обыграла в прошлом раунде квалификации «Партизан» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Рейнджерс» – 1.9

Ничья – 3.75

Победит «Динамо» Киев – 3.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

«Динамо» Киев уступило лишь в одной встрече из десяти последних во всех турнирах

«Рейнджерс» выиграл четыре последних домашних матча подряд

Команды обменялись победами в трех последних встречах при одной ничьей

Прогноз

Поставить на победу «Рейнджерс», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Шотландский клуб очень опасен на своем стадионе, и мы предполагаем, что футболисты найдут силы пройти не самый ныне стабильный украинский клуб.